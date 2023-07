Bayern München und RB Leipzig spielen in der 1. Runde des DFB-Pokals 2023/24 nicht im August, sondern erst später. GOAL erklärt den Grund.

Am 11. August 2023 startet endlich die 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24, die neue Saison geht so richtig los. In den vier Tagen bis zum Montag bestreiten insgesamt 60 Mannschaften ihre Spiele, doch ausgerechnet Titelverteidiger RB Leipzig und Rekordpokalsieger Bayern München fehlen.

Denn an jenem Wochenende finden nur insgesamt 30 der 32 Spiele statt, der FC Bayern und Leipzig tragen ihre Pokalspiele nämlich zu einem anderen Zeitpunkt aus. Wann das ist und wieso, das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Getty Images

DFB-Pokal, 1. Runde: Wann spielen Bayern und Leipzig?

Die Fans von Bayern München und RB Leipzig müssen sich auf den ersten Pokalauftritt ihrer Mannschaften noch etwas länger gedulden, denn beide Teams treten nicht wie der Rest des Teilnehmerfeldes zwischen dem 11. und 14. August 2023 in der 1. Runde an.

Bayern bestreitet sein Erstrundenduell gegen Preußen Münster nämlich erst am 26. September 2023, während RB Leipzig sogar noch einen Tag später beim SV Wehen Wiesbaden zum Pokalspiel antritt. Damit finden zwei der insgesamt 32 Spiele mehr als einen Monat später als alle anderen statt.

DFB-Pokal, 1. Runde: Warum spielen Bayern und Leipzig erst später?

Warum Bayern und Leipzig ihre 1. Runde im DFB-Pokal erst später austragen, ist einfach erklärt. Beide Teams haben am eigentlichen Pokalwochenende nämlich ein anderes Spiel: den DFL-Supercup.

In jenem Spiel duellieren sich der Meister und Pokalsieger, in diesem Jahr am 12. August, aus der vergangenen Saison - und dies sind zum zweiten Mal in Folge eben Bayern München und RB Leipzig. Deshalb spielen beide Klubs wie bereits im vergangenen Jahr in der 1. Runde des DFB-Pokals erst später.