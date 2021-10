Ein Video von Dortmunds Stadionsprecher Dickel über Haaland sorgt für Wirbel und Reyna fehlt wohl noch länger. Alle News zum BVB heute.

Borussia Dortmund am heutigen Freitag. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

Zudem haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage in separaten Artikeln notiert:

BVB, News: Giovanni Reyna fällt wohl länger aus

Die BVB-Offensive wird in der nächsten Zeit noch ohne Giovanni Reyna planen müssen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, wird der US-Amerikaner, der sich Anfang September nach einer Länderspielpause verletzt hatte, länger ausfallen als bisher gedacht.

Demnach stellte sich die zunächst als Zerrung diagnostizierte Blessur schwerwiegender als gedacht heraus, ein Comeback des 18-Jährigen ist deshalb offenbar noch nicht absehbar. Das kommende Gastspiel der Dortmunder in Bielefeld (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) wird Reyna in jedem Fall verpassen.

Ebenfalls äußerst unwahrscheinlich sei eine Rückkehr im anschließenden DFB-Pokalduell mit dem FC Ingolstadt. Erst für das darauf folgende Heimspiel gegen den 1. FC Köln Ende Oktober könne Reyna wieder ein Thema sein. Satte sieben Wochen hätte der Youngster seinem Team dann gefehlt.

BVB, News: Wirbel um verrückte Haaland-Prognose von Norbert Dickel

In den sozialen Medien ging ein Video viral, in dem BVB-Legende und Stadionsprecher Norbert Dickel seinem Klub bereits vor zehn Jahren eine Verpflichtung Erling Haalands an Herz legte.

Dort ist Dickel angeblich während des Ligaspiels am 32. Spieltag der Saison 2010/2011, an dem sich der BVB durch ein 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg vorzeitig die Meisterschaft sicherte, zu hören, wie er im Netradio [das vereinseigene Spieltagsradio, Anm. d. Red.] mit seinem Kollegen Boris Rupert über Haaland spricht.

"Ich habe heute morgen gelesen, da gibt es in Norwegen einen Spieler, der hat in der E-Jugend beim 22:0 21 Tore geschossen", sagte Dickel: "Haaland hieß der! Vielleicht sollte man sich den Namen merken, ich weiß es nicht!"

Dickel selbst löste das Geheimnis kurze Zeit nach Veröffentlichung in seiner Instagram-Story selbst auf und gab zu, dass das Video nicht echt sei. Dabei handele es sich lediglich um einen Scherz.

BVB, News: Erling Haaland fordert offenbar Mega-Gehalt

Die Zukunft von Erling Haaland beim BVB ist trotz eines laufenden Vertrags offen. Im Falle eines Abschieds soll der Toptorjäger offenbar ein Mega-Gehalt verlangen.

Wie ESPN berichtet, soll Haaland bei einem Wechsel im kommenden Sommer mindestens 30 Millionen Pfund (umgerechnet rund 35 Millionen Euro) pro Jahr verdienen wollen. Zum Vergleich: Sein geschätztes Jahresgehalt soll aktuell bei acht Millionen Euro liegen.

Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024. Doch gleich mehrere Topklubs buhlen angeblich um die Dienste des 21-Jährigen. Zu den möglichen Interessenten zählen Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea und Real Madrid.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besitzt Haaland für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro.

