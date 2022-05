BVB, News und Gerüchte heute: Borussia Dortmund wollte wohl Tuta, Hlozek wird offenbar nicht Haaland-Nachfolger

Der BVB heute am Freitag. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 20. Mai.

BVB, News: Bayer schnappt sich wohl möglichen Haaland-Nachfolger

Bayer Leverkusen steht offenbar vor der Verpflichtung des heiß begehrten Stürmers Adam Hlozek von Sparta Prag. So berichtet das tschechische Portal iDNES neben diversen anderen tschechischen Medien, dass die Werkself an einer Verpflichtung "nah dran" sei.

Die kolportierte Ablösesumme liegt bei 25 Millionen Euro, womit sich der Stürmer in die Top 3 der teuersten Transfers der Leverkusener einreihen könnte.

Hlozek ist mit einem Marktwert von 19 Millionen Euro der wertvollste Spieler der Liga, bereits im vergangenen Winter wurde er mit den Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Es schien gut möglich, dass der 19-Jährige die Nachfolge von Erling Haaland antritt, der Tabellendritte der Bundesliga scheint dem BVB nun jedoch zuvorgekommen zu sein.

BVB, Gerüchte: Kölns Özcan absolviert offenbar Medizincheck

Mittelfeldspieler Salih Özcan vom 1. FC Köln steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Wie Bild und Sport Bild berichten, absolviert der 24-Jährige bereits heute seinen Medizincheck beim BVB. Özcan steht in Köln noch bis 2023 unter Vertrag, als Ablösesumme werden zehn Millionen Euro gehandelt.

In Köln unter Trainer Steffen Baumgart war Özcan in der abgelaufenen Spielzeit unumstrittener Leistungsträger im Mittelfeld und machte sich als defensiv starker Abräumer einen Namen. Genau solch einen Spielertypen sucht der BVB, zumal Axel Witsel den Klub verlässt.

In Özcan verliert der FC ein echtes Eigengewächs. Der türkische Nationalspieler ist in der Rheinmetropole geboren und kam als Neunjähriger zum Klub. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften, einzig die Saison 2019/20 verbrachte er leihweise beim Zweitligisten Holstein Kiel. Auch RB Leipzig und Olympique Lyon sollen Interesse an Özcan gezeigt haben, ebenso einige Klubs aus Istanbul.

BVB, Gerüchte: Tuta stand offenbar auf dem Wunschzettel

Eintracht-Innenverteidiger Tuta stand offenbar auf dem Wunschzettel des BVB. Das berichtet das brasilianische Onlineportal UOL. Möglicherweise wäre der 22-Jährige die Alternative zu Nico Schlotterbeck gewesen, hätte sich dieser gegen einen Wechsel nach Dortmund entschieden.

Inzwischen hat Tuta seinen Vertrag bei der SGE jedoch bis 2026 verlängert. Die Westfalen dürften aufgrund der Transfers von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck, aber auch kein Bedarf mehr auf der Innenverteidiger-Position haben.