BVB, News und Gerüchte heute: Zorc beleidigte Struth wegen Götze-Transfer, Rose begeistert von Bellinghams Tor

BVB, News: Wegen Götze-Transfer - Zorc beleidigte Berater Struth

Der Transfer von Mario Götze zum FC Bayern 2013 sorgte beim BVB für eine Menge Frust. Götzes Ex-Berater Volker Struth hat in seinem Buch "Meine Spielzüge. Aus der Kohlensiedlung zum erfolgreichsten Spielerberater Deutschlands" geschildert, wie Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc seinerzeit auf die Ankündigung des Wechsels zum Rekordmeister reagierte.

In einem Vorabdruck einiger Passagen seines Werks in der Bild schildert Struth Zorcs Reaktion. Dieser habe gesagt: "Ich muss jetzt erst einmal schlucken. Lass uns in fünf Minuten wieder telefonieren." Das nächste Telefonat verlief dann laut Struth weniger zurückhaltend: "Er warf mir alle Beleidigungen an den Kopf, die die deutsche Sprache hervorgebracht hat, eine nach der anderen, minutenlang. Ich sagte nur einen Satz. 'Ich kann deinen Zorn verstehen. Aber ich kann es nicht ändern.'"

Götze war damals einer der großen Stars der BVB-Mannschaft, die unter anderem zwei Meisterschaften und den DFB-Pokal gewann sowie 2013 den Einzug ins Finale der Champions League schaffte. Dank einer Ausstiegsklausel verließ er die Schwarz-Gelben schließlich Richtung München. Der FCB zahlte 37 Millionen Euro Ablöse.

Hauptgrund für Götzes Entscheidung zu einem Bayern-Wechsel sei die Aussicht gewesen, unter Pep Guardiola zu arbeiten. Der heutige PSV-Spieler habe laut Struth gesagt: "Ich möchte das einmal erleben, für Guardiola zu spielen."

BVB, Video: Rose von Bellinghams Tor begeistert

BVB, News: Die Stimmen zum Sieg gegen Arminia Bielefeld

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund):

... zum Spiel: "Es war für mich in der Summe ein verdienter Sieg. Wir hatten eine gute Anfangsphase, dann war es ein bisschen holprig. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr viel kontrolliert und mit dem 3:0 das Spiel zugemacht. Insgesamt war es eine gute Reaktion."

... zur deutlichen CL-Niederlage in Amsterdam (vor dem Spiel): "Ich habe mich bewusst für die Mannschaft und den Verein entschieden. Ich habe die Jungs kennengelernt, weiß wie sie ticken und kenne ihre Stärken und Schwächen. Wir müssen an bestimmten Dingen arbeiten. Ich sehe keinen Anlass für eine Grundsatzdiskussion über den Charakter und die Qualität meiner Mannschaft. Aber wir müssen uns schon ankreiden, dass wir in diesem Champions-League-Spiel gegen einen top Gegner zu leicht waren. Das bedeutet für uns, dass wir draufpacken und uns weiterentwickeln müssen."

Emre Can (Borussia Dortmund): "Wir mussten nach dem letzten Spiel eine Reaktion zeigen. Das haben wir heute hier gemacht. Man darf Bielefeld nicht unterschätzen, es war nicht einfach hier. Wir haben das souverän gemacht, ein großes Kompliment an die Mannschaft."

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Wir waren bis auf ein paar Minuten komplett fokussiert und wollten hier eine Antwort auf das Spiel am Dienstag geben. Das war leider ein Rückfall."

