Manchester City setzt im Haaland-Poker wohl auf eine besondere Strategie und Sebastian Kehl stärkt Youssoufa Moukoko den Rücken. Alles zum BVB heute.

Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

Danke an alle für den überragenden Support von den Rängen. Kommt alle gut und sicher nach Hause. 🙏 pic.twitter.com/EGijAcijyi — Borussia Dortmund (@BVB) October 19, 2021

Zudem haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage in separaten Artikeln notiert:

BVB, News: Manchester City will sich im Sommer wohl erneut um Erling Haaland bemühen

Der englische Spitzenklub Manchester City will sich im kommenden Sommer offenbar erneut um BVB-Stürmer Erling Haaland bemühen. Das berichtet die Sport Bild.

Neben dem Norweger sollen die Skyblues auch bei Tottenhams Harry Kane, dessen Wechsel zu den Skyblues im vergangenen Transferfenster noch gescheitert war, einen weiteren Anlauf wagen.

Geht es nach Cheftrainer Pep Guardiola, soll einer der beiden Torjäger definitiv nach Manchester wechseln.

TV-Experte Sammer hatte den desolaten BVB-Auftritt in der Halbzeitpause auf die Teamfitness bezogen. Dortmund könne nicht so wie Ajax marschieren, "weil Akanji der Einzige ist, der in dieser Saison nicht angeschlagen war. Alle anderen schon." Anschließend hatten sich auch in den sozialen Medien einige Nutzer über Sammers zurückhaltende Kritik beschwert.

Sammer sagte nach dem Spiel auch, dass ihn der Spielverlauf "nicht verwundert" habe - Rummenigge konterte: "Sollte dies tatsächlich so sein, hat er offenbar keine allzu hohe Meinung vom Kader und dem Leistungsstand des BVB."

Schließlich kritisierte Rummenigge auch noch die Qualität des Dortmunder Kaders. "Einige Spieler, die am Dienstag auf dem Feld standen, verfügen einfach nicht über die nötige Klasse", schrieb Rummenigge und meinte: "Während die Ajax-Truppe Fußball vom Allerfeinsten geliefert hat, überschätzt sich mancher beim BVB kräftig."

BVB, News: Moukoko-Leihe im Winter "überhaupt kein Thema"

Nur 161 Pflichtspielminuten absolvierte Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko bislang in der laufenden Saison. Trotz dieser Ausbeute denkt der BVB nicht daran, den 16-Jährigen woanders zu parken.

"Eine Ausleihe im Winter ist überhaupt kein Thema", betonte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl bei der Sport Bild. Moukoko bekäme in Dortmund "die Zeit, die er als 16-Jähriger für seine Entwicklung braucht." Der deutsche U21-Nationalspieler sei "sehr ambitioniert und will sich jeden Tag verbessern."

Aktuell fällt Moukoko ohnehin mit einer Muskelverletzung aus. Wann der Youngster wieder auf dem Platz stehen kann, ist derzeit offen.

BVB, Spielplan: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund