BVB-News und Gerüchte: Isak-Wechsel soll bereits fix sein, Gündogan bleibt bei City

Alexander Isak soll angeblich bereits weg sein, Ilkay Gündogan wird man in naher Zukunft nicht beim BVB sehen. Alle News zu Borussia Dortmund.

hat in Sachen Transfers mit Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt bereits drei Neuzugänge für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Mit Alexander Isak steht ein Abgang für die kommende Saison ebenfalls fest, eine Rückkehr von Ilkay Gündogan wird es derweil nicht geben.

Jadon Sancho wurde nach einer überragenden Saison vom kicker ausgezeichnet, für Mitspieler Marco Reus reichte es aber nur zu einem zweitne Platz.

Borussia Dortmund am Mittwoch: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Bericht: verpflichtet Alexander Isak von Borussia Dortmund

Laut Informationen der spanischen Zeitung Diario Vasco wechselt der schwedische Stürmer Alexander Isak von Borussia Dortmund für 6,5 Millionen Euro zu Real Sociedad und bekommt dort einen Fünfjahresvertrag. Die Transfersumme könnte sich durch verschiedene Klauseln auf bis zu sieben Millionen Euro erhöhen.

Der 19-Jährige durchlief offenbar am gestrigen Dienstag den Medizincheck, während die Verantwortlichen der BVB noch mit seinem neuen Klub über die Ablöse verhandelten. Am Abend unterschrieb er dann wohl den Vertrag bei den Basken. Vor allem Isaks junges Alter, sein großes Potenzial und seine technischen Fähigkeiten sollen den Verein aus San Sebastian überzeugt haben.

Bereits am Montag war Isak wegen des EM-Qualifikationsspiels Schwedens gegen in Madrid und war trotz nur neun gespielten Minuten ein sehr begehrter Interview-Partner. Zu den Wechsel-Gerüchten sagte er zu dem Zeitpunkt noch, dass noch nichts entschieden sei. "Ich weiß, dass Real Sociedad interessiert ist, aber ich habe auch noch einen Vertrag in Dortmund. Es ist noch keine Entscheidung getroffen, wir werden sehen", behauptete Isak in der Mixed Zone. Doch nun ist der Wechsel wohl in trockenen Tüchern.

Der Schwede kam 2017 für rund neun Millionen Euro vom schwedischen AIK Solna nach Dortmund. Dort reichte es jedoch nur zu 13 Einsätzen bei den Profis, in denen er ein Tor erzielte. In der vergangenen Spielzeit war Isak an den niederländischen Erstligisten Willem II ausgeliehen und kam dort auf 13 Tore und sieben Assists in 16 Spielen.

BVB-Star Marco Reus verpasst Titel als Feldspieler der Saison, Jadon Sancho ausgezeichnet

Nationalspieler Kai Havertz von Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen wurde in einer Umfrage des kicker unter 250 Bundesligaprofis zum besten Feldspieler der vergangenen Saison gewählt. Der 20-Jährige landete knapp vor Kapitän Marco Reus vom Zweiten Borussia Dortmund.

Auf Havertz entfielen 20,8 Prozent der Stimmen. Sein hauchdünner Vorsprung auf Reus betrug dabei 0,8 Prozentpunkte. Nach der Hinrunde hatte Reus das Ranking unter seinen Mit- und Gegnspielern noch mit 44 Prozent klar angeführt.

Aufsteiger der Saison wurde Dortmund-Teamkollege Jadon Sancho mit 30,4 Prozent der Stimmen, zum besten Keeper wurde RB Leipzigs Peter Gulasci (25,6 Prozent) gekürt.

City-Star Ilkay Gündogan über BVB-Rückkehr: "Davon wüsste ich doch"

Ilkay Gündogan von Manchester City weiß nach eigener Aussage nichts von einem möglichen Comeback bei Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler dementierte ein entsprechendes Gerücht nach dem EM-Quali-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Estland (8:0) am Dienstagabend.

"Davon wüsste ich doch. Ich weiß von nichts, ich habe mit niemanden gesprochen", antwortete der 28-Jährige auf eine entsprechende Frage eines Reporters in der Mixed Zone. In Manchester steht Gündogan nur noch bis 2020 unter Vertrag, könnte also nach Ablauf der kommenden Saison ablösefrei wechseln.

Das allerdings ist nicht der aktuelle Plan des Nationalspielers: "Es wird im Sommer Gespräche geben und dann sehen wir weiter. Ich bin nicht unzufrieden bei und deshalb würde ich nicht sagen, dass ich unbedingt weg will. Der Klub will ja auch verlängern."

Das Gerücht um eine Rückkehr zu Borussia Dortmund war zuletzt immer wieder aufgekommen. Unter anderem berichtete die englische Tageszeitung The Sun von einer möglichen Wiedervereinigung. Von 2011 bis 2016 hatte Gündogan in Dortmund gespielt, ehe er den Klub für 27 Millionen Euro in Richtung Manchester verließ.

Highlights: Marco Reus trifft für die DFB-Elf gegen Estland doppelt und sehenswert

Bericht: zeigt Interesse an Andre Schürrle

Der italienische Erstligist Lazio Rom ist angeblich an einer Verpflichtung des BVB-Angreifers Andre Schürrle interessiert. Das berichtet die Bild.

Demnach sei der Hauptstadt-Klub ein potenzieller Abnehmer für den Offensivspieler, der in der vergangenen Saison im Rahmen eines einjährigen Leihgeschäfts beim spielte.

Da die Verantwortlichen des BVB künftig ohne den Weltmeister von 2014 planen, ist Schürrle nun auf der Suche nach einem neuen Klub. In Dortmund besitzt er noch einen Vertrag bis 2021.

Raphael Guerreiro gewinnt mit die

Durch das 1:0 gegen die Niederlande hat BVB-Spieler Raphael Guerreiro am Sonntag mit Portugal die Nations League gewonnen.

Im Finale stand der 25-Jährige dabei über die gesamten 90 Minuten auf dem Feld. Ein Ticket für die ist mit dem Sieg aber nicht verbunden.

BVB wohl an Wendel von Lissabon interessiert

Auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Saison ist Borussia Dortmund offenbar auf Wendel von Sporting Lissabon gestoßen. Wie brasilianische Medien berichten, müsste der BVB für den U23-Nationalspieler Brasiliens wohl eine Ablösesumme im niedrigen zweistelligen Bereich zahlen.

In Dortmund könnte der 22-Jährige, der bei Sporting noch bis 2023 unter Vertrag steht, als eine Alternative für die zentralen Mittelfeldspieler Axel Witsel und Thomas Delaney eingeplant werden.

Sadio Mane verrät, warum 2014 der Transfer zum BVB scheiterte

Offensivspieler Sadio Mane vom FC Liverpool hat verraten, dass er 2014 von RB Salzburg eigentlich zu Borussia Dortmund wechseln wollte. Der Transfer scheiterte aber an der Ablösesumme.

"Ich werde jetzt ehrlich sein: Southampton ist ein toller Verein, aber ich wollte nicht hin. Mein Wunsch war es, in Dortmund zu unterschreiben, weil Jürgen Klopp mich haben wollte", sagte Mane dem Mirror. Der Senegalese wechselte schließlich für 23 Millionen Euro zum , die vom BVB gebotenen zwölf Millionen Euro seien Salzburg zu wenig gewesen.

BVB: Moukoko führt U17 ins Finale um Deutsche Meisterschaft

Dank Supertalent Youssoufa Moukoko steht die U17 von Borussia Dortmund erneut im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Beim 2:0 (1:0) des Titelverteidigers im Halbfinalrückspiel beim VfL Wolfsburg erzielte der 14-Jährige das entscheidende zweite Tor (47.) nach dem Führungstreffer von Ware Pakia (13.).

Schon beim 4:1 im ersten Duell hatte Moukoko zweimal getroffen. In der regulären Saison hatte er mit 46 Toren in 25 Spielen für die B-Junioren- einen Rekord aufgestellt.