Terzic ist offenbar Kandidat bei Wolfsburg, Haaland könnte länger ausfallen und Klopp reagierte gekränkt auf den Götze-Wechsel. Die BVB-News.

Borussia Dortmund am Montag. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

Zudem haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage in separaten Artikeln notiert:

BVB, Gerücht: Edin Terzic Kandidat auf Van-Bommel-Nachfolge bei Wolfsburg?

Bundesligist VfL Wolfsburg hat bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Mark van Bommel angeblich vor allem Florian Kohfeldt und Edin Terzic ins Visier genommen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Der frühere Bremer Kohfeldt (39) ist seit seinem Aus bei Werder im Mai ohne Trainerjob und als TV-Experte bei Amazon tätig. Terzic (38) arbeitet als Technischer Direktor bei Borussia Dortmund und war bereits vor van Bommel beim VfL im Gespräch.

Der Niederländer war am Sonntag von den Wölfen nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg entlassen worden . Der Klub will "zeitnah" einen Nachfolger präsentieren.

Zusammenarbeit beendet - Der VfL Wolfsburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Mark van Bommel. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/B4Pdmm6RU0 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 24, 2021

Als weitere Kandidaten werden in verschiedenen Medien Domenico Tedesco (zuletzt Spartak Moskau), der frühere Dortmunder Lucien Favre oder der Ex-Kieler Ole Werner genannt.

(Quelle: SID )

BVB, News - "Bin halt kein Guardiola": Klopp reagierte gekränkt auf Götze-Wechsel

Als Mario Götze 2013 vom BVB zum FC Bayern wechselte, sorgte dies für Entsetzen und Frust in Dortmund. Götzes damaliger Berater Volker Struth hat in seinem bald erscheinenden Buch "Meine Spielzüge" über die Reaktion der Verantwortlichen geschrieben. Vorab in der Bild-Zeitung erschienene Passagen enthüllen auch, wie der damlige BVB-Coach Jürgen Klopp mit dem Transfer umging.

Klopp soll sich im Gespräch mit dem Spielmacher fast schon persönlich gekränkt gezeigt haben, immerhin hatte der er den Weg für Götzes Karriere geebnet. Denn Götzes Hauptmotivation soll die Zusammenarbeit mit Startrainer Pep Guardiola gewesen sein, was der Dortmunder Trainer offenbar persönlich nahm: "Hab schon verstanden, Mario, ich bin halt kein Guardiola. Ist halt der Guardiola, der spielt ja auch dieses Tikitaka."

Berater Struth selbst äußert im Buch, er habe bei dem Transer "große Bauchschmerzen" gehabt. Tatsächlich verlief Götzes Zeit bei Rekordmeister trotz guter Statistik nicht optimal, er kehrte zum BVB zurück. Mittlerweile spielt er in der Eredivisie bei der PSV Eindhoven .

BVB, News: Ist Haalands Verletzung schlimmer als gedacht?

Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund: Die Verletzung von Superstar Erling Haaland ist offenbar schlimmer als zunächst angenommen.

Der BVB-Stürmer leidet laut Bild-Zeitung unter einem Muskelbündelriss im Hüftbeuger. Dies würde bedeuten, dass Haaland frühestens ins sechs Wochen wieder ins Training einsteigen könnte.

Jan Aage Fjörtoft, ehemaliger Frankfurt-Stürmer und Freund der Haaland-Familie, wird entsprechend drastisch zitiert: "Es kann sein, dass das Ajax-Spiel (0:4-Pleite am vergangenen Dienstag, Anm. d. Red.) möglicherweise das letzte Spiel für ihn in diesem Jahr gewesen ist."

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung und designierter Nachfolger von Sportdirektor Michael Zorc, bezog gegenüber dem kicker Stellung: "Im Fall von Erling Haaland wird es mehrere Wochen dauern, bis er wieder spielen kann. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurück ist. Aber er kam aus einer Verletzung und ist jetzt erneut verletzt. Wir müssen behutsam vorgehen."

Haaland würde durch die Verletzung zahlreiche wichtige Spiele verpassen, auch das Bundesliga-Spitzenduell gegen den FC Bayern am 4. Dezember.

BVB, News: Kobel gibt Entwarnung - Trio vor Rückkehr

Entwarnung bei Borussia Dortmund: Keeper Gregor Kobel hat sich laut Lizenzspielerchef Sebastian Kehl beim Sieg gegen Bielefeld (3:1) lediglich eine "Oberschenkelprellung" zugezogen, als er bei einer Rettungsaktion an den Pfosten krachte. Dies sagte Kehl dem kicker .

"Sollte nicht zu lange dauern, bis ich mich erholt habe", bestätigte der Schweizer selbst. Zudem steht die Rückkehr von Mahmoud Dahoud, Youssoufa Moukoko und Thomas Meunier an. Hier müsse man "den Montag abwarten, sie behandeln und an den Kader heranführen", so Kehl.

BVB, News: Zorc weiterhin geduldig mit Malen

BVB-Sportdirektor Michael Zorc zeigt sich weiterhin geduldig mit Neuzugang Donyell Malen. Der Niederländer, der mit einer Empfehlung von 27 Saisontoren von der PSV Eindhoven nach Dortmund kam, erfüllt die hohen Erwartungen bislang nicht.

Gegenüber den Ruhrnachrichten sagte Zorc: "Natürlich fehlt ihm aktuell vielleicht noch das ein oder andere Erfolgserlebnis. Aber man sollte nicht sofort den Stab über jemanden brechen, wenn er erst kurz da ist."

Malen konnte bislang in neuen Bundesliga-Einsätzen noch kein Tor erzielen. Lediglich in der Champions League war der 22-Jährige einmal erfolgreich. Hinzu kommt ein Fitness-Defizit, weswegen der Niederländer noch kein Spiel über 90 Minuten für den BVB absolvieren konnte.

