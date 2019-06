BVB: U17 verliert Endspiel gegen Köln, Bruun Larsen für dänische U21 im Einsatz - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Jacob Bruun Larsen spielt bei der U21-EM mit Dänemark gegen die DFB-Auswahl. Die U17 verliert das Finale überraschend. Alle News zu Borussia Dortmund.

Seit der vergangenen Woche ist es das heißeste Gerücht der : Der BVB hat offenbar gute Karten auf eine Rückkehr von Innenverteidiger Mats Hummels vom nach Dortmund.

Transfertechnisch ist es zu Beginn der neuen Woche ansonsten recht ruhig in Dortmund. Stattdessen geht der Blick zur nach , wo am Abend Jacob Bruun Larsen gegen Mo Dahoud spielt - trifft nämlich auf .

Die U17 verlor derweil ihr Bundesligafinale gegen den am Sonntagnachmittag mit 2:3. Zwar traf Juwel Youssoufa Moukoko, dennoch reichte es nicht zur Titelverteidigung.

Bereits am Samstag ergab die Auslosung der 1. Runde im ein interessantes Los, das vor allen Dingen einen Ex-Spieler der Borussen freut: Der BVB muss nach Uerdingen, wo Kevin Großkreutz unter Vetrag steht.

U21-EM: BVB-Juwel Jacob Bruun Larsen trifft mit Dänemark auf Deutschland

Jacob Bruun Larsen von Borussia Dortmund trifft mit der dänischen U21-Nationalmannschaft am Montagabend (21 Uhr im LIVE-TICKER) bei der U21-EM in Italien auf die deutsche Auswahl.

Dabei zeigte sich der Offensivspieler des BVB zuversichtlich, was einen erfolgreichen Turnierstart seines Teams angeht: "Die Deutschen haben eine super Mannschaft mit viel Erfahrung aus der Bundesliga. Wir müssen eine super Leistung bringen, um drei Punkte zu holen. Aber ich glaube daran, dass wir die Qualität dazu haben."

Dabei trifft der Däne auf seinen Teamkollegen Mo Dahoud, der für Deutschland mit von der Partie ist.

U17-Bundesliga: BVB verliert das Finale gegen den 1. FC Köln

Die U17-Junioren von Borussia Dortmund haben das Endspiel um die deutsche B-Jugendmeisterschaft gegen den 1. FC Köln trotz der Favoritenrolle mit 2:3 (1:2) verloren.

Im Finale um die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren unterliegt unsere #BVBU17 dem @fckoeln mit 2:3.

In einer ereignisreichen Partie erzielen Youssoufa #Moukoko und Ansgar #Knauff die Tore für unseren BVB. pic.twitter.com/tqBI8jtlQl — Borussia Dortmund (@BVB) 16. Juni 2019

Bericht: Anzeichen für Rückkehr von Mats Hummels zum BVB verdichten sich

Die Anzeichen für eine Rückkehr des ehemaligen Nationalspielers Mats Hummels zu Vizemeister Borussia Dortmund verdichten sich. Wie die Bild am Sonntag berichtete, soll Meister Bayern München ein Angebot des BVB für den Innenverteidiger über 20 Millionen Euro plus Erfolgsnachschläge "als angemessen akzeptiert haben". Auch Hummels stehe demnach einem Transfer positiv gegenüber, Bayern-Trainer Niko Kovac soll dem Wechsel bereits "grundsätzlich zugestimmt haben".

Hummels ist in der Jugend der Bayern ausgebildet worden, spielte jedoch von 2008 bis 2016 für die Schwarz-Gelben. 2011 feierte er mit dem BVB unter Trainer Jürgen Klopp die Meisterschaft, ein Jahr später folgte das Double. 2016 wechselte Hummels für 35 Millionen Euro zurück an die Isar.

DFB-Pokal, 1. Runde: BVB trifft auf Uerdingen und Großkreutz, Bayern muss nach Cottbus

Die 32 Paarungen der 1. Runde im DFB-Pokal 2019/20 (9. bis 12. August) stehen fest. Wie die Auslosung am Samstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmundergab, trifft der Titelverteidiger FC Bayern München auf den FC Energie Cottbus, der gerade aus der in die Regionalliga abgestiegen ist. Vizemeister Borussia Dortmund tritt indes bei Drittligist KFC Uerdingen um Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz an, bekam ein Derby bei Regionalligist Alemannia Aachen zugelost.

DFB-Pokal - Kevin Großkreutz über Gegner BVB: "Ich spiele gegen meine Familie"

Kevin Großkreutz hat äußerst emotional auf die DFB-Pokal-Auslosung am Samstagreagiert. Diese ergab, dass der langjährige BVB-Spieler mit seinem derzeitigen Klub KFC Uerdingen in der ersten Runde ausgerechnet auf Borussia Dortmund trifft.

"Jaaaaaaaaaaaaa!!! Ich kann es nicht fassen", schrieb Großkreutz bei Instagram : "So schließt sich der Kreis. Ich spiele nicht nur gegen Freunde, sondern gegen meine Familie. Ich werde dieses Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde genießen. Aber herschenken werde ich nix. Ich freue mich auf Euch alle. Es ist einfach nur geil."

BVB-Star Raphael Guerreiro zum ? Transfer wird offenbar konkreter

Ein möglicher Transfer von Borussia Dortmunds Raphael Guerreiro zum FC Barcelona wird offenbar konkreter. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, stehen die Katalanen bereits seit Wochen in Kontakt mit dem portugiesischen Nationalspieler und auch die Gespräche mit dem BVB entwickeln sich gut.

Guerreiro soll den Dortmundern laut Sport bereits mitgeteilt haben, dass er seinen 2020 auslaufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern wird.