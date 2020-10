BVB, News und Gerüchte: Wechselverbot für Jadon Sancho im Winter, Düsseldorf-Interesse an Shinji Kagawa - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Während die Bosse sich gegen einen Winter-Wechsel von Jadon Sancho positionieren, gibt es Interesse aus Deutschland an Kagawa. Alles zum BVB.

Nach der Länderspielpause muss der BVB am Samstag gegen die TSG Hoffenheim ran (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Weiterhin fehlen wird dabei Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou, dessen Comeback noch nicht in Sicht ist.

Unterdessen sollen sich die Verantwortlichen der Borussia gegen einen Wechsel von Jadon Sancho im Winter ausgesprochen haben.

Außerdem: Ex-Borusse Shinji Kagawa steht offenbar im Visier eines deutschen Zweitligisten und Mats Hummels stellt seine Top 11 aus aktuellen und ehemaligen Dortmundern zusammen.

Alles zu BVB ( ) heute am Mittwoch. Goal liefert alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten.

Borussia Dortmund: und Saloniki offenbar an Ex-BVB-Star Shinji Kagawa interessiert

Bundesligaabsteiger Fortuna Düsseldorf und PAOK Saloniki haben offenbar Interesse am früheren BVB-Star Shinji Kagawa. Das berichtet Spor Time.

Der griechische Erstligist, bei dem Olaf Rebbe (ehemaliger sportlicher Leiter des ) als Sportdirektor tätig ist, soll bereits ein erstes Angebot abgegeben haben und nun auf eine Rückmeldung des Japaners warten. Auch Kontaktversuche aus Düsseldorf blieben vorerst unbeantwortet.

Der 31-jährige Kagawa, dessen Vertrag bei Real Zaragoza im Oktober aufgelöst wurde, ist derzeit ohne Klub, präferiert dem Bericht zufolge allerdings einen Verbleib in .

Der 97-fache japanische Nationalspieler spielte zwischen 2010 und 2012 sowie zwischen 2014 und 2019 bei den Westfalen, mit denen er jeweils zweimal die deutsche Meisterschaft und den gewann.



BVB (Borussia Dortmund) will Jadon Sancho wohl auch im Winter nicht abgeben

BVB-Star Jadon Sancho wird offenbar mindestens bis kommenden Sommer weiter das Trikot der Schwarz-Gelben tragen. Wie die Bild berichtet, erteilten die Dortmunder Bosse dem 20-Jährigen auch für das kommende Wintertransferfenster ein Wechselverbot.

Dem Bericht zufolge gelte dies auch für den Fall, dass der englische Rekordmeister Manchester United die im Sommer vom BVB geforderte Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro aufbringt.

In einer jüngst von The Athletic veröffentlichten Berater-Umfrage, in der es darum ging, welcher Transfer im Winter am wahrscheinlichsten über die Bühne gehen werde, gaben 27 Prozent der Befragten einen Abgang Sanchos von der Borussia an.



BVB (Borussia Dortmund) - Zagadou-Comeback nach Knieverletzung nicht in Sicht: "Es wird noch dauern"

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou wird Borussia Dortmund offenbar noch längere Zeit fehlen. Das bestätigte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl, der seinen Vertrag beim BVB am Montag bis 2022 verlängert hat, gegenüber den Ruhr Nachrichten. "Es wird noch dauern, wir müssen uns weiter gedulden", sagte Kehl.

Zagadou fehlt den Dortmunder seit Anfang August aufgrund einer zunächst mysteriösen Knieverletzung. Eine Untersuchung bei einem Pariser Spezialisten ergab eine Außenbandverletzung, die jedoch konservativ behandelt werden solle.

Anfang September hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc noch im kicker die Prognose geäußert, dass Zagadou wohl nicht für mehrere Monate ausfallen werde. Eine Hoffnung, die sich mittlerweile zerschlagen hat.



Der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison wieder zu einer festen Größe in der Dortmunder Defensive wurde und mit starken Zweikampfwerten überzeugte, befindet sich nach Angaben der Ruhr Nachrichten im Aufbautraining und erhöhe aktuell die Intensität seiner individuellen Einheiten. Eine Rückkehr bis zum Revierderby gegen Schalke 04 am 24. Oktober scheint jedoch ausgeschlossen.

Damit vergrößern sich Lucien Favres Personalsorgen in der Abwehr im Herbst zunehmend. Manuel Akanji wird am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim aufgrund einer Corona-Infektion aller Voraussicht nach nicht spielen dürfen. Für ihn wird Lukasz Piszczek wohl in die Dreierkette rücken.

In der wird sich Zagadous Fehlen außerdem noch einmal deutlich bemerkbar machen. In den ersten beiden Spielen gegen Lazio Rom (20.10.) und Zenit St. Petersburg (28.10.) ist Emre Can nach seiner Roten Karte im Achtelfinalrückspiel vergangene Saison gegen PSG gesperrt.

BVB: Das ist für Mats Hummels die Top 11 von Borussia Dortmund

Bei BVB-TV hat Dortmunds Mats Hummels seine "Traum- und Sympathieelf" aufgestellt, wie er es nannte. Sich selbst hat der Ex-Nationalspieler nicht in die Mannschaft gepackt - dafür einige Dortmunder Legenden.



