BVB, News und Gerüchte heute: Klaassen mit Respekt vor Haaland, Genk-Angreifer ein Thema in Dortmund?

Alle News zum BVB heute: Die Stars von Ajax Amsterdam haben Respekt vor Erling Haaland, derweil schaut sich Dortmund auch auf dem Transfermarkt um.

Borussia Dortmund heute am Tag des Champions-League-Duells mit Ajax Amsterdam. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier - vieles hat einmal mehr mit Angreifer Erling Haaland zu tun.

BVB (Borussia Dortmund), News: Ajax vor Duell mit Erling Haaland zwiegespalten

Ajax Amsterdam freut sich auf das Duell mit dem BVB - und vor allem auf Erling Haaland, zumindest wenn es nach Trainer Erik ten Hag geht. "Meine Spieler freuen sich darauf, gegen Haaland anzutreten", sagte der Niederländer auf einer Pressekonferenz und schob nach: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, und wir wollen uns mit den Besten messen."

Mittelfeldspieler Davy Klaassen sieht das hingegen anders. "Haaland kann aus dem Nichts etwas machen, das haben wir in Norwegen im Spiel gegen die Niederlande gesehen. Wenn ich die Wahl hätte, wäre es mir lieber, dass er nicht dabei ist", erklärte der Ex-Bremer. In der WM-Quali hatte der Norweger beim 1:1 die Führung erzielt.

Haaland hatte mehrere Pflichtspiele verpasst, ehe er am vergangenen Samstag beim 3:1-Sieg der Dortmunder gegen Mainz 05 mit einem Doppelpack furios von seiner Verletzung zurückgekehrt war.

BVB (Borussia Dortmund), Gerücht: Kommt Genk-Angreifer Onuacho in die Bundesliga?

Bundesligist Borussia Dortmund widmet sich in seinen Transferplanungen allem Anschein nach bereits der Suche nach einem langfristigen Nachfolger von Erling Haaland (21). Nach Informationen von Sky steht dabei Paul Onuacho (27) vom KRC Genk auf dem Zettel der Dortmunder.

Der Nigerianer misst satte 2,01 Meter und ist ein waschechter Vollblutstürmer, sein Marktwert liegt aktuell bei etwa 22 Millionen Euro. Vertraglich wäre er noch bis 2024 an Genk gebunden.

Onuachos Statistiken lassen ebenfalls aufhorchen: Bei Genk gelangen ihm in 84 Spielen 56 Tore, in der vergangenen Saison traf er in 33 Ligaspielen ganze 29-mal.

BVB (Borussia Dortmund), News: Reinier-Leihe vor Abbruch und Wechsel zu Benfica?

Wie die spanische AS berichtet, sei Real Madrid weiterhin unzufrieden mit dem Verlauf des Leihgeschäfts von Reinier bei Borussia Dortmund und wolle daher den Leihvertrag zum Winter aufkündigen. Nach Informationen von Goal und SPOX ist das jedoch nicht zutreffend.

Aus dem Umfeld des Brasilianers erhielten Goal und SPOX ein Dementi des Berichts. Die AS hatte berichtet, dass Reiniers Berater bereits Kontakte nach Lissabon spielen gelassen und Gespräche mit Benfica-Präsident Rui Costa über ein mögliches Engagement geführt habe. Beim aktuellen Trainer der Portugiesen, Jorge Jesus, hatte der Brasilianer seine ersten Schritte im Profibereich gemacht.

In Dortmund läuft es für Reinier derweil alles andere als rund. In der laufenden Spielzeit kam er unter Trainer Marco Rose lediglich auf fünf Kurzeinsätze und 52 Spielminuten.

Schon unter Lucien Favre und Edin Terzic hatte er in den Planungen der BVB-Trainer nahezu keinerlei Beachtung gefunden, weshalb schon im vergangenen Winter Gerüchte über einen vorzeitigen Leih-Abbruch aufgekommen waren. Unter anderem wollte der frühere Real-Stürmer und heutige Klubbesitzer Ronaldo seinen Landsmann zu Real Valladolid lotsen.

BVB entschied sich im Januar gegen Leih-Abbruch

"Wir haben nun mal eine sehr große Konkurrenz in der Offensive. Wir möchten ihn grundsätzlich nicht abgeben. Natürlich werde ich mir aber alles anhören. Wenn jemand unzufrieden ist, weil er zu wenige Einsätze hat, dann unterhält man sich. Wir selbst werden aber nicht initiativ aktiv", erklärte Sportdirektor Michael Zorc im Januar dieses Jahres gegenüber Sport1.

Einem Bericht der Bild zufolge wollen Zorc und dessen designierter Nachfolger Sebastian Kehl nun aber die Entwicklung des Talents bis zum Winter beobachten. Sollte bis dahin keine merkliche Leistungssteigerung zu sehen sein, könnte es demnach zu einem Abbruch der Leihe kommen, hieß es in dem Bericht im September.

BVB bei Ajax Amsterdam: Wer überträgt die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM?

Die Champions League nimmt in dieser Woche wieder Fahrt auf! Am Dienstag, 19. Oktober, steht für Borussia Dortmund das schwere Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam an. Spielbeginn der Partie des 3. Spieltags in der Johan-Cruyff-Arena ist um 21 Uhr.

