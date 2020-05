BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Erster Topklub steigt wohl aus Poker um Sancho aus, Klopp enthüllt Streit mit Kuba

Der FC Barcelona macht das Rennen um Jadon Sancho wohl nicht mehr mit, Jürgen Klopp erinnert sich an einen Streit mit Kuba. Alle News zum BVB heute.

ist für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp immer noch eine Herzensangelegenheit. Im Podcast des BVB erinnerte er sich nun daran, wie er in der Meistersaison 2010/11 auf ein kritisches Interview seines damaligen Offensivspielers Jakub Blaszczykowski reagierte.

Indes gibt es im Poker um Jadon Sancho nun offenbar einen Interessenten weniger. Der soll aus dem Rennen um den jungen Engländer ausgestiegen sein.

Außerdem: BVB-Legende Marcio Amoroso verrät, wie Thierry Henry einmal einen Tausch mit ihm ablehnte.

BVB: Barca steigt wohl aus Poker um Jadon Sancho aus

Der FC Barcelona ist laut einem Bericht der spanischen Mundo Deportivo aus dem Poker um Jadon Sancho ausgestiegen. Demnach seien die Katalanen zwar an den 20-Jährigen herangetreten, aufgrund der hochkarätigen Besetzung des Sturms und der wirtschaftlichen Situation sei man aber der Auffassung, Abstand vom einem möglichen Transfer zu nehmen.

Die Spekulationen über einen möglichen Abgang von Sancho aus Dortmund nehmen weiter kein Ende. Vor allem englische Vereine sollen großes Interesse am 20-Jährigen haben, nach Informationen von Goal und SPOX hat aktuell die besten Karten auf eine Verpflichtung. Beim BVB besitzt Sancho noch über einen Vertrag bis 2022.

BVB: Jürgen Klopp enthüllt Streit mit Kuba

Jürgen Klopp hat von einem internen Konflikt erzählt, den er während seiner Zeit bei Borussia Dortmund mit dem damaligen BVB-Profi Jakub Blaszczykowski hatte.

Hintergrund der Streitereien während der Meistersaison 2010/2011 war demnach ein Interview des , in dem er mehr Spielzeit forderte. "Während einer Nationalmannschaftsreise hatte er ein Interview gegeben, in dem er sich beschwert hatte, weil er vor dieser Reise zweimal nicht angefangen hat", sagte Klopp im Podcast des BVB.

Blaszczykowski hatte während der Saison vor allem mit dem damals 18-jährigen Mario Götze zu kämpfen, der ihm den Stammplatz weggenommen hatte.

"Ich bin in die Kabine rein mit dem Interview und hab' gesagt: 'Kuba, ich halte Dir zugute, da könnten Übersetzungsfehler dabei sein - sag' uns doch mal: Um was geht's Dir denn?' Das fand er nicht so gut", erklärte Klopp.

Anschließend hätte beide in einem Einzelgespräch die Situation klären können. Klopp erinnert sich, was er dem Polen mitgeteilt hatte: "Wenn du glaubst, dass du jetzt nicht mehr spielst, weil ein 18-jähriger Götze jetzt da ist, dann hast du ja 'nen Vogel!" Götze rückte mit der Zeit mehr in die Mitte, so dass sich Spielzeiten für Kuba ergaben.

BVB - Ex-Dortmund-Star Marcio Amoroso verrät: Thierry Henry lehnte Tausch mit mir ab

Der ehemalige Udinese-Stürmer Marcio Amoroso hat verraten, dass Thierry Henry, damals in Diensten von Juventus, Ende der 1990er Jahre ausgeschlossen hat, mit ihm den Verein zu tauschen. "Es gab die Möglichkeit, im Tausch mit Henry zu Juventus zu gehen, aber er lehnte es ab", erzählte der 45-Jährige im Interview mit Sky Sport Italia.

In der Rückrunde der Saison 1998/99 waren Henry nur drei Tore für Juventus gelungen, Amoroso wurde dagegen mit 22 Treffern Torschützenkönig der . "Es freut mich sehr, weil es sehr schwierig war, mit einem Provinzteam eine solche Leistung zu erzielen", blickte der ehemalige brasilianische Nationalspieler mit Stolz auf seine damalige Leistung zurück.

Ex-BVB-Profi Felipe Santana plant Comeback

Ex-BVB-Verteidiger Felipe Santana plant ein Comeback. Der Brasilianer spielte zuletzt für Atletico Mineiro und ist seit April 2018 vereinslos. Nun möchte der mittlerweile 34-Jährige einen neuen Angriff wagen.

"Derzeit ist es mein einziges Ziel, wieder auf den Platz zurückzukehren. Ich wollte etwas pausieren, da ich schwer verletzt war. Und diese Verletzung hat mich erst mal ins Aus gestellt. Ich wollte aufhören und Schritt für Schritt wieder zurückkommen", betonte Santana in einem Interview mit France Football .

Nach über zwei Jahren ohne Spiel ist Dortmunds Malaga-Held nun "bereit, zurückzukehren". Er erklärte: "Natürlich muss ich wieder von unten anfangen. Aber es ist mein Ziel, einen neuen Klub zu finden, vielleicht auch eines Tages in Europa."

Zwischen 2008 und 2013 stand Santana in 113 Partien für den BVB auf dem Platz, ehe er zum Erzrivalen Schalke 04 wechselte. Nach 32 Einsätzen in zweieinhalb Jahren verließ der Innenverteidiger die Knappen im Jahr 2016 in Richtung Krasnodar.

BVB - Erling Haaland reagiert lässig auf Jubel-Provokation von PSG: "Bin ihnen dafür dankbar"

Youngster Erling Haaland hat sich zur Provokation der PSG-Stars um Neymar beim Ausscheiden des BVB gegen die Franzosen im Champions-League-Achtelfinale geäußert . Dabei erklärte der Norweger, dass ihn die Aktion nicht gestört habe.

In einem Interview mit ESPN betonte 19-Jährige: "Sie haben mir sehr geholfen, um Meditation in die Welt zu bringen und der Welt zu zeigen, dass Meditation eine wichtige Sache ist. Deswegen bin ich ihnen dafür dankbar.“