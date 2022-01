BVB heute, News und Gerüchte: Bürki-Transfer wohl geplatzt, Borussia Dortmund wollte Vlahovic

Borussia Dortmund hat vor der aktuellen Pause in der Bundesliga das Top-Spiel bei der TSG Hoffenheim gewonnen und damit weiterhin sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern.

BVB, Gerücht: Bürki-Transfer zu Galatasaray geplatzt

Roman Bürkis Leidenszeit beim BVB könnte sich offenbar weiter fortsetzen. Wie Blick-Chefredakteur Andreas Bönei twitterte, ist der eigentlich schon sichere Wechsel des Keepers zu Galatasaray Istanbul doch noch geplatzt.

Der Deal sei "vom Tisch", ein Transfer würde nicht mehr zustande kommen. Eine Bestätigung der beiden Vereine gab es dazu bislang nicht. Nach Sport1-Informationen hätte Istanbul von einer Verpflichtung Bürkis Abstand genommen, nachdem sich die Verletzung von Stammtorhüter Fernando Muslera als weniger schlimm als erwartet herausgestellt hatte.

Zuvor hatte unter anderem Gala-Präsident Burak Elmas von einer Einigung zwischen Gala und dem Spieler berichtet. "Wir haben uns mit Roman geeinigt. Mit dem Klub geht es noch um Details", sagte Elmas bei einem Zoom-Meeting mit Klub-Mitgliedern am Freitagabend. Die türkische Tageszeitung Sabah schrieb, dass Bürki das Interesse Galas geweckt habe.

Bürki ist nach der Verpflichtung von Gregor Kobel nur noch die Nummer drei in Dortmund. Auch Marwin Hitz ist in der Hierarchie vorbeigezogen. Der BVB würde Bürki, der noch Vertrag bis Juni 2023 hat, offenbar keine Steine in den Weg legen.

BVB, Transfers: Vlahovic stand vor Dortmund-Wechsel

Juventus-Neuzugang Dusan Vlahovic stand 2018 kurz vor einem Wechsel zum BVB. Das verriet Pantaleo Corvino, ehemaliger Geschäftsführer der AC Florenz und damit des Ex-Klubs des Serben. Der 72-Jährige holte den heute 22-Jährigen in besagtem Jahr von Partizan Belgrad zur Fiorentina.

Er stand damals kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Auch Arsenal, Juventus und Atalanta wollten ihn", sagte Corvino, heute Technischer Direktor bei US Lecce, der Gazzetta dello Sport: "Als ich ihn kaufte, sah ich das Potenzial in ihm, ein großartiger Spieler zu werden."

Ein paar Jahre später bekam ihn Juventus dann: Vlahovic, der in den vergangenen 58 Ligaspielen 38 Treffer erzielte, war am Freitag für 70 Millionen Euro nach Turin gewechselt. Dazu können sich für die Viola bis zu zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen gesellen. Zehn Millionen Euro fließen zudem als Komission an die Berater Vlahovics.

BVB, News: Moukoko trifft bei BVB-II-Sieg

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück einen 2:0-Vorsprung noch verspielt.

Der BVB II ging zunächst durch Treffer von Steffen Tigges (35.) und des 17 Jahre alten Ausnahmetalents Youssoufa Moukoko (61.) in Führung, die Norddeutschen glichen dank eines Doppelpacks von Ba-Muaka Simakala (73., Foulelfmeter/90.+2) jedoch noch aus.

