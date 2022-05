BVB, News und Gerüchte heute: Dortmund wohl heiß auf Chelsea-Juwel Ian Maatsen

Der BVB heute am Mittwoch nach dem letzten Spieltag der Saison. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 18. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerücht: Dortmund heiß auf Chelsea-Juwel Ian Maatsen

Borussia Dortmund befindet sich auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger und ist offenbar bei einem Spitzenklub aus der Premier League fündig geworden. Ian Maatsen vom FC Chelsea hat nach Informationen der Bild-Zeitung das Interesse der Schwarz-Gelben geweckt.

Getty Images

Dem Bericht zufolge befinden sich die Dortmunder schon in Gesprächen mit den Blues, Maatsen hat beim amtierenden Champions-League-Sieger noch einen Vertrag bis 2024. In dieser Spielzeit wurde der 20-Jährige an den englischen Zweitligisten Coventry City ausgeliehen, wo er sich schnell als Stammkraft etablierte und 42 Einsätze absolvierte.

BVB, News: Todesgruppe in der CL möglich

Durch das schlechte Abschneiden im diesjährigen Europapokal ist Borussia Dortmund in der UEFA-Klubwertung auf den 18. Platz abgerutscht. Das wiederum hat zur Folge, dass der BVB im kommenden Jahr bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase nur noch in Topf drei geführt wird.

Somit ergeben sich für die Schwarz-Gelben bereits in der Vorrunde mögliche "Todeskonstellationen". Neben den sechs Landesmeistern aus England, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und Portugal sowie den Siegern der CL und EL könnte es der BVB in seiner Gruppe mit Vereinen wie Juventus Turin, dem FC Chelsea oder dem FC Barcelona zu tun bekommen.

Platz 12 hätte den Dortmundern noch gereicht, um bei der kommenden Königsklassen-Auslosung am 25. August in Nyon weiterhin in Lostopf zwei geführt zu werden.