BVB, News und Gerüchte heute: Süle schickt Kampfansage an die Bayern - alles zu Borussia Dortmund

BVB, News: Niklas Süle schickt Kampfansage an die Bayern

Nationalspieler Niklas Süle hat dem FC Bayern vor seinem Abschied in Richtung Dortmund eine Kampfansage geschickt. Nach seinen Erfolgen an der Isar (fünfmal Meister, zweimal Pokal- und einmal Champions-League-Sieger) hoffe er, "dass ich diese Erfolge mit Dortmund wiederholen kann. Was heißt hoffen: Daran glaube ich fest!", sagte der 26-Jährige der Sport Bild.

Getty

Er wolle mit dem BVB "alles dransetzen, dass Bayern nicht ein elftes Mal Meister wird". Er brenne darauf "wie eine Fackel".

Süle wird im kommenden Transferfenster ablösefrei von den Bayern nach Dortmund wechseln. Als Grund dafür gab er die fehlende Wertschätzung der FCB-Klubbosse an. "Das ist, was mir ganz wichtig ist, kein Nachtreten. Und auch keine Abrechnung. Ich möchte nur erklären, wie ich mich gefühlt habe." Deshalb wollte er etwas Neues machen.

BVB, News - Ricken: Ziel von Borussia Dortmund bleibt der Titel

(SID) Für Lars Ricken muss das Ziel des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund der Meistertitel bleiben. "Natürlich wollen wir irgendwann wieder die Bayern einkriegen", sagte der Leiter des Dortmunder Nachwuchsleistungszentrums im SID-Interview: "Wir wollen in der Champions League weit kommen, auch wieder den DFB-Pokal holen, der unsere Fans traditionell total emotionalisiert."

Allerdings, sagte der 45-Jährige, stehe ein Umbruch bevor, "wir haben schon acht Spieler verabschiedet. Mit Michael Zorc geht ein Mann, der den Verein sehr lange geprägt hat." Aber mit der "einen oder anderen Verpflichtung können wir schon mit Vorfreude in die neue Saison gehen. Dann nehmen wir alle zusammen neuen Anlauf."

Der BVB war in der abgelaufenen Saison in der Champions League, der Europa League und im Pokal teils blamabel gescheitert. In der Bundesliga betrug der Rückstand des Vize-Meisters auf Bayern München am Saisonende acht Punkte.

BVB, News: "Wir brauchen diese Rivalität": Ricken und Thon sehnen Derby herbei

(SID) Schalke 04 und Borussia Dortmund sehnen die Rückkehr des Revierderbys in der Fußball-Bundesliga herbei. "Das Herz des Fußballs schlägt im Ruhrgebiet, das macht uns stolz", sagte BVB-Idol Lars Ricken dem SID im Doppel-Interview mit der Schalke-Legende Olaf Thon: "Wir freuen uns extrem. Sechs Punkte für uns wären nicht schlecht."

Thon (56) sieht das naturgemäß etwas anders. "Gerade jetzt, wo wir wieder aufgestiegen sind und wieder rankommen wollen, brauchen wir diese Rivalität", sagte er anlässlich des 25. Jubiläums des doppelten Europapokal-Siegs von 1997. "Ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Derby, wenn die sich da verbal alles an den Kopf schlagen. Es darf natürlich nicht unter der Gürtellinie sein oder in Gewalt ausarten."

Er hoffe, sagte der Weltmeister von 1990 im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, das nächste Derby werde "ein Highlight, egal, wo es stattfindet. Darauf kann man hinfiebern. Das geht nur mit dieser großen Konkurrenz." Die beiden haben sich auch selbst im Derby gegenüber gestanden. "Du warst nicht mehr der Schnellste", erinnerte sich Ricken (45), "aber mit Ball kam ich nie an Dir vorbei."