BVB bei Schott Mainz: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im DFB-Pokal heute live?

Der BVB bekommt es im DFB-Pokal mit Schott Mainz zu tun. Wer zeigt die Partie von Borussia Dortmund heute live?

Mit der 1. Runde des DFB-Pokals starten die Pflichtspiele der Saison 2023/24. Der BVB bekommt es mit dem Regionalligisten TSV Schott Mainz zu tun.

Die Partie von Borussia Dortmund gegen die Rheinhessen steigt am Samstag, 12. August 2023, um 15.30 Uhr. Austragungsort ist die Mewa Arena in Mainz, Heimstadion des Bundesligisten Mainz 05.

Schott Mainz vs. BVB heute live in TV und STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Schott Mainz - Borussia Dortmund Wettbewerb DFB-Pokal, 1. Runde Datum 12. August 2023 (heute) Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Mewa Arena, Mainz

Schott Mainz vs. BVB heute im TV und LIVE-STREAM: Die Sender

Schott Mainz vs. BVB heute live im TV und STREAM: Team-News und Aufstellungen

BVB: News

Das Duell mit Schott Mainz ist das erste Pflichtspiel für den BVB seit dem Abgang von Jude Bellingham zu Real Madrid. Mit Marcel Sabitzer wurde vom FC Bayern ein positionsgetreuer Ersatz verpflichtet, zudem holte man den Wolfsburger Felix Nmecha nach Dortmund. In Fankreisen war der Transfer des deutschen Nationalspielers alles andere als unumstritten.

In der Vorbereitung sorgte der BVB unter anderem mit einem 3:2-Erfolg über Premier-League-Klub Manchester United für Aufsehen. Beim Sieg in den USA erzielte Donyell Malen einen Doppelpack, die Verletzungen von Thomas Meunier und Julien Duranville trübten jedoch die Freude.

Die Aufstellung des BVB

Sobald die Aufstellung von Borussia Dortmund bekannt ist, findet Ihr sie hier.

Schott Mainz: News

Am Ende der Saison 2022/23 führte der TSV Schott Mainz punktgleich mit der TuS Koblenz die Tabelle der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar-Nord an. Aufgrund der besseren Tordifferenz sicherte sich die Mannschaft von Trainer Aydin Ay aber den ersten Platz und feierte den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Zudem konnten die Mainzer den Südwestpokal für sich entscheiden und sich somit für den DFB-Pokal qualifizieren. In einer engen Partie sicherte sich der TSV mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Wormatia Worms den Sieg und bekommt es nun mit dem BVB zu tun.

Die Aufstellung von Schott Mainz

Sobald die Mainzer Startelf fix ist, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.

Schott Mainz vs. BVB heute im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 0 Siege BVB 0 Unentschieden 0 Siege Schott Mainz 0 Letztes Spiele -

