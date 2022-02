Borussia Dortmund heute am Donnerstag. Hier gibt es drei Tage vor dem Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News heute: Pique rät Haaland von Wechsel zu Mbappe ab

Barca-Star Gerard Pique hat Erling Haaland davon abgeraten, zum selben Klub wie Kylian Mbappe zu wechseln. Der Norweger könnte dann im Schatten des französischen Superstars stehen. "Wenn ich Haaland wäre und den Ballon d'Or gewinnen will, dann würde ich nicht zum selben Team gehen wie Mbappe", sagte er bei Twitch.

Die Aussage des Spaniers dürfte nicht ganz uneigennützig sein, denn seit Wochen gelten Real Madrid und der FC Barcelona als heißeste Kandidaten auf eine Verpflichtung des BVB-Stürmers. Bei den Blancos erscheint zudem die Verkündung von Mbappe als Neuzugang für die kommende Saison nur noch eine Frage der Zeit zu sein, Medienberichten zufolge haben sich beide Parteien bereits geeinigt.

Noch ist unklar, ob Haaland die Dortmunder im Sommer überhaupt verlassen wird. Allerdings ist der Klub an einer schnellen Entscheidung des Norwegers interessiert, der im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme von etwa 75 Millionen Euro gehen kann. Zuletzt beklagte sich der 21-Jährige und fühlte sich unter Druck gesetzt.

BVB, News heute: Leverkusen-Coach Seoane stichelt wegen Schick

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hat sich zu Gerüchten über einen Wechsel von Patrik Schick zum BVB geäußert und vor dem direkten Duell am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) eine kleine Spitze an den West-Rivalen verteilt. "Natürlich wollen wir mit unserer Arbeit hier in Leverkusen dafür sorgen, dass die Spieler einen Wechsel zu einem direkten Liga-Konkurrenten wie Dortmund nicht in Betracht ziehen“, sagte der 43-Jährige in der Sport Bild und ergänzte: "Und ich denke, dass es sich Patrik Schick auch zweimal überlegen würde, von uns zum BVB zu gehen. Einen großen nächsten Schritt sähe ich darin für ihn nicht."

Der 26 Jahre alte Schick spielt eine überragende Saison und erzielte in 17 Bundesligaspielen bereits 18 Tore. Zuletzt wurde der Tscheche als ein möglicher Nachfolger von Erling Haaland beim BVB gehandelt, sollte der Norweger den Klub im Sommer verlassen.

BVB, News heute: Haaland fehlt wohl gegen Leverkusen

Borussia Dortmund muss im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen am Sonntag offenbar auf Erling Haaland und Mats Hummels verzichten. Dies berichtete die Bild-Zeitung am Mittwochabend. Stürmerstar Haaland, der wegen muskulärer Probleme ausfällt, werde nicht rechtzeitig fit. Hummels (33) könne wegen einer bakteriellen Infektion nicht spielen. Eine Bestätigung vonseiten des Klubs gab es zunächst nicht.

Insbesondere der Ausfall von Haaland würde den BVB schwer treffen, der Norweger hat 14 der 52 Dortmunder Saisontore erzielt. Fällt der 21-Jährige aus, fehlt dem BVB eine der wichtigsten Säulen im Offensivspiel. In der Tabelle liegt Dortmund sechs Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. Die drittplatzierten Leverkusener haben acht Zähler weniger als der BVB.

BVB, News heute: Optimismus wegen Moukoko

Der BVB ist offenbar zuversichtlich, Wunderkind Youssoufa Moukoko langfristig an sich binden zu können. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Demnach gebe es bereits seit Monaten Gespräche zwischen Klub und Spieler. Zuletzt hatte sich der Berater des 17-Jährigen über mangelnde Einsatzzeiten seines Schützlings beklagt und mit einem Abschied kokettiert. Moukokos Vertrag bei den Dortmundern läuft noch bis Sommer 2023.

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl gab nun zu, dass es für Moukoko schwierig sei, auf Einsatzminuten zu kommen, wenn Erling Haaland fit ist. Der Norweger ist aktuell aber angeschlagen, Moukoko hingegen konnte die Länderspielpause nutzen, um nach zahlreichen Blessuren und Rückschlägen voll zu trainierne. Zudem sammelte er in der zweiten Mannschaft Spielpraxis.

BVB, News heute: Zorc warnt vor finanziellen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat erneut mit Nachdruck gewarnt, dass die Bundesliga wegen der starken Corona-Einschränkungen im internationalen Vergleich an Bedeutung verlieren könnte. "Wir haben nun mal diese Einschränkungen, wir leben aktuell ohne echte Zuschauereinnahmen", sagte Zorc dem kicker: "Im Ausland sind die Stadien deutlich voller, das erzeugt schon wirtschaftliche Nachteile für die deutschen Klubs."

Wenn der BVB "pro Heimspiel bis zu vier Millionen Euro weniger" umsetzen könne,"summiert sich das - zumal wir schon zwei Geschäftsjahre hatten, die stark von der Corona-Pandemie beeinflusst waren." Zorc fürchtet, dass die Bundesliga den Anschluss verlieren könnte. "Ich hatte ohnehin schon den Eindruck, dass England und Spanien in den europäischen Wettbewerben ein Stück weit enteilt waren, da hat ja wirtschaftlich nur Bayern München Paroli bieten können", sagte der 59-Jährige.

Dass Zorcs Wahrnehmung stimmen könnte, zeigt ein Blick auf die aktuelle K.o.-Phase der Champions League. Dort ist aus der Bundesliga nur Bayern München vertreten. Aus Spanien haben es drei Teams ins Achtelfinale geschafft, dazu kommen vier Vereine aus der englischen Premier League.

Deutsche Klubs hätten sich dagegen "schon immer durch einen etwas anderen Weg definiert, der geprägt ist von wirtschaftlicher Solidität", meinte Zorc: "Aber jetzt schlägt die Pandemie ins Kontor. Aktuell geht es den meisten Vereinen wirtschaftlich nicht gut, das ist ein Fakt."

In Deutschland dürfen nach dem neuesten Beschluss von Mittwoch am Wochenende bis zu 10.000 Zuschauer ins Stadion. In England sind die Arenen dagegen voll, in Spanien dürfen die Stadien zu 75 Prozent gefüllt werden.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien