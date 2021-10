BVB, News und Gerüchte: Klub-Bosse schwärmen von Bellingham - alle News zu Borussia Dortmund heute

Jude Bellingham ist in der aktuellen Saison ein Leistungsträger im Dortmunder Mittelfeld. Das gefällt den Klub-Bossen sehr. Alle News zum BVB heute.

Borussia Dortmund heute nach dem Sieg gegen Mainz 05 am Wochenende. Alle Neuigeiten rund um den BVB gibt es hier.

Zudem haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage hier in separaten Artikeln aufbereitet:

BVB, News heute: Watzke und Zorc schwärmen von Bellingham

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc haben Mittelfeldspieler Jude Bellingham in den höchsten Tönen gelobt. "Jude ist außergewöhnlich", sagte Watzke dem kicker. "Er trägt noch das jugendliche Feuer in sich, aber ist zugleich schon sehr klar in dem, was er will. Er ist unfassbar fokussiert", ergänzte der Klub-Boss.

Mit seinen 18 Jahren ist Bellingham ein Leistungsträger beim BVB. Mit zwei Toren und sechs Vorlagen ist seine Bilanz nach zwölf Pflichtspielen sehr stark.

Zorc nannte Bellinham "einen mutigen Jungen, einen Draufgänger". Beim 3:1 gegen Mainz am Samstag bereitete der Engländer das finale Tor von Erling Haaland mit einer Balleroberung und einem Querpass mustergültig vor.

BVB, News heute: Akanji lobt "Schub" durch die Fans

Manuel Akanji hat den Anteil der Fans am 3:1-Heimsieg gegen Mainz am Samstag hervorgehoben. Erstmals durften wieder 60.000 Anhänger in den Signal Iduna Park.

"Es ist unglaublich, was sie uns für einen Schub geben", sagte der Schweizer dem BVB-Youtube-Kanal.

"Wenn wir so einen Start haben, bei dem wir ein frühes Tor schießen, dann spürt man die ganze Wucht des Stadions", sagte Akanji. Der Effekt beschränke sich aber nicht nur auf den BVB. "Ich habe das Gefühl, der Gegner spürt das dann auch. Das hilft uns sehr, das pusht uns", ergänzte er.

BVB, News heute: Kehl nennt Grund für Defensivprobleme

Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl hat die Abwehrprobleme der Borussia angesprochen. Auch am Samstag kassierten die Schwarz-Gelben ein Gegentor beim 3:1 gegen Mainz.

Kehl nannte im kicker die "Verfassung einiger Spieler aufgrund von Verletzungen, Abstellungen zu den Nationalteams und teils mangelnder Vorbereitung" als Grund für die zum Teil wacklige Defensive.

In acht Liga-Spielen kassierten die Dortmunder bislang 14 Gegentore.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund