BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Klare Tendenz bei Achraf Hakimi, ManUnited will Sancho-Ablöse drücken

Achraf Hakimi und auch Jadon Sancho sind die beiden Personalien, um die sich in Dortmund an diesem Sonntag das Geschehen dreht. Alle News zum BVB.

Beim BVB dreht sich weiterhin alles um die Zukunft von Offensivspieler Jadon Sancho. Nachdem der sich wohl aus dem Transferpoker verabschiedet hat, soll indes auf eine billigere Ablösesumme für den englischen Nationalspieler hoffen.

Ungewiss ist auch, wie es mit dem Marokkaner Achraf Hakimi weitergeht. Der Leihspieler soll offenbar eine klare Tendenz zu einer Rückkkehr zu haben.

Außerdem: Ex-Trainr Jürgen Klopp enthüllt einen Streit mit Kuba.

BVB: Manchester United hofft auf kostengünstigen Transfer von Jadon Sancho

Der englische Top-Klub Manchester United will offenbar maximal 100 Millionen Euro für BVB-Star Jadon Sancho auf den Tisch legen. Dies berichtet der Bleacher Report.

Die Red Devils kündigten zwar kürzlich an, keinen Megatransfer tätigen zu wollen, bei Sancho sieht man sich aber trotz des Interesses von Real Madrid weiter in der Pole Position.

Die vom BVB geforderten 120 Millionen Euro wolle man für Sancho aber "auf keinen Fall" aufbringen. Insgeheim hofft man im Lager des englischen Rekordmeisters wohl sogar, dass die Ablösesumme wegen des Coronavirus noch weiter sinken könnte.

BVB: Tendenz von Achraf Hakimi geht wohl zu Real Madrid

Außenverteidiger Achraf Hakimi tendiert laut einem Bericht von Le10Sport wohl zu einer Rückkehr zu seinem eigentlichen Arbeitgeber Real Madrid.

Zwar hieß es seitens Berater Alejandro Camano noch vor wenigen Tagen noch, dass ein BVB-Verbleib eine Option sei, doch dem Bericht zufolge träumt Hakimi weiterhin davon, bei den Königlichen zum Stammspieler zu werden.

Dies soll jedoch einzig und allein Trainer Zinedine Zidane zu entscheiden. Sollte dieser grünes Licht geben, dann könnte die Zukunft von Achraf Hakimi endgültig Formen annehmen.

BVB: Barca steigt wohl aus Poker um Jadon Sancho aus

Der FC Barcelona ist laut einem Bericht der spanischen Mundo Deportivo aus dem Poker um Jadon Sancho ausgestiegen. Demnach seien die Katalanen zwar an den 20-Jährigen herangetreten, aufgrund der hochkarätigen Besetzung des Sturms und der wirtschaftlichen Situation sei man aber der Auffassung, Abstand vom einem möglichen Transfer zu nehmen.

Die Spekulationen über einen möglichen Abgang von Sancho aus Dortmund nehmen weiter kein Ende. Vor allem englische Vereine sollen großes Interesse am 20-Jährigen haben, nach Informationen von Goal und SPOX hat Manchester United aktuell die besten Karten auf eine Verpflichtung. Beim BVB besitzt Sancho noch über einen Vertrag bis 2022.

BVB: Jürgen Klopp enthüllt Streit mit Kuba

Jürgen Klopp hat von einem internen Konflikt erzählt, den er während seiner Zeit bei Borussia Dortmund mit dem damaligen BVB-Profi Jakub Blaszczykowski hatte.

Hintergrund der Streitereien während der Meistersaison 2010/2011 war demnach ein Interview des , in dem er mehr Spielzeit forderte. "Während einer Nationalmannschaftsreise hatte er ein Interview gegeben, in dem er sich beschwert hatte, weil er vor dieser Reise zweimal nicht angefangen hat", sagte Klopp im Podcast des BVB.

Blaszczykowski hatte während der Saison vor allem mit dem damals 18-jährigen Mario Götze zu kämpfen, der ihm den Stammplatz weggenommen hatte.

"Ich bin in die Kabine rein mit dem Interview und hab' gesagt: 'Kuba, ich halte Dir zugute, da könnten Übersetzungsfehler dabei sein - sag' uns doch mal: Um was geht's Dir denn?' Das fand er nicht so gut", erklärte Klopp.