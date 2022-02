Borussia Dortmund heute am Mittwoch. In vier Tagen steht das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen auf dem Programm. Alles, was es heute rund um den BVB zu berichten gibt, findet Ihr hier.

Ihr habt die vergangenen Tage verpasst? Kein Problem, hier gibt es die jüngsten Neuigkeiten noch einmal zusammengefasst.

BVB, News heute: Kehl äußert sich zu Süle-Gerüchten

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, der im Sommer die Nachfolge von Michael Zorc als Sportdirektor des BVB antreten wird, hat Stellung zu den Gerüchten um eine Verpflichtung von Niklas Süle genommen. Dabei äußerte er sich ausweichend. "Wenn ich jetzt alle Gerüchte, die in den letzten Wochen um Borussia Dortmund herum kursieren, bewerten und kommentieren würde, dann würden wir noch ein bisschen länger hier stehen. Deswegen werde ich mich dazu nicht äußern", sagte er den Ruhr Nachrichten.

Es sei richtig, "dass es den einen oder anderen interessanten Spieler zum Sommer ablösefrei gibt und auch im Jahr 2023. Bei uns ist es ehrlich gesagt auch nicht anders, auch bei uns läuft der eine oder andere Vertrag in diesem Sommer oder im Sommer 2023 aus. Damit beschäftigen wir uns natürlich", ergänzte Kehl, der um Verständnis warb, dass er "keine einzelne Personalie" kommentieren wolle.

Am Dienstag hatte Sport1 berichtet, dass der BVB ins Rennen um Süle eingestiegen sei und es zwischen Klub und Spielerseite auch bereits Kontakt gegeben habe. GOAL und SPOX können das Interesse des BVB bestätigen. Die Dortmunder suchen im Sommer nach Verstärkung in der Abwehr, da der ausgeliehene Marin Pongracic keine Zukunft im Klub hat. Auch der Verbleib von Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou ist unklar.

BVB, News heute: Haaland wohl vor Mega-Deal mit Ausrüster

Erling Haaland winkt ein millionenschwerer Ausrüster-Deal. Nach Informationen der Bild-Zeitung ist allerdings noch nicht entschieden, welcher Anbieter den Zuschlag bekommt.

Demnach liefern sich Nike und Puma ein hart umkämpftes Duell um Haaland. Zuletzt hatten Medien übereinstimmend berichtet, dass der Norweger weiterhin bei Nike bleiben würde.

Beim Sportartikelhersteller hatte der 21-Jährige einst, damals noch im Trikot von RB Salzburg, einen Vertrag mit einem Verdienst von einer Million Euro unterschrieben. Nun sei Puma in den Poker eingestiegen.

Beide Ausrüster würden mit einem hochdotierten Fünfjahresvertrag locken. Je nach Erfolg könnte Haaland bis zu 50 Millionen Euro verdienen. Noch im Februar werde sich der Torjäger gemeinsam mit seinem Berater Mino Raiola entscheiden.

Entscheidender Vorteil für Puma?

Die Chancen von Nike und Puma sollen dem Bericht zufolge aktuell bei 50:50 stehen. Der Hersteller aus Deutschland könnte allerdings einen entscheidenden Vorteil haben. Haalands Vater Alf-Inge ist mit Puma-Chef Björn Gulden befreundet, bei Heimspielen im Signal Iduna Park soll er regelmäßig zu Gast in der Loge des 56-Jährigen sein.

Dass Puma Anteilseigner bei Borussia Dortmund ist, könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Allerdings könnte Haaland den Verein im Sommer per Ausstiegsklausel verlassen, Interessenten gibt es bekanntlich zuhauf.

BVB, News heute: Vertrag mit Sammer soll verlängert werden

Der BVB will den Vertrag mit Berater Matthias Sammer offenbar verlängern. Das berichtet die Sport Bild. So hätten sich beide Seiten "in den nächsten Wochen verabredet", um die weitere Zusammenarbeit zu besprechen. Allerdings gebe es bereits eine "klare Tendenz" für einen Verbleib.

Sammer ist seit 2018 als externer Berater des Klubs tätig. Der Meistertrainer des BVB von 2002 hatte zwischen 2012 und 2016 auch als Sportvorstand des FC Bayern gearbeitet. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke lobte Sammers Arbeit. "Er berät mich in allen sportlichen Fragen und auch als kritischer Gegenpol. Er ist dafür hoch qualifiziert", schwärmte er bei der Aktionärsversammlung 2021.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien