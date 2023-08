Champions League, Zeitplan: Playoffs, Start, Gruppenphase, Auslosungen, K.o.-Phase, Finale - alle wichtigen Termine für 2023/24

Auch in der Saison 2023/24 wird die Champions League wieder einiges zu bieten haben. Hier gibt es alle wichtigen Termine im Überblick.

Vier deutsche Mannschaften gehen in der Saison 2023/24 in der Champions League an den Start: Neben Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig ist diesmal auch Union Berlin dabei und feiert seine Premiere in der Königsklasse.

Die ersten Spiele der Gruppenphase steigen am 19. September, so viel sei schon verraten. Gesucht wird in jedem Fall der Nachfolger von Manchester City, das sich 2023 erstmals den Henkelpott gesichert hat.

Alle wichtigen Termine für die Champions League 2023/24: GOAL verschafft Euch hier einen umfassenden Überblick.

Champions League, Zeitplan: Wann finden die Playoffs statt?

Noch müssen sich einige Teams qualifizieren, um an der Gruppenphase der Champions League teilnehmen zu können. Unter anderem Galatasaray will sich über diesen Weg noch ein Ticket für die Königsklasse sichern.

Zu den Entscheidungen in der Quali wird es Ende August kommen. Die letzten Rückspiele der Playoffs stehen am 30. August an.

Champions League 2023/24, Start: Wann beginnt die Gruppenphase?

So richtig los geht die Champions League dann mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase. Dieser startet wie oben bereits erwähnt am Dienstag, den 19. September. Wie immer gibt es Doppelspieltage, sodass manche Teams auch am Mittwoch, den 20. September in die neue CL-Spielzeit starten.

Champions League 2023/24: Alle Spieltage in der Gruppenphase

1. Spieltag 19./20. September 2. Spieltag 3./4. Oktober 3. Spieltag 24./25. Oktober 4. Spieltag 7./8. November 5. Spieltag 28./29. November 6. Spieltag 12./13. Dezember

Champions League: Wann sind die Auslosungen in der Saison 2023/24?

Die Gruppenphase der Champions League 2023/24 wird am 31. August (18 Uhr) in Monaco ausgelost. Danach stehen noch zwei Auslosungen an, deren Termine Ihr im Folgenden erfahrt:

Auslosung CL-Achtelfinale: 18. Dezember 2023

Auslosung CL-Viertel- und Halbfinale: 15. März 2024

Champions League Saison 2023/24: Wann startet die K.o.-Phase mit dem Achtelfinale?

Aus jeder der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich wie immer die Erst- und Zweitplatzierten für die K.o.-Phase. 16 Mannschaften kommen also weiter ins Achtelfinale - die erste Runde, die im K.o.-System gespielt wird.

Die ersten Achtelfinals sind für den 13. Februar 2024 angesetzt. Danach dauert die Runde der letzten 16 bis zum 13. März an, ehe die letzten Viertelfinalisten feststehen.

Das Viertelfinale geht dann vom 9. bis zum 17. April über die Bühne, die Halbfinals finden zwischen dem 30. April und dem 8. Mai statt.

Achtelfinale 13. Februar bis 13. März 2024 Viertelfinale 9. bis 17. April 2024 Halbfinale 30. April bis 8. Mai 2024

Champions League: Wann und wo findet das Finale 2024 statt?

Zwei Mannschaften werden es letztlich ins große Finale der Champions League schaffen.

Das Endspiel wird 2024 im Wembley-Stadion von London (England) ausgetragen. Wembley ist bereits zum achten Mal der Ort des CL-Endspiels, das in dieser Saison am 1. Juni 2024 stattfinden wird.