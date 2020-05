BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Klopp erinnert sich an Meisterpartys, Haaland reagiert lässig auf PSG-Provokation

Jürgen Kloppt blickt auf die Meisterpartys in Dortmund zurück und Erling Haaland reagiert auf die Provokationen der PSG-Stars. Alle News zum BVB.

Während die Fortsetzung des Spielbetriebes in der noch unklar ist, treibt der BVB hinter den Kulissen die Personalplanung voran.

Die Gerüchte um einen Abgang von Jadon Sancho reißen dabei weiterhin nicht ab. LFC-Star Trent Alexander-Arnold schwärmt von dem Offensivmann und möchte ihn nach Liverpool locken.





Derweil reagierte Erling Haaland lässig auf die Jubel-Provokationen der PSG-Stars beim Achtelfinal-Aus der Schwarz-Gelben in der Königsklasse. Außerdem sagte der Norweger seinem Teamkollegen Giovanni Reyna eine große Zukunft voraus.

Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp blickte unterdessen auf die Meister-Feierlichkeiten mit den Westfalen zurück. Und: Felipe Santana plant nach zwei Jahren Vereinslosigkeit sein Comeback.

Ex-BVB-Profi Felipe Santana plant Comeback

Ex-BVB-Verteidiger Felipe Santana plant ein Comeback. Der Brasilianer spielte zuletzt für Atletico Mineiro und ist seit April 2018 vereinslos. Nun möchte der mittlerweile 34-Jährige einen neuen Angriff wagen.

"Derzeit ist es mein einziges Ziel, wieder auf den Platz zurückzukehren. Ich wollte etwas pausieren, da ich schwer verletzt war. Und diese Verletzung hat mich erst mal ins Aus gestellt. Ich wollte aufhören und Schritt für Schritt wieder zurückkommen", betonte Santana in einem Interview mit France Football .

Nach über zwei Jahren ohne Spiel ist Dortmunds Malaga-Held nun "bereit, zurückzukehren". Er erklärte: "Natürlich muss ich wieder von unten anfangen. Aber es ist mein Ziel, einen neuen Klub zu finden, vielleicht auch eines Tages in Europa."

Zwischen 2008 und 2013 stand Santana in 113 Partien für den BVB auf dem Platz, ehe er zum Erzrivalen Schalke 04 wechselte. Nach 32 Einsätzen in zweieinhalb Jahren verließ der Innenverteidiger die Knappen im Jahr 2016 in Richtung Krasnodar.

BVB - Erling Haaland reagiert lässig auf Jubel-Provokation von PSG: "Bin ihnen dafür dankbar"

Youngster Erling Haaland hat sich zur Provokation der PSG-Stars um Neymar beim Ausscheiden des BVB gegen die Franzosen im Champions-League-Achtelfinale geäußert . Dabei erklärte der Norweger, dass ihn die Aktion nicht gestört habe.

In einem Interview mit ESPN betonte 19-Jährige: "Sie haben mir sehr geholfen, um Meditation in die Welt zu bringen und der Welt zu zeigen, dass Meditation eine wichtige Sache ist. Deswegen bin ich ihnen dafür dankbar.“

BVB – Erling Haaland über Giovanni Reyna: "Wird es bis zur absoluten Weltspitze schaffen“

Stürmer Erling Haaland hat seinem Teamkollegen bei Borussia Dortmund, Giovanni Reyna, eine große Zukunft vorausgesagt . In einem Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender ESPN zeigte er sich beeindruckt von dem 17-Jährigen und bezeichnete ihn als den "American Dream".

"Er wird bald siebzehneinhalb. Für dieses Alter ist er schon sehr abgezockt am Ball, er spielt völlig befreit auf", sagte Haaland angesprochen auf Reyna. So könne es der junge Offensivspieler laut dem Norweger einmal "bis zur absoluten Weltspitze" schaffen.

BVB - Jürgen Klopp über ausufernden Alkoholkonsum bei Double-Feier 2012: "So doof zu sein ..."

Borussia Dortmunds ehemaliger Trainer Jürgen Klopp hat über die Feierlichkeiten nach dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und DFB-Pokal im Jahr 2012 gesprochen und sich dabei auch über sich selbst aufgeregt .

Ein Jahr zuvor, bei der Feier des Meistertitels 2011, sei er zwar schon "stark angetrunken" gewesen, jedoch "ganz normal vom Wagen runtergekommen", sagte Klopp im Podcast des BVB. "2012 nach dem Double habe ich das nicht ganz mitbekommen", verriet der heutige Coach des .

Klopp sprach daher eine Warnung an alle jugendlichen Zuhörer aus: "Da sieht man, was Alkohol aus Menschen macht. Nicht trinken, sonst verliert ihr die Erinnerung an wichtige Momente in eurem Leben." Im Nachhinein ärgert sich Klopp über seinen übermäßigen Alkoholkonsum: "So doof zu sein, sich so zuzuschütten, dass man gar nichts mehr mitkriegt, macht gar keinen Sinn."

BVB - Jürgen Klopp erinnert sich an Meisterfeier 2011: "War wie Meister werden in der A-Klasse Nordwest"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich im Gespräch mit dem vereinseigenen Podcast von Borussia Dortmund an die Meisterfeier nach dem überraschenden Titelgewinn mit dem BVB in der Saison 2010/11 erinnert .

"Die Art und Weise, wie wir gefeiert haben, war sehr ursprünglich. Das war wie Meister werden in der A-Klasse Nordwest“, sagte Klopp, der den BVB 2008 übernommen hatte. "Das war eine ganz tolle Feier mit allem Zipp und Zapp. So etwas würde es heute nicht mehr geben."

BVB: Trent Alexander-Arnold schwärmt von Jadon Sancho und lockt ihn nach Liverpool

Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool würde BVB-Youngster Jadon Sancho gerne bei den Reds sehen . In einem Instagram -Interview mit Michael Dapaah betonte der Champions-League-Sieger angesprochen auf Sancho: "Wenn er zu uns käme, würde er unser Team besser machen."

"Ich würde mich sehr freuen, wenn er kommt, denn ich habe mit ihm für gespielt und er ist ein sehr besonderes Talent", führte Alexander-Arnold aus. Neben dem LFC-Star schwärmte auch Flügelspieler Callum Hudson-Odoi vom von Sancho. Der 19-Jährige pflegt ein enge Beziehung zum BVB-Star.

"Offensichtlich ist er ein großartiger Spieler, ich liebe es, mit ihm zu spielen", betonte Hudson-Odoi ebenfalls im Gespräch mit Dapaah und führte aus: "Ich weiß nicht (ob er kommt, Anm. d. Red.). Natürlich würde ich es lieben, wenn er zu Chelsea käme."

BVB - Dietmar Hamann über Jadon Sanchos Entwicklung: "Was denken sie sich bei ?"

Der ehemalige Premier-League-Profi Dietmar Hamann kann noch immer nicht verstehen, warum sein Ex-Klub Manchester City Jadon Sancho 2017 zu Borussia Dortmund ziehen ließ . Beim BVB legte der 7,5-Millionen-Einkauf eine starke Entwicklung hin, wurde englischer Nationalspieler und steigerte seinen Marktwert um ein Vielfaches.

Hamann sagte dazu bei Sky Sports : "Ich frage mich immer noch, was sie sich bei Manchester City denken. Sie müssen doch auch gesehen haben, dass er etwas hat. Ansonsten wäre es ihm ja nicht möglich gewesen, in den vergangenen 18 Monaten derartig abzuliefern."

Sancho und City hatte sich seinerzeit nicht auf einen neuen Vertrag einigen können und der BVB verpflichtete den dribbelstarken Angreifer. Aktuell steht er dort noch bis 2022 unter Vertrag.

BVB - Cristian Ramirez über geplatzten Transfer zu Borussia Dortmund: "Ein harter Schlag"

Der ecuadorianische Nationalspieler Cristian Ramirez hat im Gespräch mit Estadio TV über seinen geplatzten Transfer zu Borussia Dortmund gesprochen . Im Sommer 2011 absolvierte der linke Verteidiger von Independiente del Valle ein Probetraining beim BVB, trotz eingereichter Offerte sei ein Transfer jedoch am Veto von Klubbesitzer Michel Deller gescheitert.

"Ich erinnere mich noch gut daran. Ich ging dorthin, um mit ihnen zu trainieren. Ich war mit mehreren wichtigen Spielern dort und da war auch Trainer Jürgen Klopp", erzählte Ramirez. Er überzeugte den damaligen BVB-Trainer mit seinen Leistungen, sodass der Bundesligist ein Angebot unterbreitete.

Trotz der Aussicht auf weitere Bonuszahlungen kam es allerdings nicht zum Transfer in die Bundesliga: "Sie haben einen Vertrag an Independiente geschickt, die meinen Spielerpass besaßen, aber die Verhandlungen scheiterten schließlich. Michel Deller wollte mich nicht gehen lassen", so Ramirez, der betonte: "Es war ein harter Schlag."