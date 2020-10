BVB, News und Gerüchte: Plan für Moukoko in der CL steht, Götze verabschiedet sich per Video - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Der BVB will Supertalent Moukoko für die Champions League anmelden und Mario Götze verabschiedet sich bei den Fans. Alle News zu Borussia Dortmund.

bereitet sich auf das nächste Bundesligaspiel bei der TSG am Samstag vor, während die Länderspielpause noch in vollem Gange ist. Dabei gibt es dennoch Neues rund um den BVB, der mit zwei Siegen und einer Niederlage in die neue Saison gestartet ist.

Youssoufa Moukoko, das Supertalent des BVB, könnte schon bald in der für die Schwarz-Gelben auflaufen. Der noch 15-Jährige vollendet im November sein 16. Lebensjahr und der BVB schmiedet bereits Pläne.

Indes hat Felix Magath scharfe Kritik an Nationalspieler Marco Reus geäußert und verraten, warum er den Offensivspieler sogar als Problem sieht. Und: Mario Götze hat sich in einem emotionalen Video von den Fans von Borussia Dortmund verabschiedet.

Mehr Teams

Alles zu BVB (Borussia Dortmund) heute zum Wochenstart. Goal liefert alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten.

BVB will Moukoko für CL-Kader nominieren

Youssoufa Moukoko soll Borussia Dortmund noch in dieser Saison in der Champions League unterstützen. Bereits am 24. November könnte er gegen Club Brügge kurz nach seinem 16. Geburtstag zum Einsatz kommen. Aufgrund seines Alters (15) steht er aber nicht im am Donnerstag veröffentlichten Kader des BVB für die Königsklasse.

Allerdings kann der Stürmer unter bestimmten Bedingungen über die sogenannte B-Liste nachnominiert werden. Dafür muss Moukoko 16 Jahre alt und am oder nach dem 1. Januar 1999 geboren sein sowie seit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren für den Klub spielen.

Alle Vorgaben treffen zu: Moukoko wurde am 20. November 2004 geboren und ist seit 2016 beim BVB spielberechtigt. Auf Nachfrage der Bild bestätigte Sportdirektor Michael Zorc: "Ja, es stimmt. Wir werden Youssoufa über die B-Liste für die Champions League anmelden."

Sollte Moukoko sein Debüt gegen Brügge feiern, würde er den Rekord des jüngsten Spielers in der Champions League von Celestine Babayaro (42) um 83 Tage brechen. Dieser war bei der Partie mit dem gegen Steaua Bukarest am 23. November 1994 erst 16 Jahre und 87 Tage alt.

Quelle: Imago Images / Kirchner-Media

BVB - Felix Magath: Marco Reus stellt ein "Problem" dar

Kapitän Marco Reus stellt Borussia Dortmund laut Felix Magath vor Probleme. Der 67-Jährige sieht beim BVB "interne Probleme, wenn ein Spieler wie Marco Reus, der natürlich ein sehr guter Spieler ist, verletzungsbedingt in jeder Saison lange ausfällt", erklärte der dreimalige Meister-Trainer im Interview mit der Sport Bild.

Die Verletzungsanfälligkeit des 31-Jährigen würde zudem Coach Lucien Favre in große Schwierigkeiten bringen. "Für einen Trainer ist das unheimlich schwierig, eine Saison mit so einem Leistungsträger zu bestreiten, wie ihn Reus beim BVB darstellt. Wenn der Trainer glaubt, endlich eine stabile Formation gefunden zu haben, fällt der Spieler wieder aus", sagte Magath.

Es sei demnach "gefährlich", den Offensivmann spielen zu lassen, "weil du ihn bei einem Ausfall nie gleichwertig ersetzen kannst. Diese Aufgabe ist riesig und für Lucien Favre vielleicht gar nicht zu lösen."

Quelle: N/A

Auch deshalb werde der BVB in der Saison 2020/21 in der Champions League keine große Rolle spielen. "So eine Leistung gab Dortmund die vergangenen Spielzeiten einfach nicht her. Woher soll die Erkenntnis kommen, dass der BVB plötzlich in die europäische Spitze vorstoßen kann?", erklärte Magath. Die Schwarzgelben waren in der vergangenen Saison im Achtelfinale knapp am späteren Finalisten gescheitert.

Dortmund habe zwar immer "Phasen", in denen sie "einen Klasse-Fußball zelebriert haben", doch die Leistungen seien "nie so konstant" gewesen, "dass man das Gefühl hatte, da platzt der Knoten und die Mannschaft marschiert weiter. Diese Stabilität sehe ich auch in der kommenden Saison nicht. Dafür sind die Probleme innerhalb der Mannschaft zu groß."

BVB: Mario Götze verabschiedet sich mit Video von den Dortmund-Fans

Offensivspieler Mario Götze (28), der kürzlich bei der unterschrieben hat, hat sich per Videoclip von den Fans von Borussia Dortmund verabschiedet. "Ich wollte mich von meinem Jugendklub und seinen Fans verabschieden. Ich war stets stolz, das Trikot des BVB tragen zu dürfen", so Götze bei Twitter. "Ich wünsche allen im Verein eine erfolgreiche Saison."

Götzes Vertrag beim BVB war im Sommer 2020 ausgelaufen, weswegen er in den vergangenen Wochen nach einem neuen Klub gesucht hatte. Dabei wurde der Weltmeister von 2014 unter anderem mit und in Verbindung gebracht.

I wanted to say goodbye to my youth club and its fans. I was always proud to wear the @BVB jersey. I wish everyone in the club a successful season.



Now I am looking forward to the new chapter at @PSV. I hope we will have a great season and maximum success pic.twitter.com/rOVblKGLAu — Mario Götze (@MarioGoetze) October 11, 2020

Nun startet der 28-Jährige aber das Abenteuer . "Ich blicke nun auf mein neues Kapitel bei PSV. Ich hoffe, dass wir eine großartige Saison und maximalen Erfolg haben werden."

BVB-Neuzugang Reinier schwärmt von Marco Reus: "Für mich etwas ganz Besonderes"

Borussia Dortmunds Neuzugang Reinier hat verraten, dass er in seiner Kindheit regelmäßig Spiele des BVB verfolgt hat. Vor allem Marco Reus habe ihm damals imponiert.

"Als ich noch kleiner war, habe ich in viele Spiele der Borussia geschaut. Mir hat das schnelle Spiel imponiert, wie sie umgeschaltet haben. Mit Reus oder Aubameyang und Lewandowski ging es immer mit Power nach vorn", sagte der 18-Jährige im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten und schob nach: "Deshalb freut es mich jetzt besonders, dass ich noch mit Reus gemeinsam auf dem Platz stehe. Das ist für mich etwas ganz Besonderes." Hier geht's zur ganzen Meldung.

Quelle: imago images / Team 2

Christian Eriksen zum BVB? Inter-Star dementiert Spekulationen um Interesse von Borussia Dortmund

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen hat dementiert, dass Borussia Dortmund Anfang Oktober bei vorstellig geworden sei, um eine Last-Minute-Leihe des Dänen in die Wege zu leiten. Das hatte unter anderem Sportitalia berichtet.

"Ich habe nichts von meinem Agenten gehört. Es gab nichts Konkretes", stellte Eriksen auf einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft Dänemarks klar: "Ich bin an die Spekulationen der Medien gewöhnt."

BVB (Borussia Dortmund): Der Spielplan in der