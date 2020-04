BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Piszczek wohl vor Vertragsverlängerung, Barcelona-Juwel Fati offenbar als Sancho-Ersatz im Visier

Während Routinier Lukasz Piszczek offenbar vor einer Vertragsverlängerung steht, hat der BVB wohl Barcelonas Ansu Fati als Sancho-Ersatz im Blick.

Während die Fortsetzung des Spielbetriebes in der noch unklar ist, treibt der BVB hinter den Kulissen die Personalplanung voran.

Nach den zuletzt nicht abreißenden Wechselgerüchten um Jadon Sancho hat die Borussia nun offenbar einen Ersatzmann vom im Visier.

Unterdessen soll auch die Zukunft von Lukasz Piszczek bald geklärt werden. Der Pole steht angeblich vor einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages.

Außerdem: Die neuen BVB-Schutzmasken legten kurzzeitig den Fanshop lahm.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Neuer Vertrag für Lukasz Piszczek wohl in Planung

Seit 2010 steht Lukasz Piszczek nun schon beim BVB unter Vertrag. Trotz seiner mittlerweile 34 Jahre ist der Rechtsverteidiger im Team immer noch unverzichtbar: Auf 29 Einsätze kommt er bislang in der Saison 2019/20, insgesamt sind es 354 Pflichtspiele in Schwarz-Gelb. Dazu könnten noch einige dazukommen.

Zuletzt hatte der Pole seinen Vertrag in Dortmund 2018 verlängert, dieser läuft im Sommer aus. In der Bild stellte Manager Michael Zorc nun aber eine erneute Vertragsverlängerung in Aussicht: "Ich urteile immer danach, ob ein Spieler noch die nötige Kraft und Leistungsbereitschaft hat. Das war bei Lukasz definitiv der Fall." Zwar führe man aufgrund der Corona-Pandemie derzeit keine Gespräche. Aber: "Wir werden bald sprechen."

BVB angeblich an Ansu Fati vom FC Barcelona als Sancho-Ersatz interessiert

Bundesligist Borussia Dortmund ist angeblich an einer Verpflichtung von Youngster Ansu Fati vom FC Barcelona interessiert. Nach einem Bericht der Sport soll das 17-jährige Top-Talent einen möglichen Abgang von Jadon Sancho kompensieren.

Der 20-jährige Sancho wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Allen voran Manchester United und der FC Chelsea bemühen sich intensiv um den Engländer. Allerdings ist allem Anschein nach auch ein Verbleib beim BVB nicht ausgeschlossen.

Dem Bericht aus zufolge soll Barca um Bedenkzeit gebeten haben. Für den La-Liga-Spitzenreiter komme jedoch lediglich ein Leihgeschäft oder ein Verkauf mit einer Rückkaufoption infrage.

Fati gehört seit vergangenem Sommer zum Profikader der Blaugrana und startete direkt durch: Er kommt bislang auf 24 Pflichtspiele und fünf Tore.

In den beiden direkten Aufeinandertreffen in der Champions-League-Gruppenphase konnten sich die Schwarz-Gelben bereits ein Bild vom spanischen U21-Nationalspieler machen. Fatis Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2022.

BVB-Fanshop durch großen Run auf Schutzmasken lahmgelegt

Bei Borussia Dortmund hat der enorme Ansturm auf Schutzmasken am Mittwoch dazu geführt, dass der Online-Fanshop kurzzeitig nicht mehr zu erreichen war.

"Der Ansturm war überwältigend, leider einige Minuten lang zu überwältigend für den Online-Shop", sagte der für Marketing zuständige BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer den Ruhr Nachrichten.

Seit Montag gilt in Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Die Dortmunder Masken sind ab dem 15. Mai erhältlich, ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf kommt der BVB-Stiftung zur Unterstützung Hilfsbedürftiger in der Corona-Krise zugute.