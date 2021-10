Laut Christian Heidel ist ein Haaland-Abgang wahrscheinlich und das Lazarett der Schwarz-Gelben füllt sich. Die BVB-News.

Borussia Dortmund heute am Freitag in der Länderspielpause. Alles, was es rund um den BVB an neuen Entwicklungen gibt, erfahrt Ihr hier.

❌ Schluss in Brackel. Schwarzgelb unterliegt im Test gegen den @SCPaderborn07 mit 0:3. #BVBSCP pic.twitter.com/qiMiFWynIB — Borussia Dortmund (@BVB) October 7, 2021

Alle Neuigkeiten der vergangenen Tage haben wir zudem hier in separaten Artikeln aufgeführt.

BVB, News: Heidel sieht "kaum eine Chance" auf einen Haaland-Verbleib

Über die Zukunft von Erling Haaland wird weiterhin heiß diskutiert. Auch Christian Heidel, Sportvorstand vom Dortmunder Bundesliga-Konkurrenten Mainz 05, äußert sich zum BVB-Torjäger. Er hält einen Verbleib Haalands für unrealistisch.

"Ich sehe da kaum eine Chance für Dortmund", sagte Heidel in einem Bild-Interview. "Für die ganz Großen ist er auch für 75 bis 90 Millionen Euro ein Schnäppchen. Es war ja schon ein Riesending, dass sie ihn damals aus Salzburg holen konnten"

Für Haaland sei der BVB "ein großartiger Zwischenschritt", ergänzte der 58-Jährige. "Er wird sicher zu einem der ganz großen Klubs wechseln. Real, Paris, Chelsea, die beiden Manchester-Klubs oder Juve."

Die Sport Bild berichtete zuletzt, dass Haaland der einzige aktuelle BVB-Spieler mit einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag sei. Diese Klausel greift bei ihm bekanntlich im kommenden Sommer und soll bei rund 75 Millionen Euro liegen. Durch diverse Boni könnte sie auf 90 Millionen Euro ansteigen.

Laut dem Bericht versuchen die Dortmunder Bosse ihren Stürmer aber von einem Verbleib bis 2023 zu überzeugen. In diesem Fall soll sein aktuell bei acht Millionen Euro liegendes Jahresgehalt auf rund 15 Millionen Euro ansteigen.

BVB, News: Verletzungssorgen in Dortmund immer größer

Borussia Dortmund bekommt in der Länderspielpause neue Verletzungssorgen. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, erlitt Raphael Guerreiro einen Faserriss und wird vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 27-Jährige fehlt dadurch auch Portugal für die anstehenden Spiele gegen Katar am Samstag und am 12. Oktober gegen Luxemburg.

Zudem verließ Angreifer Thorgan Hazard das Quartier der belgischen Nationalmannschaft vor dem Halbfinale in der Nations League gegen Frankreich am Donnerstag. Nach Informationen des kicker plagen Hazard Probleme am Sprunggelenk. Zuletzt hatte der 28-Jährige bereits eine Knöchelverletzung. Auch BVB-Verteidiger Thomas Meunier fehlt Belgien verletzt. Beide sollen nach den freien Tagen jedoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, teilten die Dortmunder mit.

Beim BVB fallen derzeit eine ganze Reihe von Spielern aus, unter anderem Ausnahmestürmer Erling Haaland (Norwegen) und Torhüter Gregor Kobel (Schweiz). Stürmer Youssoufa Moukoko erlitt zudem bei der deutschen U21-Nationalmannschaft eine leichte Muskelverletzung und musste abreisen.

