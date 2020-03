Wer zeigt / überträgt PSG vs. BVB live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Showdown im Achtelfinale der Champions League: PSG trifft im Rückspiel auf den BVB. Wer zeigt / überträgt das Geisterspiel live im TV und LIVE-STREAM?

hat im Hinspiel den ersten Schritt fürs Weiterkommen gemacht, nun wird es aber ernst. Der BVB spielt im Achtelfinale der (Rückspiel) bei PSG ( ). Anpfiff ist am Mittwoch um 21 Uhr in Paris.

Paris Saint-Germain ist weiterhin das Nonplusultra in der französischen Ligue 1. Das Team von Thomas Tuchel weilt einsam an der Tabellenspitze, die Meisterschaft ist nur noch Formsache. Wie sieht es jedoch im europäischen Wettbewerb aus? PSG muss einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel kompensieren. Zudem fehlte dem Starensemble um Neymar, Kylian Mbappe und Co. die Generalprobe, da das Ligaspiel gegen Straßburg wegen der Coronavirus-Bedenken abgesagt wurde. Bitter für PSG zudem: Noch steht nicht fest, ob Youngster Kylian Mbappe mitwirken kann.

Der BVB dagegen gewann seine Generalprobe im Top-Spiel der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Beim Rückspiel im Stade des Princes ruhen die Hoffnungen von Trainer Lucien Favre auf Goalgetter Erling Haaland und Jadon Sancho. Als der BVB sich in Dortmund 2:1 durchsetzte, schnürte der junge Norweger Haaland einen Doppelpack. Neymar glich zwischenzeitlich aus.

Übrigens: Das Champions-League-Duell zwischen Paris und Dortmund wird am Mittwoch vor leeren Rängen ausgetragen. Grund dafür sind die Bedenken rund um die Ausbreitung der Corona-Epidemie.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. BVB live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung der Champions League im Fernsehen und im Internet. Außerdem: Die Aufstellung beider Teams, der Direktvergleich und noch vieles mehr.

PSG vs. BVB: Das Achtelfinale der Champions League am Mittwoch

Duell PSG (Paris Saint-Germain) vs. BVB (Borussia Dortmund) Runde Champions-League-Achtelfinale, Rückspiel Datum Mittwoch, 11. März 2020 | 21 Uhr Ort Stade des Princes, Paris Zuschauer 47.929 Plätze

Wer zeigt / überträgt PSG vs. BVB live im TV?

Champions League am Mittwoch, das Achtelfinale geht in die Rückspiele. PSG trifft auf den BVB (Borussia Dortmund). Goal hat sich mit der Übertragung der Königsklasse befasst und verrät nun, wie die vollen 90 Minuten PSG vs. BVB live im TV gezeigt / übertragen werden.

PSG vs. BVB live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Wir befinden uns bereits unter den besten 16 Teams der diesjährigen Champions-League-Saison: Doch immer wieder stellen sich viele Fans die Frage, wie und wo die Königsklasse in voller Länge im Fernsehen übertragen wird. Die Regelung ist in dieser Saison 2019/20 etwas kompliziert, sodass es nicht immer ganz leicht zu verstehen ist, wie die CL im TV zu sehen ist.

Es gibt in diesem Jahr zwei Kanäle, die die Rechte an der UEFA Champions League halten: Der TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN zeigen / übertragen den europäischen Klubwettbewerb. Dementsprechend werden alle Spiele live bei DAZN oder Sky gezeigt / übertragen. Doch die Aufteilung zwischen beiden Teams ist etwas komplizierter, wir helfen Euch auf die Sprünge.

PSG vs. BVB - die Champions League live bei DAZN: Die Übersicht

DAZN zeigt / überträgt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel und in voller Länge

zeigt / überträgt im Einzelspiel und in voller Länge DAZN zeigt / überträgt die Champions League in Einzelspielen und ausschließlich im LIVE-STREAM - es besteht aber auch die Option, die Begegnungen auf dem Smart-TV zu sehen

PSG vs. BVB - Champions League live bei Sky: Die Übersicht:

Sky zeigt / überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

zeigt / überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Sky darf pro Achtelfinaltag ein Duell live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt / überträgt die Konferenz und auch Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Dies ist die generelle Aufteilung der Übertragungsrechte an der UEFA Champions League zwischen Sky und DAZN. Doch wie sieht es an diesem Mittwoch aus? Wer zeigt / überträgt PSG vs. BVB live im TV und LIVE-STREAM?

😔 Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück. Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird. — Borussia Dortmund (@BVB) March 9, 2020

Sky zeigt / überträgt PSG vs. BVB am Mittwoch live im Pay-TV

Der Unterföhringer TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Champions-League-Achtelfinalpartie PSG vs. BVB gesichert. Das bedeutet, dass das Duell am Mittwochabend exklusiv live bei Sky im TV gezeigt / übertragen wird.

Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff zum CL-Kracher, bereits um 19.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel vor leeren Rängen im Pariser Prinzenpark. Wollt Ihr die vollen 90 Minuten PSG vs. BVB am Mittwoch sehen, dann müsst Ihr die Begegnung auf Sky sehen - daran führt dann kein Weg vorbei.

Der Nachteil bei dieser Nachricht ist, dass Ihr ein Abonnement braucht, um die Begegnung in voller Länge zu sehen. Dieses ist nicht kostenlos und das bedeutet, dass Ihr noch vor dem Anstoß bei Sky um 21 Uhr Kunde des Senders werden müsst. Bei Sky könnt Ihr zwischen verschiedenen Paketen wählen, um die Champions League live zu sehen.

Wiederum positiv ist die Tatsache, dass Ihr PSG vs. BVB am Mittwoch in voller Länge oder in der Konferenz sehen könnt. Wir stellen Euch vor, wie beide Übertragungen zu PSG vs. BVB bei Sky aussehen.

PSG vs. BVB live im TV bei Sky - als Einzelspiel oder in der Konferenz

PSG vs. BVB live im TV: Sky zeigt das Champions-League-Achtelfinale als exklusives Einzelspiel

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start : 20.50 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr)

: 20.50 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr) Sender : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Kommentator: Kai Dittmann

PSG vs. BVB live im TV: Sky zeigt das Champions-League-Achtelfinale in der Konferenz

Art der Übertragung : Konferenzschaltung

: Konferenzschaltung Start : ab 19.30 Uhr

: ab 19.30 Uhr Sender : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Spiele der Konferenz : vs. , PSG vs. BVB

: vs. , PSG vs. BVB Kommentar zum BVB: Wolff Fuss

Wolff Fuss Moderation: Sebastian Hellmann, Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer.

Bei Sky habt Ihr also gleich zwei Optionen, um PSG vs. BVB anzuschauen. Mit einem Sky-Abonnement können sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz problemlos angeschaut werden.

PSG vs. BVB live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League im Fernsehen?

Ihr geht davon aus, dass die Champions League bzw. das Spiel PSG vs. BVB live im Fernsehen übertragen wird? Dann wollt Ihr nun sicher wissen, welcher Sender denn für die Übertragung der vollen 90 Minuten verantwortlich ist.

Die Antwort wird Euch möglicherweise etwas enttäuschen: Die Champions League wird an diesem Spieltag nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. An diesem Mittwoch wird das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund ausschließlich bei Sky übertragen. Das ist und bleibt an diesem Tag die einzige Option, um die ganze Begegnung im TV zu sehen.

Das Free-TV zeigt / überträgt PSG vs. BVB nicht im Fernsehen, das sind also die schlechten Nachrichten für alle Fans, die auf eine kostenlose Übertragung gehofft haben. ARD, ZDF, RTL, Sport1 noch Eurosport - kein Kanal hat die vollen 90 Minuten im Angebot. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr, wo die Begegnung PSG vs. BVB im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt das Champions-League-Duell PSG vs. BVB im LIVE-STREAM?

Die Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und dem BVB (Borussia Dortmund) gibt Ausschluss darüber, welches der beiden Teams es in das Viertelfinale der Champions League schafft. Goal liefert in diesem Abschnitt den Überblick, wie die Begegnung im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Sky Go zeigt / überträgt PSG vs. BVB im LIVE-STREAM

Sky hat die Rechte an der Übertragung von Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund und darf damit das Spiel auch im LIVE-STREAM zeigen / übertragen. Das geht einerseits mit dem Streamingportal Sky Go, welches automatisch mit einem Sky-Abonnement erhältlich ist.

Was Ihr wissen solltet: Wenn Ihr Euch neu bei Sky Go anmelden wollt, um die vollen 90 Minuten Champions League am Mittwoch live zu sehen, dann müsst Ihr mit eben jenem kostenpflichtigen Abonnement rechnen.

Auch bei Sky Go könnt Ihr entscheiden, ob Ihr das Duell PSG vs. BVB live im Einzelspiel oder in der Konferenz anschauen wollt.

Sky Go zeigt / überträgt PSG vs. BVB im LIVE-STREAM - holt Euch hier die Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt PSG vs. BVB am Mittwoch live im Stream

Neben der Übertragung der vollen 90 Minuten PSG vs. BVB am Mittwochabend hat auch ein weiterer Kanal die Begegnung in voller Länge im LIVE-STREAM parat. Sky Ticket zeigt / überträgt das Rückspiel in der Champions League sowohl im Einzelspiel als auch live in der Konferenz.

Das Gute an dieser Alternative ist, dass das Portal kein langfristiges Abonnement voraussetzt und Ihr mit einem Sportpaket einen Tag oder einen Monat lang Kunde werden könnt. Sky Ticket ist ein Kanal, der die Champions League live im Stream ausstrahlt. PSG vs. BVB wird am Mittwoch dort live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

Sky Ticket gibt es - wie bereits erwähnt - sowohl im Monats- als auch im Tagesabo . Um die Champions League im LIVE-STREAM genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: 9,99 Euro (1. Monat) - 29,99 Euro (ab 2. Monat) - Abo jederzeit kündbar

Das Tagesticket: 24 Stunden gültig - 9,99 Euro (einmalig)

📍 #PSGBVB



Paris Saint-Germain notes the decision of the Paris Prefecture de Police to hold the Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund match on Wednesday 11 March behind closed doors.



👉 https://t.co/a4vhRa0c2V pic.twitter.com/GQljZMq9BJ — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 9, 2020

Zeigt / überträgt DAZN PSG vs. BVB im LIVE-STREAM?

PSG vs. BVB wird an diesem Mittwoch nicht nur live im TV gezeigt / übertragen, sondern läuft auch im Internet - als im LIVE-STREAM. Dass DAZN an der Übertragung der Champions League beteiligt ist, ist klar. Doch wie sieht es mit der Begegnung von Schwarz-Gelb in Paris aus? Ist DAZN am Start?

Leider nein: DAZN hat zwar die Champions League in dieser Saison live im Stream im Angebot, doch am 11. März zeigt / überträgt der Streamingdienst PSG vs. BVB nicht im LIVE-STREAM. Einzig Sky zeigt die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. BVB? Die Highlights der Champions League

Ihr habt an diesem Mittwoch keine Zeit, um die vollen 90 Minuten von PSG vs. BVB live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen? Dann seid Ihr bei dem Ismaninger Streamingdienst DAZN an der richtigen Adresse - denn der Sender zeigt / überträgt die Highlights der Champions League auf seiner Plattform. Das geschieht aber nicht erst am nächsten Tag, sondern ist bereits rund 40 Minuten nach dem Abpfiff geschehen.

DAZN hat die Begegnung zwar nicht in voller Länge im Angebot, aber die besten Szenen der UEFA Champions League sind immer bei DAZN zu sehen. Um die Highlights sehen zu können, braucht Ihr nichts weiter, als ein Abonnement beim Streamingportal. Dieses könnt Ihr jedoch zunächst kostenlos erwerben - DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat.

Die ersten 30 Tage sind kostenfrei, danach zahlt Ihr für den besten Sport live im Stream nur 11,99 Euro pro Monat. Wollt Ihr gleich ein Jahresabo, dann kostet Euch dies einmalig 119,99 Euro.

PSG vs. BVB - die Highlights der Champions League auf DAZN sehen: Unsere Übersichtsartikel

Wer zeigt / überträgt PSG vs. BVB? Der LIVE-TICKER von Goal

LIVE im TV - LIVE-TICKER oder in den Highlights? Ihr könnt am Mittwoch entscheiden, wie Ihr die Begegnung Paris Saint-Germain vs. BVB (Borussia Dortmund) am besten verfolgt. Doch reicht Euch auch, wenn ihr keine Live-Bilder seht?

Ist dies der Fall, dann legen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal zum Champions-League-Achtelfinale ans Herz. Kostenfrei könnt Ihr am Mittwoch ab 20.15 Uhr verfolgen, wie sich der BVB in schlägt und ob man den Einzug ins CL-Viertelfinale schafft.

PSG vs. BVB "seht" Ihr also doch irgendwie kostenlos, denn der zuständige Kollege liefert detaillierte Schilderungen. Alle Tore, Großchancen, Wechsel und Karten lest Ihr ab 21 Uhr dann hier.

PSG vs. BVB: Die Aufstellung beider Teams

Am Mittwochabend wird die Aufstellung von PSG und auch die des BVB gegen 20 Uhr veröffentlicht. Dann findet Ihr diese an genau dieser Stelle.

PSG vs. BVB: Der direkte Vergleich vor dem Champions-League-Spiel

PSG 3 direkte Duelle in der Champions League bzw. der BVB 2 Siege 1 0 Unentschieden 0 1 Niederlagen 2 2 Tore 3

Wer zeigt / überträgt PSG vs. BVB? Die Übertragung der Champions League im Überblick