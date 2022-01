Borussia Dortmund hat vor der kurzen Pause in der Bundesliga das Top-Spiel bei der TSG Hoffenheim gewonnen und damit weiterhin sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern.

Alle News und Gerüchte rund um den BVB heute am Deadline Day (Montag, 31. Januar) gibt es hier an dieser Stelle.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage findet Ihr hier noch einmal zum Nachlesen:

BVB, News: Dortmund wohl Favorit auf Verpflichtung von Nico Schlotterbeck

Die Gerüchte um einen Wechsel von Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg zum BVB werden konkreter. Wie die Bild berichtet, befindet sich die Borussia im Werben um den Innenverteidiger in der Favoritenrolle.

Denn der BVB will sich angeblich für den Sommer in der Defensive verstärken. Neben dem immer wieder angeschlagenen Mats Hummels und Manuel Akanji, dessen bis 2023 laufendes Arbeitspapier verlängert werden soll, fehlt es Dortmund an Qualität in der Breite.

Leihgabe Marin Pongracic spielt nach seinem viel diskutierten Interview kaum noch eine Rolle und wusste auch sportlich nur wenig zu überzeugen. Mit Dan-Axel Zagadou ist aufgrund seiner üppigen Krankenakte nicht dauerhaft zu rechnen.

BVB, News heute: Raschl offenbar vor Wechsel zu Greuther Fürth

Mittelfeld-Talent Tobias Raschl verlässt Borussia Dortmund offenbar noch am Deadline Day und wechselt zu Bundesliga-Konkurrent Greuther Fürth. Das berichtet der kicker.

Die Ablöse für den 21-Jährigen, der in der laufenden Saison bisher auf 22 Drittliga-Einsätze für die Reserve des BVB kam, liegt demnach im unteren sechsstelligen Bereich. Raschls Vertrag in Dortmund läuft ohnehin am Saisonende aus.

BVB News: Zieht sich Real Madrid aus dem Rennen um Erling Haaland zurück?

Gibt es eine überraschende Wende im Poker um Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland? Einem Bericht der katalanischen Zeitung Sport zufolge überlegt Real Madrid aktuell, sich aus dem Poker um den Norweger zurückzuziehen.

Grund dafür sei die Verletzungsanfälligkeit des 21-Jährigen, der aktuell wegen muskulärer Probleme erneut ausfällt. Real fürchte daher, so der Bericht, mit Haaland könnte man sich einen zweiten Fall Eden Hazard ins Haus holen. Den Belgier verpflichteten die Spanier 2019 für 115 Millionen Euro vom FC Chelsea, die Erwartungen konnte Hazard aber auch wegen ständiger Verletzungsprobleme bis dato nie erfüllen.

Real galt bisher stets als einer der Top-Kandidaten auf die Verpflichtung Haalands. Neben den Königlichen werden vor allem Manchester City, Chelsea und der FC Barcelona mit dem Dortmunder Top-Torjäger in Verbindung gebracht.

BVB, Spielplan: Die nächsten Partien von Borussia Dortmund