Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen 1899 Hoffenheim im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Borussia Dortmund möchte gegen 1899 Hoffenheim den nächsten Sieg einfahren. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga ist Borussia Dortmund am Samstag gegen die TSG Hoffenheim gefordert. Nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende möchte der BVB im eigenen Stadion erneut drei Punkte einfahren. Anstoß ist um 15.30 Uhr in Dortmund.

"Es wird unruhig, aber das ist nicht schlimm. Es geht nur darum, dass wir unsere Arbeit machen", sagte Mats Hummels am letzten Samstag. Unruhig könnt es bei einer weiteren Niederlage auch in Hoffenheim werden: Gegen Eintracht Frankfurt musste die TSG am Sonntag ein 1:3 hinnehmen.

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund (BVB) gegen 1899 Hoffenheim live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften.

Die Bundesliga am Samstag: BVB (Borussia Dortmund) gegen 1899 Hoffenheim in der Übersicht

Begegnung Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim Datum Samstag, 13. Februar 2021 | 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) gegen 1899 Hoffenheim: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV?

Die TV-Rechte an der Bundesliga liegen in dieser Saison beim Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky . Während DAZN für die Übertragung der Freitags- und Montagsspiele zuständig ist, zeigt Sky die Samstags- und Sonntagsspiele des deutschen Oberhauses.

An dieser Regelung hat sich auch zum 21. Spieltag nichts geändert. Das bedeutet, dass die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim am Samstag auf Sky zu sehen ist. Die Konferenz wird auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 übertragen.

Um 14 Uhr begrüßen Euch Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann zu den Vorberichten und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen. Sobald die Spieler den Rasen betreten, übernimmt Kommentator Martin Groß.

Die Übertragung könnt Ihr Euch jedoch nur anschauen, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen habt. Das Bundesliga-Paket von Sky, mit dem Ihr alle Spiele live und in voller Länge verfolgen könnt, kostet für Neukunden derzeit 25 Euro monatlich .

Bild: Getty Images

Bundesliga: BVB (Borussia Dortmund) gegen 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Zusätzlich habt Ihr bei Sky auch die Möglichkeit, alle Spiele der Bundesliga auch im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür stellt Euch der Pay-TV-Sender mit Sky Go und Sky Ticket zwei hauseigene Streamingdienste zur Verfügung, die sich nur im Preis unterscheiden.

Solltet Ihr bereits Sky-Kunde sein, habt Ihr bei Abschluss Eures Vertrages eine persönliche Login-PIN erhalten, mit der Ihr Euch bei Sky Go einloggen könnt. Somit ist die Nutzung dieses Streamingdienstes für Euch mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.

Habt Ihr bislang kein Abonnement abgeschlossen, solltet Ihr Euch mit Sky Ticket auseinandersetzen. Das Supersport-Ticket , mit dem Ihr nicht nur die Bundesliga, sondern auch die Champions League und den DFB-Pokal verfolgen könnt, gibt es als Monats- und als Jahresabo.

Bei Abschluss des Monatsabos zahlt Ihr 29,99 Euro und könnt jederzeit kündigen. Entscheidet Ihr Euch für das Jahresabo, profitiert Ihr in den ersten zwölf Monaten von einem Aktionspreis ( 19,99 Euro monatlich ) und zahlt anschließend ebenfalls 29,99 Euro im Monat.

BVB (Borussia Dortmund) gegen 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga werden auf DAZN übertragen, doch auch von allen anderen Begegnungen könnt Ihr Euch beim Streamingdienst die Highlights ansehen. So auch am Samstag von Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim.

Gegen 18 Uhr findet Ihr eine Zusammenfassung auf der DAZN-Plattform, die Ihr Euch anschließend für zwei Wochen nach Belieben anschauen könnt. Mit dem Probemonat von DAZN sogar kostenlos, wenn Ihr Euch noch heute beim Streamingdienst registriert.

Hat Euch der Gratismonat gefallen, könnt Ihr das Abonnement anschließend für 11,99 Euro monatlich verlängern. Bei Abschluss eines Jahresabos könnt Ihr sogar ein bisschen Geld sparen, dann kostet DAZN einmalig 119,99 Euro oder umgerechnet 9,99 Euro im Monat.

Neben der Bundesliga könnt Ihr Euch bei DAZN auch die Champions League und die Europa League sowie die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 ansehen. Zusätzlich überträgt der Streamingdienst momentan auch die Ski-Alpin-WM und die Australian Open.

Bild: Getty Images

Bundesliga: Die bisherige Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) gegen 1899 Hoffenheim

Borussia Dortmund bislang 27 Duelle 1899 Hoffenheim 11 Siege 7 9 Unentschieden 9 7 Niederlagen 11

BVB (Borussia Dortmund) gegen 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal

Goal hat für alle Spiele der Bundesliga einen LIVE-TICKER im Angebot und wird auch die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim für Euch begleiten. Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir auf unserer Seite mit den Vorberichten.

Ab 18.30 Uhr halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auf dem Laufenden. Durch interessante Statistiken können unsere kostenlosen LIVE-TICKER zur Bundesliga jedoch eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung sein.

Bundesliga: Die Aufstellungen zwischen Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften gegen 14.30 Uhr bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!