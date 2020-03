Läuft die Champions League heute im Free-TV? Alle Informationen zu TV und LIVE-STREAM

Der Dienstagabend der hat zwei Top-Spiele im Gepäck! Neben , das im Achtelfinalrückspiel gegen antritt, kämpft auch Überraschungsteam gegen den um den Einzug ins Viertelfinale.

Leipzig muss gegen das Team von Trainer Jose Mourinho einen 1:0-Vorsprung verteidigen. Sollte das klappen, wäre der Einzug in die nächste Runde für den Bundesligisten der größte Erfolg der Vereinsgeschichte

Auch Atalanta Bergamo stand noch nie in einem Viertelfinale der Champions League. Der 4:1-Sieg im Hinspiel bescherte dem Team um den Deutschen Robin Gosens jedoch beste Voraussetzungen für das Weiterkommen.

Läuft die Champions League am Dienstagabend im Free-TV? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragun g!

Wer in dieser Saison Champions-League-Fußball schauen möchte, muss entweder Pay-TV-Sender Sky einschalten oder den Streaming-Dienst DAZN aufrufen. Die beiden Anbieter teilen sich die Übertragungsrechte an der diesjährigen Königsklasse.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur läuft live und exklusiv auf Sky, während FC Valencia gegen Atalanta Bergamo in voller Länger bei DAZN übertragen wird. Wer die Konferenz mit beiden Spielen schauen möchte, ist bei Sky richtig aufgehoben.

Viele Fans der Champions League werden sich noch erinnern können: Champions League mit deutscher Beteiligung lief lange Zeit im ZDF mit Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn. Die Rechte wurden jedoch neu vergeben und das Zweite ging schließlich leer aus. Die Champions League läuft seitdem nur noch im Pay-TV und kostenpflichtig im Internet.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur, sowie FC Valencia gegen Atalanta Bergamo laufen heute Abend somit nicht im Free-TV. Wer dennoch die Spiele live verfolgen möchte, braucht ein Abonnement bei Sky oder DAZN.

Das Angebot von Sky mit dem entsprechenden Sportpaket ist derzeit für eine monatlich Gebühr ab 24,99 Euro verfügbar. Weitere Infos dazu findet Ihr auf der offiziellen Webseite

DAZN hingegen könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen. Solltet Ihr noch kein Kunde sein, könntet Ihr Champions League heute Abend also vollkommen gratis verfolgen. Hier gibt's alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN.

Das Free-TV ging bei der Rechtevergabe für die Übertragung der Champions League leer aus und darf die Spiele weder im Fernsehen noch im Internet via LIVE-STREAM zeigen. Somit laufen die Spiele heute Abend auch nicht wie früher in der ZDF-Mediathek.

Wer die Königsklasse im Internet verfolgen möchte, kann stattdessen die Portale Sky Go, Sky Ticket oder DAZN aufrufen. Hier laufen beide Spiele des heutigen Abends in kompletter Länge im Stream.

Solltet Ihr heute Abend unterwegs sein und den Champions-League-Abend nicht gemütlich auf der Couch verfolgen können, bieten Euch die Streaming-Portale Sky Go und Sky Ticket eine Alternative.

Hier läuft dasselbe Programm wie im Fernsehen und kann unterwegs auf allen mobilen Geräten abgerufen werden. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 19.30 Uhr reinklicken und die Vorberichte schauen.

Während Sky Go für alle Sky-Abonnenten kostenlos zur Verfügung steht, ist Sky Ticket die kostenpflichtige Alternative, um den LIVE-STREAM zum Spiel schauen zu können. Alle Informationen zur Buchung findet Ihr unter diesem Link.

DAZN ist heute Abend Euer exklusiver Anbieter, wenn es um das Spiel Valencia gegen Atalanta Bergamo geht. Die kompletten 90 Minuten inklusive möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen werden auf der Plattform gezeigt.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement beim Streaming-Dienst. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt.

Spiele der Champions League sind dabei nicht die einzigen Live-Events, die auf der Plattform zur Verfügung stehen. Auch die , , , NBA oder NFL hat DAZN im Programm. Hier findet Ihr einen Überblick über die derzeitigen Übertragungen.

