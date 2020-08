"Es ist schwer zu realisieren": Die Stimmen zum Triumph des FC Bayern in der Champions League

Durch ein 1:0 gegen PSG hat sich der FC Bayern den sechsten CL-Sieg der Vereinsgeschichte gesichert. Die Stimmen zum Finale der Königsklasse.

Durch ein 1:0 im Finale gegen Paris Saint-Germain feiert der seinen sechsten Erfolg in der . Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals ist es für den FCB das zweite Triple der Vereinsgeschichte. Hier kommen die Stimmen zum CL-Finale.

Manuel Neuer (FC Bayern): "Es ist schwer zu realisieren, die Freude war riesengroß, wir haben alle drauf gewartet, dass abgepfiffen wird. Das war das, was wir uns verdient und was wir uns gewünscht haben. Es war ganz harte Arbeit."

Thomas Müller (FC Bayern): "Das fühlt sich unglaublich an. Wir haben eine Reise hinter uns, der Haufen ist Wahnsinn von A bis Z. Wir kamen vom Gefühl her von relativ weit unten im Herbst, dann haben wir einen Lauf hingelegt, der sensationell ist. Gefühlt hatten wir es mit dieser Art und Weise auch verdient. Wir hatten sicherlich auch ein Quäntchen Glück und Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Es war nicht unser bestes Spiel. Natürlich freue ich mich, dass ich nochmal zeigen konnte, dass ich nicht auf den Altglas-Container gehöre."

Mehr Teams

Kingsley Coman (FC Bayern): "Es ist ein außergewöhnliches Gefühl. Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit dem FC Bayern, aber es macht mich ein bisschen traurig für PSG. Paris hat ein großartiges Spiel gemacht, aber wir auch."

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Der größte Tag in meiner Karriere. Es ist gar nicht wirklich zu beschreiben, wenn man mit so einer Truppe, mit Brüdern so einen Titel gewinnt. Hansi hat uns Vertrauen gegeben. Er hat uns viel Ruhe gegeben, uns immer mal wieder einen Tag freigegeben. Selbstvertrauen war gar nicht so notwendig, weil wir das letzte Spiel glaube ich im November gegen Leverkusen verloren haben. Auch heute haben wir die Fehler der anderen ausgebügelt. Wir haben diesen Wettbewerb hochverdient gewonnen."

Bild: Imago Images / Poolfoto

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Dass die Mannschaft heute nochmal ganz konsequent diesen Weg gegangen ist, dass sie mutig nach vorne verteidigt hat – das war einfach klasse. Wir haben verdient gewonnen. Wir haben eine gute Atmosphäre, haben Vertrauen zueinander. In der Winter-Vorbereitung hat man schon gesehen, dass die Mannschaft einfach willig ist, mit unbedingtem Siegeswillen. Sowas kommt einem als Trainer natürlich entgegen. Wie die Mannschaft den Gegner wirklich 95 Minuten bearbeitet hat, war einfach toll. Es ist eine überragende Mannschaftsleistung, absolut herausragend."

Alphonso Davies (FC Bayern): "Mir geht's super. Ich habe als Kind davon geträumt. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben."

Ander Herrera ( ): "Wir fühlen uns scheiße. Aber wir müssen auch daran denken, dass wir etwas sehr Wichtiges geschafft haben. Wir haben Großes für den Klub und seine Fans geschafft. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, mehr als Bayern denke ich."

Joachim Löw (Bundestrainer): "Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zu diesem großen Sieg in der Champions League und somit zum Gewinn des Triple! Das ist herausragend. Der FC Bayern hat in Europa eine glänzende Visitenkarte für den deutschen Fußball abgegeben. Ganz besonders freue ich mich für Hansi Flick, das gesamte Trainerteam und natürlich für die Spieler, allen voran unsere teils noch jungen Nationalspieler. Gerade für sie bedeutet dieser Sieg einen großen Schritt in ihrer Entwicklung, diese prägenden Erfahrungen sind extrem wichtig auf dem weiteren Weg."

Fritz Keller (DFB-Präsident): "Mit dem Triple haben Hansi Flick und seine Spieler eine nicht nur auf dem Feld außergewöhnliche Saison gekrönt und zum perfekten Abschluss gebracht. Nach den bisherigen souveränen Auftritten von Lissabon hatte ich keine Zweifel, dass die Bayern auch das Finale für sich entscheiden. Sie haben nicht nur spielerisch überzeugt, sondern waren auch mental sehr stark."

Christian Seifert (Geschäftsführer der DFL): "Für die bemerkenswerten Leistungen in den vergangenen Monaten und den Sieg über Paris St. Germain verdienen Hansi Flick und seine Mannschaft höchste Anerkennung. Zwischen den jeweiligen nationalen Saisons und dem Champions-League-Finalturnier lagen in diesem sehr speziellen Jahr unterschiedliche Zeiträume und es war mit Spannung zu erwarten, wie die Teams aus den verschiedenen Ligen damit umgehen. Der FC Bayern hat seinen eigenen Weg gefunden - und einfach weitergemacht, als habe es die Pause nie gegeben."