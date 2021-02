BVB, News und Gerüchte: Watzke hebt die Form von Sancho hervor, Neuhaus als BVB-"Wunschtransfer"

BVB News: Watzke hebt die Form von Sancho hervor



BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Flügelstürmer Jadon Sancho gelobt. Er hält die Rolle des Engländers im Spiel der Dortmunder für entscheidend und sieht "einen wesentlichen Unterschied zur Hinrunde". Das erklärte er Im Interview mit der WAZ.

"Wenn ich ihn in der aktuellen Verfassung sehe, lacht mir wieder das Herz", sagt Watzke über den erst 20-Jährigen. "Dynamik, Leichtigkeit und Selbstvertrauen kehren zurück. Er hat sich selbst aus der Leistungsdelle gezogen, und mit einem Sancho in dieser Form haben wir gleich eine andere Mannschaft, das muss man ehrlicherweise sagen."

In der Rückrunde hat Sancho in zwei Spielen bereits drei Torbeteiligungen in der Bundesliga beigesteuert. Auch im DFB-Pokal erzielte Sancho beim knappen 3:2-Sieg gegen den SC Paderborn einen Treffer.

BVB News: Florian Neuhaus als "Wunschtransfer" von Borussia Dortmund

Florian Neuhaus, Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, steht bei Borussia Dortmund wohl als "Wunschtransfers" auf dem Zettel. Das berichtet die Bild, die den 23-Jährigen schon länger mit dem BVB in Verbindung bringt.

Der Vertrag von Neuhaus beim Bundesliga-Konkurrenten läuft jedoch noch bis 2024. Die festgeschriebene Ausstiegsklausel für den Spieler liegt angeblich bei 40 Millionen Euro. Gladbach-Manager Max Eberl hält einen Transfer daher für unwahrscheinlich: "Können es sich andere Klubs überhaupt leisten, unsere Ausstiegsklauseln zu ziehen, weil sie vor Corona fixiert wurden? Da habe ich meine Zweifel, deshalb bin ich gelassen“, sagte er zuletzt.

Die hohe Transfersumme könnte für die Dortmunder jedoch stemmbar sein, falls Jadon Sancho oder Erling Haaland im Sommer abgeworben werden. Die jungen Stars würden dem BVB enorme Transfereinnahmen bringen, die in die Kaderplanung und einen Transfer von Neuhaus gesteckt werden könnten.

Allerdings soll der deutsche Nationalspieler auch von anderen Klubs wie dem FC Bayern, Tottenham, Inter und AC Mailand gejagt werden. Sogar Real Madrid soll das deutsche Talent beobachten.



Watzke will geimpftes medizinisches Personal ins Stadion einladen

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will bereits gegen das Coronavirus geimpfte Menschen, die in medizinischen Bereichen arbeiten, demnächst "unter Wahrung aller Regeln" kostenlos ins Stadion einladen. Das sagte der 61-Jährige im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Wir stöhnen ja alle darüber, wie sich unser Leben durch Corona verändert hat. Aber die, die unter härtesten Bedingungen jeden Tag ihre Gesundheit riskiert haben, sind für mich echte Helden. Sie einladen zu dürfen, das wäre grandios, das wäre eine große Ehre für uns", sagte Watzke.

Watzke drückt Schalke im Kampf um Klassenerhalt die Daumen

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Bundesligist Borussia Dortmund drückt dem Erzrivalen Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt die Daumen.

"Ich wünsche mir selbstverständlich, dass Schalke die Klasse hält", sagte Watzke im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und fügte an: "Eine Bundesliga ohne den Hamburger SV ist schlimm genug, eine Bundesliga ohne Schalke wäre genauso wenig wünschenswert."

