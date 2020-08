BVB, News und Gerüchte: Mino Raiola äußert sich zu Haaland-Zukunft, angebliches Interesse an Patrick de Paula - alle Infos zu Borussia Dortmund

Während sich Mino Raiola deutlich zur Zukunft von Erling Haaland äußert, soll der BVB Interesse an einem weiteren Mittelfeldspieler bekundet haben.

Nur noch wenige Wochen bis zur Rückkehr des DFB-Pokals und der . Wir dürfen gespannt sein, in welcher Form und vor allem mit welchem Kader sich in der kommenden Spielzeit präsentieren wird. Möglicherweise könnte demnächst ein neuer Mittelfeldspieler den Weg ins Ruhrgebiet finden: Angeblich hat der BVB nach der Verpflichtung von Reinier (Real Madrid) erneut Interesse an einem brasilianischen Juwel.

Eine weitere heiße Personalie ist nach wie vor Erling Haaland. Nun äußerte sich sein Berater Mino Raiola deutlich zur Zukunft des Norwegers.

Außerdem: Lars Ricken spricht Comans Treffer im Champions-League-Finale einen historischen Wert zu und Cheftrainer Lucien Favre kritisiert nach dem verpatzten Test gegen Rotterdam seine Mannschaft.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Montag findet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund): Zukunft von Erling Haaland? Berater Mino Raiola spricht Klartext

In seinem ersten halben Jahr beim BVB schlug Erling Haaland fulminant ein. Kein Wunder, dass diverse Top-Klubs, unter anderem Real Madrid, bereits Interesse am jungen Angreifer bekunden sollen. Berater Mino Raiola schloss einen Wechsel des 20-Jährigen vorerst allerdings aus.

"In diesem Jahr wird er nicht wechseln", versicherte er im Gespräch mit Sky Italia: "In Dortmund geht es ihm gut."

Es sei nicht der passende Zeitpunkt für eine Veränderung, erklärte Raiola, schob jedoch hinterher: "Wir sind uns sehr wohl bewusst, welchen Karriereweg er einschlagen will."

Bei den Westfalen besitzt Haaland noch einen Vertrag bis 2024. In seiner ersten Bundesliga-Halbserie erzielte der Stürmer 13 Tore in 15 Einsätzen.

BVB (Borussia Dortmund): Lucien Favre übt Kritik nach Testspiel-Niederlage und beklagt kleinen Kader

BVB-Trainer Lucien Favre hat nach der 1:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam bei einem Kurzturnier Kritik an einigen seiner Spieler geübt. "Im zweiten Spiel waren zwei, drei Spieler ein wenig abwesend", sagte Favre nach der Partie über den Auftritt, nachdem die Borussia durch die Pleite den Turniersieg verspielt hatte.

Wen er mit seiner Kritik meinte, wollte der Schweizer allerdings nicht verraten: "Das müssen Sie selbst sehen." Zuvor hatte der BVB durch Tore von Nicolai Jörgensen (2) und Eric Botteghin gegen Feyenoord verloren, für die Schwarz-Gelben traf beim Stand von 0:3 lediglich Axel Witsel. Kurz vor Schluss verschoss Erling Haaland einen Foulelfmeter.

Favre nahm seine Spieler jedoch auch in Schutz: "In den letzten 20 Minuten im 4-3-3 war es sehr gut." Zudem sei Feyenoord "eine sehr gute Mannschaft und wir hatten viele Nachwuchsspieler dabei". Im ersten Spiel hatte sich der BVB noch mit 5:1 gegen Gastgeber durchgesetzt. Die Torschützen: Jadon Sancho, Giovanni Reyna, Thorgan Hazard, Ansgar Knauff (2).

Der 18-jährige Rechtsaußen Knauff lief erstmals für die Profis auf und erhielt prompt ein Sonderlob von Favre: "Er hat etwas." Nicht nur gelang Knauff gegen Duisburg ein Doppelpack, sondern er bereitete den Witsel-Treffer gegen Feyenoord auch noch glänzend vor. Er war bei schwachen Dortmundern einer der wenigen Lichtblicke.

Für die kommende Saison mit eng getakteten Spielen sieht Favre seinen Kader noch nicht ausreichend besetzt. "Jeder Verein braucht zwei Mannschaften. Das geht nicht anders mit so vielen englischen Wochen." Auf die Nachfrage, ob dies derzeit schon gegeben sei, stellte er klar: "Momentan nein."

BVB (Borussia Dortmund) hat offenbar Interesse an Patrick de Paula von Palmeiras

Legt Borussia Dortmund im Mittelfeld noch einmal nach? Nach Informationen der südamerikanischen Ausgabe von Yahoo haben die Westfalen Interesse an Patrick de Paula vom brasilianischen Klub Palmeiras.

Neben den Dortmundern sollen alllerdings auch , sowie um die Dienste des 20-Jährigen buhlen. Allerdings ist dem Bericht zufolge noch keiner der genannten Klubs auf Palmeiras zugekommen.

De Paula, der noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, wäre wohl für eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro zu haben. Der Brasilianer wurde im Januar von der U20 zu den Profis befördert.

BVB (Borussia Dortmund) bestreitet Saisoneröffnung 2020/21 mit Testspielen gegen den und den

Der Start des DFB-Pokals und der neuen Bundesligasaison rückt immer näher. Zuvor bestreitet der BVB im Rahmen der Saisoneröffnung am 28. August zwei Testspiele gegen die Zweitligisten SC Paderborn und den VfL Bochum. Die Partien, die ebenfalls ohne Zuschauer stattfinden werden, können per Live-Stream verfolgt werden.

BVB (Borussia Dortmund) - Lars Ricken: Siegtreffer von Bayerns Kingsley Coman im Champions-League-Finale gegen PSG "wird lange leben"

Dank eines Kopfballtreffers von Ex-Pariser Kingsley Coman sicherte sich der FC Bayern München am Sonntagabend gegen PSG den Champions-League-Titel. Für BVB-Ikone Lars Ricken ein Treffer, von dem man noch lange sprechen wird.

"So ein Tor, wie es jetzt Coman erzielt hat, ist weniger für ihn als Spieler wichtig. Er wird im Laufe der Zeit feststellen, wie viel Identifikation es für die Fans gestiftet hat. So ein Tor wird - wie mein Treffer 1997 - lange leben", erklärte er im Gespräch mit dem kicker.

Der heutige Nachwuchskoordinator der Westfalen hatte 1997 im Finale der Königsklasse gegen mit seinem legendären Lupfer kurz nach seiner Einwechslung ebenfalls für einen historischen Moment gesorgt.

Die Bedeutung dieses Erfolgs sei zunächst nicht zu begreifen, führte Ricken aus. "Was Bayern da geleistet hat, welche Größe dieser Titel hat, wird einem erst nach der Karriere richtig bewusst", schloss der 44-Jährige.

