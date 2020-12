BVB: Lucien Favre erhält offenbar eine Million Euro Abfindung

Lucien Favre ist seit fast einer Woche nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Für seine Entlassung erhält er offenbar eine stattliche Abfindung.

Dortmunds Ex-Trainer Lucien Favre erhält nach seiner Trennung vom BVB offenbar eine Abfindung in Höhe von einer Million Euro. Dies vermeldet die Sport Bild. Der Vertrag des Schweizers wäre nach Ende der Saison ausgelaufen.

Wie das Sportmagazin zudem berichtet, wurde Favre von Sportdirektor Michael Zorc noch am Samstagabend über die bevorstehende Trennung informiert, die einen Tag später offiziell gemacht wurde. Ersetzt wurde er vom bisherigen Co-Trainer Edin Terzic, der von Talente-Coach Otto Addo und U17-Trainer Sebastian Geppert unterstützt wird.

BVB: Lucien Favre verabschiedete sich am Sonntag vom Team

Auch die letzten Worte an die Mannschaft verliefen wohl anders als geplant: Obwohl Favre sich nach Sport-Bild-Infos am Sonntag am liebsten bereits zur Mittagszeit vom Team verabschiedet hätte, klappte dies erst vor dem Trainingsbeginn um 15.30 Uhr. Der Grund: Die Spieler waren noch zu Hause.

"Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen. Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt", sagte Favre der dpa, der gemeinsam mit seinem anderen Assistenten Manfred Stefes von seinen Aufgaben entbunden wurde.