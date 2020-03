Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Atletico Madrid live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Atletico steht vor der großen Chance, den Titelverteidiger aus der Champions League zu kegeln! Goal erklärt Euch, wo das Spiel live übertragen wird.

Teil zwei des Champions-League-Achtelfinals steht an, wenn der am Mittwochabend empfängt! Anstoß im Stadion an der Anfield Road ist um 21 Uhr - hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

Liverpool steht dabei vor der schwierigen Aufgabe, unbedingt gegen Atletico gewinnen zu müssen. Das Team von Trainer Diego Simeone konnte das Hinspiel nämlich mit 1:0 für sich entscheiden.

LFC-Trainer Jürgen Klopp muss zudem auf Torwart Alisson Becker verzichten. Der Brasilianer fält wegen einer muskulären Verletzung im Hüftbereich aus.

Ihr wollt heute keine Sekunde von Liverpool gegen Atletico Madrid verpassen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

FC Liverpool vs. Atletico Madrid live: Das Achtelfinale der im Überblick

Duell FC Liverpool vs. Atletico Madrid Datum Mittwoch, 11. März 2020 | 21 Uhr Ort Anfield Road, Liverpool ( ) Zuschauer 54.074 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM?

Die Königsklasse läuft in dieser Saison bei zwei verschiedenen Anbietern. Dabei wird die Hälfte der Achtelfinalspiele bei Sky übertragen, die andere Hälfte läuft in voller Länge bei DAZN. Wer zeigt also Liverpool gegen Atletico?

Hier gibt's die klare Antwort: Das Achtelfinalspiel läuft live und exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN! Der Streaming-Dienst hat die kompletten 90 Minuten inklusive möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen im Programm.

Schon ab 20.45 Uhr beginnt die Übertragung mit Moderator Alex Schlüter und Experte Sebastian Kneißl. Pünktlich um 21 Uhr übernimmt Kommentator Jan Platte das Mikrofon.

Der LIVE-STREAM von DAZN ist für alle Abonnenten verfügbar. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr Euch einen Monat lang einen kostenlosen Zugang zum Portal verschaffen. Im Probemonat steht Euch das komplette Programm mit Spielen der Champions League, , , oder zur Verfügung.

Wer nach dem Gratismonat vom Angebot überzeugt ist, kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder sichert sich direkt das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro. Weitere Informationen zu den Konditionen von DAZN findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool gegen Atletico Madrid live im TV?

Im Fernsehen läuft die Champions League beim Pay-TV-Sender Sky - hier werden die Hälfte der Achtelfinalspiele gezeigt. Liverpool gegen Atletico hat der Bezahlsender jedoch nicht in voller Länge im Programm.

Komplett leer ging Sky bei der Rechtevergabe allerdings nicht aus. Liverpool gegen Atletico wird nämlich zusammen mit PSG gegen in der Konferenzschaltung auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD gezeigt. Die Übertragung beginnt dort bereits um 19.30 Uhr mit Vorberichten.

Liverpool vs. Atletico im LIVE-STREAM von DAZN auf dem Smart-TV schauen

Es gibt auch noch eine Möglichkeit, das Spiel in kompletter Länge am TV zu verfolgen. Der LIVE-STREAM von DAZN ist nämlich auf so gut wie allen Smart-TVs verfügbar.

Alles was Ihr dafür tun müsst, ist die DAZN-App auf Euren Fernseher zu laden, Euch einzuloggen und schon könnt Ihr los streamen! Wie Ihr an das dafür notwendige DAZN-Abo kommt, lest Ihr oben oder unter diesem Link.

Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, könnt Ihr die Streams auch über die Playstation oder XBOX an herkömmlichen Geräten zum Laufen bringen. Alle Download-Links für die DAZN-App auf den entsprechenden Geräten findet Ihr hier:

FC Liverpool vs. Atletico Madrid: Die Highlights auf DAZN

Auf der Streaming-Plattform DAZN ist das Spiel nicht nur in kompletter Länge verfügbar, sondern auch im Highlight-Clip. Das kurze Video mit den besten Szenen steht schon kurz nach Schlusspfiff jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

Wer die Live-Übertragung verpasst hat, kann sich hier also noch mal alle wichtigen Szenen von Mohamed Salah, Joao Felix und Co. anschauen. Außerdem habt Ihr hier die Möglichkeit, das Spiel als Re-Live zu schauen. Einzige Voraussetzung ist auch hier das DAZN-Abo.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keinen LIVE-STREAM zur Hand, wollt aber trotzdem über das Spiel informiert sein? Dann legen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal wärmstens ans Herz. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene und werdet im Minutentakt aus Liverpool informiert.

Für den LIVE-TICKER müsst Ihr zudem weder ein Abo abschließen noch etwas zahlen - das Angebot ist vollkommen kostenlos. Klickt Euch hier direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Atletico Madrid live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung in der Übersicht