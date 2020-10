BVB (Borussia Dortmund) bei der TSG 1899 Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - so wird die Bundesliga heute gezeigt

Zwei Tabellennachbarn treffen aufeinander, wenn es für Hoffenheim und den BVB zur Sache geht. Goal erklärt, wie und wo man das Spiel verfolgen kann.

Mit der TSG tut sich fast schon traditionell schwer. Für das BVB-Team von Trainer Lucien Favre geht es nun am vierten -Spieltag zu den Kraichgauern, die in ihrem vergangenen Heimspiel den mit 4:1 abfertigten. Das Duell zwischen der TSG und den Schwarz-Gelben wird am heutigen Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Der BVB gewann bislang in dieser Saison seine beiden Heimspiel gegen Gladbach und Freiburg souverän - aber auswärts setzte es beim eine überraschende Niederlage. Auch die Hoffenheimer leisteten sich einen Ausrutscher und gewannen zweimal, sodass beide Teams vor dem Anstoß nebeneinander in der Tabelle auf den Plätzen fünf und sechs liegen.

Kann Borussia Dortmund am vierten Spieltag erstmals auswärts punkten? Oder knüpft die TSG 1899 Hoffenheim an die starke Leistung des 4:1 gegen die Bayern an? Goal zeigt, wo und wie die Bundesliga-Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Borussia Dortmund (BVB) bei der TSG 1899 Hoffenheim live: Die Bundesliga am Samstag

Begegnung: TSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

vs. Datum: 17.10.2020

Anstoßzeit: 15.30 Uhr

Ort: PreZero Arena, Sinsheim

Zuschauer: 6030

Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV sehen: Die Übertragung am Samstag

Es ist so, wie schon in den Jahren zuvor: Auch in dieser Saison werden die Bundesliga-Spiele am Samstagnachmittag nicht im Free-TV gezeigt. Jedoch gibt es eine Alternative, die Euch in diesem Artikel im Folgenden vorgestellt wird. Denn, ja: Es gibt Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen.

Wo kann ich das Duell zwischen Hoffenheim und Dortmund live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky ist im Besitz der Rechte für die Mehrzahl der Bundesliga-Spiele in dieser Saison, so auch für die Begegnung zwischen der TSG und dem BVB. Das Spiel heute wird auf Sky Sport UHD und Sky Sport 2 übertragen, los geht es bereits um 15.15 Uhr.

Zusätzlich gibt es auch wieder die Möglichkeit, das Spiel im Rahmen der Konferenz zu schauen, die auf Sky Sport 1 läuft.

Was muss ich tun, um die Bundesliga auf Sky LIVE schauen zu können?

Wenn ihr Euch die Partie auf Sky anschauen wollt, dann benötigt Ihr dafür ein Abonnement: Das Sky-Abo ist kostenpflichtig und in jedem Fall in unterschiedlichen Paketen zu haben. Alle Informationen rund um die Preise, Pakete und vieles mehr findet ihr auf der Sky-Homepage.



Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Ihr habt keinen Fernseher oder seid unterwegs, doch Ihr wollt das Duell zwischen der TSG und dem BVB trotzdem live verfolgen? Dann habt Ihr zwei Möglichkeiten: Mit Sky Go und Sky Ticket stellt euch der Streamingdienst aus Unterföhring gleich zwei Alternativen zur regulären TV-Übertragung an die Seite, damit Ihr die Bundesligapartie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem BVB (Borussia Dortmund) LIVE sehen könnt.

BVB bei der TSG: Sky Go zeigt / überträgt das Bundesliga-Spiel im LIVE-STREAM

Sky Go ist für all diejenigen geeignet, die schon ein Abo bei Sky haben. Einfach mit den Anmeldedaten des Sky-Abos in der Sky Go App anmelden und schon könnt ihr TSG vs. BVB auf dem Handy, Tablet oder PC streamen.

Wie man ein Abo abschließt und was das genau bedeutet, wurde weiter oben im Artikel bereits erklärt. Hier geht es zu Sky Go.

BVB (Borussia Dortmund) bei der TSG 1899 Hoffenheim mit Sky Ticket schauen

Außerdem gibt es noch Sky Ticket, mit dem ihr ebenfalls das Spiel zwischen Hoffenheim und Dortmund LIVE schauen könnt. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Fans, die noch nicht Kunde bei Sky sind und sich nicht sicher sind, ob sie ein langfristiges Abonnement abschließen wollen.

Der Vorteil an Sky Ticket ist nämlich: Es ist monatlich kündbar. Eine Übersicht über alle Pakete und Kosten gibt es hier.

TSG 1899 Hoffenheim gegen den BVB (Borussia Dortmund): Der LIVE-TICKER von Goal

Selbst wenn Ihr kein Sky-Abo habt, Euer Datenvolumen aufgebraucht ist oder Ihr einfach nur unterwegs seid: Ihr könnt beim Duell in Sinsheim am Ball bleiben – mit dem LIVE-TICKER von Goal!

Alle Torchancen, Karten, Tore sowie Hintergrundwissen und Statistiken bekommt Ihr in Sekundenschnelle präsentiert: Der LIVE-TICKER versorgt Euch in Echtzeit mit allem, was Ihr wissen müsst - natürlich völlig kostenlos!



Hoffenheim vs. BVB heute: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst, wollt aber trotzdem die besten Szenen aus der Bundesliga sehen? Dann müsst ihr nicht lange warten: Schon 40 Minuten nach Abpfiff lädt der Streamingdienst DAZN die Highlights auf seine Plattform hoch, kurz darauf folgt eine ausführlichere Variante.

Was ist DAZN? Der Streamingdienst aus Ismaning bei München ist mittlerweile der größte Anbieter von LIVE-Sport im deutschsprachigen Raum und zeigt auch viele Bundesliga-Spiele zum Beispiel freitags und montags live. Außerdem gibt es nach jeder Bundesliga-Partie die Highlights zu sehen – und deshalb auch die vom Aufeinandertreffen der TSG 1899 Hoffenheim mit dem BVB.

Was muss ich tun, um die Bundesliga bei DAZN verfolgen zu können?

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Auch hier gibt es, wie bei Sky, zwei Alternativen zur Auswahl: Zum einen gibt es das Monats-Abo, das pro Monat 11,99 Euro kostet. Und es gibt zum anderen das Jahres-Abo für 119,99 Euro (umgerechnet 9,99 Euro pro Monat).

Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, erst einmal einen Probemonat zum Testen abzuschließen: 30 Tage lang könnt Ihr auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Wie ihr den Probemonat einfach und unverbindlich abschließen könnt, findet ihr hier erklärt.

Sobald ihr das Abo bei DAZN abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch mit euren Anmeldedaten im Browser oder in der App anmelden: Schon habt Ihr die große Auswahl an Sportevents, die Ihr Euch anschauen könnt. Auf DAZN gibt es dabei nicht nur Fußball, sondern jede Menge US-Sport mit allen Profi-Ligen, Tennis, Boxen, Motorsport, Leichtathletik und noch vieles mehr. Das Angebot ist riesig. Eine Übersicht über das DAZN-Programm findet ihr bei DAZN News.

Der BVB (Borussia Dortmund) zu Gast in Hoffenheim: Die Übertragung in TV und STREAM im Überblick

BVB (Borussia Dortmund) bei der TSG 1899 Hoffenheim heute ... im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket im TV ... bei Sky in den Highlights ... bei DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal

TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung der Teams

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften.