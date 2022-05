BVB, News und Gerüchte heute: Hauptsponsor äußert Kritik, Interesse an Monacos Diop? Alles zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund muss nach der enttäuschenden Saison Kritik von einem Großsponsor einstecken. Holt der BVB einen Monaco-Angreifer?

Der BVB heute am Freitag. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 27. Mai.

BVB, News heute: Sponsor Evonik kritisiert Pokal-Auftritte

Borussia Dortmunds Großsponsor "Evonik" hat die Leistungen des Klubs in den Pokalwettbewerben der abgelaufenen Saison kritisiert. "Die Minderheitsbeteiligung am BVB und die sportlichen Leistungen der Mannschaft haben keinerlei Auswirkungen auf den Kurs der Aktie von Evonik Industries. Richtig ist aber, dass der Auftritt des BVB in den internationalen Wettbewerben in diesem Jahr auch von uns als ausgesprochen dürftig beurteilt wird", sagte Christian Kullmann, Vorstandschef des Essener Chemiekonzerns und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des BVB, bei der digitalen Hauptversammlung des Unternehmens.

Für Evonik ist das Abschneiden des BVB im Europapokal und im DFB-Pokal deshalb so relevant, weil der Klub nur in diesen Wettbewerben mit dem Logo des Unternehmens auf der Brust aufläuft. In der Bundesliga ist das Telekommunikationsunternehmen "1&1" Trikotsponsor. Die Leistungen des BVB hatten für Evonik aber auch einen positiven Aspekt. "Die Kosten wurden dadurch auf etwa acht Millionen Euro im Vergleich zu den Vorjahren halbiert. Die genauen Beträge sind abhängig von den Erfolgen des Teams", sagte Kullmann.

BVB, Gerüchte heute: Interesse an Monacos Diop?

Auf der Suche nach weiteren Verstärkungen sieht sich der BVB offenbar auch in Monaco um. Wie die L'Equipe berichtet, sind die Dortmunder an Offensivspieler Sofiane Diop dran. Der Vizemeister gehört demnach neben dem OGC Nizza und Newcastle United zu den Interessenten für den 21-Jährigen.

Der Franzose, der auf den offensiven Außenbahnen beheimatet ist, spielte eine gute Saison, in 45 Pflichtspielen für die Monegassen erzielte er neun Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. In der Schlussphase der Saison verlor er jedoch seinen Stammplatz im Team.

Der Vertrag des französischen U21-Nationalspielers läuft noch bis 2026, sein Marktwert wird auf 20 Millionen Euro geschätzt.

BVB, News heute: Kuntz lobt Özcan-Transfer

Der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz hat sich lobend über den Transfer von Salih Özcan zum BVB geäußert. Özcan sei "genau im richtigen Alter, um diesen Schritt zu gehen. Der Wechsel ist für mich absolut nachvollziehbar. Dem BVB kann ich nur zu diesem Spieler gratulieren", sagte Kuntz der Bild-Zeitung.

Auch für die türkische Natonalmannschaft sei dieser Wechsel ein gutes Zeichen. "Es gibt bei uns einen Umbruch, einige Spieler stehen nicht mehr zur Verfügung. Salih spielt im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland für mich eine wichtige Rolle im Team", sagte er.

BVB, Gerüchte: Dortmund angeblich an Gent-Verteidiger dran

Legt Borussia Dortmund bei der Kaderplanung für die kommende Saison noch einmal in der Innenverteidigung nach? Einem Medienbericht zufolge soll der BVB am Kenianer Joseph Okumu vom belgischen Erstligisten KAA Gent interessiert sein.

