BVB, News heute: Schweinsteiger vermisst Führungsspieler

Bayern Münchens Vereinsikone Bastian Schweinsteiger vermisst im Kader von Dauerrivale Borussia Dortmund Spieler mit Führungsqualitäten. "Führungsspieler musst du in deiner charakterlichen Grundstruktur sein. Und durch die Schule FC Bayern habe ich da viel mitbekommen", sagte Schweinsteiger im kicker. Spieler, die auf dem Papier eigentlich vorangehen müssten, würden dies nicht konstant genug tun, was sich auch in Phasen eines Spiels zeige, in denen genau diese Qualitäten gefragt seien.

"Manchmal übernehmen das Emre Can oder Erling Haaland, aber das müssen mehr tun. Jude Bellingham finde ich Weltklasse - aber ist der Junge mit 18 Jahren schon so weit, das Team als Wortführer nach vorne zu treiben?", sagte er.

Kritisch sieht Schweinsteiger auch die Transferpolitik, zumindest auf der Abgangsseite. "Insgesamt ist extrem gut, was die Dortmunder mit Hans-Joachim Watzke auf die Beine gestellt haben. Wenigen in Europa gelingt eine solche Transferpolitik. Aber wenn sie Bayern Konkurrenz machen wollen, dürfen sie nicht ständig die besten Spieler verlieren", monierte der Weltmeister von 2014.

BVB, News heute: Raschl wechselt nach Fürth

Borussia Dortmunds Eigengewächs Tobias Raschl ist am letzten Tag des Transferfensters zu Greuther Fürth gewechselt. Das gaben beide Klubs am Montag bekannt. Raschl erhielt bei der Spielvereinigung einen Vertrag bis Sommer 2024. "Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen, Trainern, Mitspielern und Fans für die gemeinsamen Jahre und die Entwicklung, die ich in Dortmund nehmen durfte. Für mich ist es nun an der Zeit, den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn zu gehen. Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen. Für mich werden die Jahre beim BVB eine unvergessliche Zeit bleiben", sagte der 21-jährige zum Abschied.

Raschl war 2015 in die Jugend des BVB gewechselt und arbeitete sich bis zum Stammspieler der zweiten Mannschaft hoch. Für die Profis kam der Mittelfeldspieler allerdings nur zu einem Einsatz. Der Wechsel zum Tabellenletzten der Bundesliga sei laut Raschl "die genau richtige Entscheidung".

BVB, News heute: Bürki-Wechsel geplatzt

Der Wechsel von Torwart Roman Bürki zum französischen Erstligisten FC Lorient ist doch noch geplatzt. Auf Twitter teilte Blick-Redakteur Andreas Böni mit, dass die Zeit nicht gereicht habe, um den Transfer noch rechtzeitig über die Bühne zu bringen. Bürki hatte am Montag noch beim BVB trainiert.

Damit wird Bürki noch mindestens bis Sommer beim BVB bleiben, wo er aktuell keine Rolle spielt und meist auf der Tribüne sitzt. Seine beiden Landsmänner Gregor Kobel und Marwin Hitz bilden das Torhüter-Gespann bei den Dortmundern. Bereits in der Vorsaison hatte er seinen Stammplatz an Hitz verloren, nach der Verpflichtung von Kobel im Sommer galt Bürki bereits als Verkaufskandidat, allerdings fand sich kein Abnehmer.

