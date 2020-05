BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Götze träumt von Italien-Wechsel, Can lobt Klopp

Mario Götzes Aus in Dortmund könnte bevorstehen. Geht der Offensivmann nach Italien? Und: Dickes Lob von Emre Can für Jürgen Klopp. Alle News zum BVB.

Mario Götze, Jadon Sancho und Achraf Hakimi sind weiter die beherrschenden Themen beim BVB ( ). Bei allen drei Akteuren steht weiter in den Sternen, wie sich ihre Zukunft über die Saison 2019/20 hinaus gestalten wird.

Bei Götze deutet sich mehr und mehr ein Abschied vom BVB an, offenbar sind Milan und Lazio ernsthafte Optionen für den 27-jährigen Offensivspieler. Sancho weckt gleich bei mehreren Klubs Begehrlichkeiten und bei Hakimi geht die Tendenz zu einer Rückkehr nach Madrid.

Außerdem: Ex-Trainer Jürgen Klopp erhält großes Lob vom heutigen Dortmunder Emre Can.

BVB: Zwei Serie-A-Klubs buhlen wohl um Mario Götze - Weltmeister will offenbar nach

Mario Götze will den BVB offenbar verlassen, um sich seinen Traum von einem Wechsel in die italienische zu erfüllen. Dies berichtet Calciomercato .

Demnach sollen und auch Milan ihre Fühler nach dem Weltmeister von 2014 ausgestreckt haben. Die Römer seien mit einem ersten Angebot für den 27-Jährigen aber gescheitert.

Die Mailänder dagegen sollen ihr Interesse über Ralf Rangnick (61), der als Trainerkandidat bei den Rossoneri gehandelt wird, angemeldet haben. Zudem vermeldet Calciomercato , dass auch Götzes Frau und Model Ann-Kathrin sich ein Leben in Mailand gut vorstellen könne.

Neben den beiden Serie-A-Klubs wurden auch französische Vereine sowie und mit Götze in Verbindung gebracht.

BVB: Emre Can schwärmt von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp

Mittelfeldspieler Emre Can vom Bundesligisten Borussia Dortmund schwärmt in höchsten Tönen von seinem früheren Trainer Jürgen Klopp : "Jeder, der ihn kennt, weiß, was für ein cooler Typ er ist", sagte der Nationalspieler im Talkformat DFB@Home auf Instagram : "Er ist, wie er ist, für seine Spieler gibt er alles. Für ihn zählt das Menschliche besonders und das ist großartig. Fußball ist für ihn wichtig, aber Familie ist auf Platz eins."

Can trainierte von 2015 bis 2018 beim unter Klopp. Mittlerweile ist der 26-Jährige in die zurückgekehrt, ein Schritt, den er bislang nicht bereut. "Ich bin sehr froh, denn ich bin im richtigen Moment zurückgekommen", sagte der gebürtige Frankfurter: "Mir gefällt es in Dortmund gut. Ich wurde sehr gut angenommen und es macht mir Spaß, ein wichtiger Teil einer Mannschaft zu sein."

BVB: hofft auf kostengünstigen Transfer von Jadon Sancho

Der englische Top-Klub Manchester United will offenbar maximal 100 Millionen Euro für BVB-Star Jadon Sancho auf den Tisch legen. Dies berichtet der Bleacher Report .

Die Red Devils kündigten zwar kürzlich an, keinen Megatransfer tätigen zu wollen, bei Sancho sieht man sich aber trotz des Interesses von weiter in der Pole Position.

Die vom BVB geforderten 120 Millionen Euro wolle man für Sancho aber "auf keinen Fall" aufbringen. Insgeheim hofft man im Lager des englischen Rekordmeisters wohl sogar, dass die Ablösesumme wegen des Coronavirus noch weiter sinken könnte.

BVB: Tendenz von Achraf Hakimi geht wohl zu Real Madrid

Außenverteidiger Achraf Hakimi tendiert laut einem Bericht von Le10Sport wohl zu einer Rückkehr zu seinem eigentlichen Arbeitgeber Real Madrid.

Zwar hieß es seitens Berater Alejandro Camano noch vor wenigen Tagen noch, dass ein BVB-Verbleib eine Option sei, doch dem Bericht zufolge träumt Hakimi weiterhin davon, bei den Königlichen zum Stammspieler zu werden.

Dies soll jedoch einzig und allein Trainer Zinedine Zidane zu entscheiden. Sollte dieser grünes Licht geben, dann könnte die Zukunft von Achraf Hakimi endgültig Formen annehmen.