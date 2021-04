Champions League live auf DAZN: BVB (Borussia Dortmund) bei Manchester City im TV und LIVE-STREAM sehen

Der BVB muss in der Champions League bei Manchester City ran - und mit DAZN seid Ihr live dabei. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie.

Hochspannung in der Champions League: Borussia Dortmund duelliert sich im Viertelfinale mit Manchester City. Das Hinspiel steigt am Dienstag, 6. April, um 21 Uhr. Für den BVB geht es im Etihad Stadium darum, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im heimischen Signal-Iduna-Park zu verschaffen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wie ManCity vs. BVB übertragen wird. Und so viel sei verraten: Es gibt eine TV-Übertragung sowie eine per LIVE-STREAM.

Champions League live: BVB (Borussia Dortmund) bei Manchester City im Überblick

Bevor wir zu den Details der Übertragung kommen, erst noch einmal die Rahmendaten der Partie im Überblick, sodass Ihr das Spiel in Euren Kalender übertragen könnt.

SPIEL Manchester City - Borussia Dortmund WETTBEWERB Champions League, Viertelfinale, Hinspiel DATUM Dienstag, 6. April 2021 UHRZEIT 21 Uhr LIVE im TV DAZN 1 LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal.com

Wie bereits oben erwähnt, wird es am Dienstagabend gleich zwei Möglichkeiten geben, das Spiel der Schwarz-Gelben bei den Citizens live zu verfolgen. Und bei beiden Wegen führt kein Weg an DAZN vorbei. Der Streamingdienst ist in Deutschland die einzige Option, die kompletten 90 Minuten des Hinspiels im Viertelfinale live zu sehen.

DAZN ist bereits seit der Saison 2018/19 - gemeinsam mit dem Pay-TV-Sender Sky - die Heimat der Champions League. Ab der kommenden Saison ist DAZN dann sogar die Hauptanlaufstelle für alle Fans der Königsklasse. Und dafür hat sich der Streamingdienst schon mächtig vorbereitet - denn seit einigen Monaten ist das Programm auch im klassischen linearen TV empfangbar.

Champions League live auf DAZN: BVB (Borussia Dortmund) bei Manchester City im TV - so geht's mit DAZN 1

Wer die kompletten 90 Minuten von Manchester City gegen den BVB live im TV sehen will, kann das auch am Dienstag tun. Mit DAZN 1. Dort beginnt die Übertragung der Partie zwischen City und dem BVB um 20.30 Uhr, also 30 Sekundenzeigerumdrehungen vor dem Anpfiff.

Als Team für die Partie Manchester City vs. BVB schickt DAZN folgendes Personal ins Rennen:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

DAZN existiert in Deutschland seit 2016 als Streamingdienst und hat sich seitdem permanent weiterentwickelt. Der nächste große Meilenstein folgte im November 2020, als DAZN in Kooperation mit Vodafone zwei lineare Kanäle an den Start gebracht hat.

◀️ Wer erinnert sich an das letzte #UCL-Duell gegen die Sky Blues? #MCIBVB



Die Rückschau 👉 https://t.co/LtOotmchVm — Borussia Dortmund (@BVB) April 5, 2021

Auf diesen beiden Kanälen können täglich je rund 16 Stunden Sport geschaut werden und die Top-Events, die DAZN im LIVE-STREAM zeigt, werden hier im linearen TV übertragen - so auch ManCity vs. BVB.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV sehen: Wie kann man die beiden linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 empfangen?

Dafür muss man einen Kabelanschluss besitzen und Kunde bei Vodafone sein. Dann hat man die Möglichkeit, DAZN im Jahresabo zu einem reduzierten Preis von 9,99 Euro im Monat zum bestehenden Vertrag hinzuzufügen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zum Vodafone-Vertrag an.

Sobald die DAZN-Option bei Vodafone gezogen wurde, sind die beiden Sender "DAZN 1" und "DAZN 2" in der Senderliste zu finden. Mehr Informationen dazu findet Ihr bei DAZN selbst.

Champions League live auf DAZN: BVB (Borussia Dortmund) bei Manchester City im LIVE-STREAM sehen - alle Informationen

Der Streamingdienst ist für Euch da und überträgt Manchester gegen Dortmund im LIVE-STREAM. Beginn der Übertragung am Dienstagabend ist um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff der Partie. Die 30 Minuten bis zum Anstoß stimmt Euch Alexander Schlüter als Moderator des Events auf das folgende Aufeinandertreffen ein.

Sobald der Ball rollt, übernimmt Jan Platte als Kommentator. Beide werden natürlich auch dieses Mal von einem echten Experten unterstützt: Sandro Wagner, der als ehemaliger Profi des FC Bayern München schon selbst Erfahrungen in der Champions League gesammelt hat.

Um ManCity gegen den BVB im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen, muss nicht viel gemacht werden. Eine Mitgliedschaft bei DAZN abzuschließen, ist ein Kinderspiel. Ein paar Klicks und Ihr seid dabei.

BVB (Borussia Dortmund) bei Manchester City kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Der DAZN-Probemonat

Für alle, die noch kein Mitglied bei DAZN sind, kommt jetzt eine gute Nachricht: Die ersten 30 Tage beim Streamingdienst für alle Neukunden sind kostenlos - der DAZN Probemonat macht es möglich. Alle Informationen dazu findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Danach gibt es zwei Möglichkeiten, um weiter bei DAZN mit an Bord zu sein: das Monats- und das Jahresabo.

Das monatliche Abo kostet pro 30 Tage 11,99 Euro, entscheidet Ihr Euch direkt für ein ganzes Jahr, zahlt Ihr 119,99 Euro - also nur rund 10 Euro pro Monat. Die Entscheidung liegt ganz bei Euch. Wie Ihr DAZN bezahlen könnt, erfahrt Ihr in einem extra Artikel auf Goal mit dem Namen: DAZN: Bezahlung mit PayPal – oder mit Lastschrift, Kreditkarte und iTunes.

DAZN bietet allen Sport-Fans mehr als 8.000 Sportereignisse im Jahr im LIVE-STREAM an - so auch ManCity gegen den BVB.

Champions League live auf DAZN: BVB (Borussia Dortmund) bei Manchester City im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Übertragungen im Überblick