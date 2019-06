BVB: Top-Talent Bradley Fink kommt, Rückkaufklausel bei Alexander Isak - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB holt einen Teenager aus Luzern und hat die Möglichkeit, Alexander Isak irgendwann zurückzuholen. Alle News zu Borussia Dortmund.

hat offenbar einen Perspektivtransfer eingetütet und den jungen Schweizer Bradley Fink verpflichtet. Er soll zunächst in Youssoufa Moukokos Fußstapfen treten.

Alexander Isak dagegen verließ die Schwarz-Gelben in dieser Woche. Allerdings sicherte sich der BVB beim Verkauf an wohl die Option, den jungen zurückholen zu können.

Der Ex-Schalker Leroy Sane könnte beim FC Bayern anheuern. Ein Transfer, den Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke durchaus gut fände.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Die News der vergangenen Tage

Top-Talent Bradley Fink wechselt zum BVB

Borussia Dortmund hat offenbar Top-Talent Bradley Fink verpflichtet. Mehrere Schweizer Medien berichten, dass der BVB den begabten Angreifer vom FC Luzern holt. Fink soll 90.000 Euro Ausbildungsentschädigung kosten.

Der 16-Jährige mit englischen Wurzeln ist Junioren-Nationalspieler der und wurde in der U16 zuletzt Torschützenkönig. Bei der Borussia soll er zunächst in der U17 zum Einsatz kommen und dort den Platz des in die U19 beförderten Youssoufa Moukoko einnehmen.

Transfer von Alexander Isak: BVB sicherte sich Rückkaufklausel

Für 6,5 Millionen Euro ließ der BVB Alexander Isak in dieser Woche zu Real Sociedad ziehen. Der Stürmer, der während seiner Leihe bei Tillburg in der aufblühte, konnte sich bei den Schwarz-Gelben nicht durchsetzen. Gänzlich aufgegeben hat ihn die Borussia jedoch nicht.

Nach Informationen der Mundo Deportivo und der schwedischen Zeitung Expressen hat sich Borussia Dortmund eine Rückkaufoption für Isak vertraglich zusichern lassen. Dem Vernehmen nach soll diese bei 30 Millionen Euro liegen.

Holt der BVB Laurent Koscielny vom ?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Borussia Dortmund an einer Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Laurent Koscielny vom FC Arsenal interessiert sein. Neben dem BVB soll es einen weiteren Interessenten aus der Bundesliga geben.

Koscielny könnte laut Berichten der Bild zu einer ernsthaften Option für den Vizemeister werden. Eine Ablöse für den Franzosen dürfte wohl nicht allzu hoch ausfallen. Der Vertrag des 33-Jährigen bei den Gunners läuft im nächsten Jahr aus.

BVB: Hans-Joachim Watzke würde Wechsel von Leroy Sane zum begrüßen

Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund würde einen Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern München begrüßen . Der Vorstandsvorsitzende des BVB sieht bei einem möglichen Wechsel des deutschen Nationalspielers einen positiven Einfluss auf die .

"Ich fände es sehr gut, wenn Bayern Leroy Sane als deutschen Nationalspieler zurückholt, denn das würde die Attraktivität der Liga weiter steigern", sagte Watzke der Bild. Er versprach sogar, Glückwünsche nach München zu schicken: "Ich bin der Erste, der ihnen gratuliert.“

Rummenigge: FC Bayern und in Gesprächen über Leroy Sane

Der FC Bayern hat sein Interesse am Flügelspieler von Manchester City schon lange bestätigt. Aktuell aber, das erklärte Karl-Heinz Rummenigge der Sport Bild, befinden sich beide Vereine noch nicht in Gesprächen. Zuerst soll der Spieler vom Wechsel überzeugt werden.

Sane spielte unter Trainer Pep Guardiola bei den Citizens zuletzt nur eine untergeordnete Rolle, beim FC Bayern könnte er in die Fußstapfen von Franck Ribery treten. Manchester City will allerdings mit Sane verlängern. Dies betonte zuletzt auch Guardiola immer wieder.

Youssoufa Moukoko: Die Verselbstständigung des Hypes

Klub und Umfeld versuchen, den Hype um Youssoufa Moukoko einzudämmen. Das kann kaum funktionieren. Die Maschinerie hat sich längst verselbstständigt.

"Gott hat dir ein schweres Leben gegeben. Weil er von Anfang an wusste, wie stark du bist", "Du kannst dir nicht immer aussuchen, was in deinem Leben passiert. Aber du kannst immer entscheiden, wie du damit umgehst", sind nur zwei Beispiele unzähliger Weisheiten, die Youssoufa Moukoko auf seinem Instagram-Account mit seinen 300.000 Followern teilt.

BVB: Talent Enrique Pena Zauner wechselt zum

Zweitligist SV Sandhausen hat das Mittelfeldtalent Enrique Pena Zauner von den A-Junioren des Bundesligisten Borussia Dortmund verpflichtet. Der 19-Jährige, der mit dem BVB-Nachwuchs vor anderthalb Wochen deutscher Meister wurde, unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

In der vergangenen Saison bestritt der venezolanische U20-Nationalspieler 35 Pflichtspiele, erzielte dabei zwölf Treffer und bereitete elf weitere vor.

BVB: Pena Zauner freut sich auf Sandhausen

"Ich bin sehr froh, hier in Sandhausen zu sein und somit den Schritt in den Profibereich machen zu dürfen", sagte Pena Zauner.

Er ergänzte: "Ich habe mich bewusst für den SVS entschieden, weil ich der Meinung bin, dass ich mich hier am besten weiterentwickeln kann."