BVB, News und Gerüchte: Bayern-Star Süle will wohl nicht zu Borussia Dortmund

BVB, Gerüchte: Dortmund ist keine Option für Niklas Süle

Nach Informationen von GOAL und SPOX besteht beim BVB grundsätzliches Interesse an einer Verpflichtung von Bayern-Verteidiger Niklas Süle. Es steht bereits fest, dass der deutsche Nationalspieler die Münchner im Sommer ablösefrei verlassen wird.

Christian Falk erklärte im Bild-Podcast "Bayern Insider" nun, dass ein Wechsel zum BVB für den 26-Jährigen allerdings keine Option sei.

Demnach hat Süle bereits entschieden, bei welchem Verein er nächste Saison spielen wird. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt. Newcastle United und der FC Chelsea gelten als sehr interessiert. Auch dem FC Barcelona wird Interesse nachgesagt.

Fest steht: Dortmund will sich in der Defensive für die kommende Saison verstärken. Neben Manuel Akanji und dem zuletzt verletzungsanfälligen Mats Hummels hat der BVB keinen weiteren verlässlichen Innenverteidiger in seinen Reihen.

BVB, News: Niclas Jensen spricht über Zukunft der BVB-Abwehr

Niclas Jensen kam 2003 von Manchester City nach Dortmund und spielte zwei Jahre lang beim BVB, bevor er zurück nach England ging und zu Fulham wechselte. In einem Interview mit Bulinews.com sprach er unter anderem über die Zukunft der Abwehr der Borussia.

🎙 Marco #Rose über Can, Haaland und Hummels: "Es ist nicht zu erwarten, dass einer der drei zum morgigen Abschlusstraining noch dazukommt. Mats ist heute Fahrrad gefahren, da müssen wir sehen, ob es vielleicht noch für den Kader reicht, aber es wird sehr eng.“#BVBB04 — Borussia Dortmund (@BVB) February 4, 2022

"Ich denke, der BVB wird im Sommer einen Innenverteidiger verpflichten, aber sie haben auch im Nachwuchs einige gute Spieler, vielleicht kommt also auch jemand aus dem Nachwuchs zur ersten Mannschaft", erklärte Jensen, der heute als Spielerberater tätig ist.

"Am Ende kommt es darauf an, ein gutes Paar in der Innenverteidigung zu finden, dass dem Team Sicherheit gibt", fügte der 47-Jährige hinzu.

BVB, Video: Marco Rose spricht über Patrick Schick

BVB, News: U19-Talent vor Sprung zu den Profis?

Im September 2020 wechselte Jamie Bynoe-Gittens aus der Akademie von Manchester City zu Borussia Dortmund, wie einst auch Ex-BVB-Star Jadon Sancho vor ihm.

Sein Trainer Mike Tullberg von der Dortmunder U19 sprach nun mit Reviersport über die Zukunft des Youngsters. "Zum Potenzial von ihm muss ich nichts sagen. Das sieht man", erklärte Tullberg über den 17-Jährigen, der wegen mehrerer Verletzungen in dieser Sasion bisher auf nur sechs Einsätze kommt.

"Das Wichtigste ist, dass er fit wird. Das ist er noch nicht. Da haben wir noch ein paar Monate für und dann hoffen wir, dass er irgendwann auch mal in großen Stadien spielt", fügte der Coach hinzu.

Für seinen Trainer kommt es am Ende aber nicht darauf an, "ob er im März oder im Juni bei den Profis ist". Die Hauptsache sei für ihn, "dass er, wenn er da ist, funktioniert". Wenn er fit ist, funktioniert er bisher sehr gut: In den sechs Spielen, die er diese Saison gemacht hat, kommt er auf sechs Tore und zwei Vorlagen.

