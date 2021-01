Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung

Bundesliga-Knallerspiel: Der Dritte Leverkusen empfängt den Tabellennachbarn BVB. Goal erklärt, wie das Spiel heute live im TV übertragen wird.

Top-Spiel in der : Bayer 04 Leverkusen empfängt am Dienstag den BVB ( ). Anpfiff in der BayArena in Leverkusen ist um 20.30 Uhr.

Spiele zwischen Tabellennachbarn sind immer spannend. Wenn diese auch noch oben in der Tabelle stehen, darf man getrost ein Spektakel erwarten: Aufgrund der besseren Tordifferenz (+14) befindet sich vor den Dortmundern (+12), diese könnten also nur mit einem Sieg vorbeiziehen.

Dabei haperte es etwas bei beiden Teams in letzter Zeit: Vor allem die Werkself befindet sich seit vier Spielen in einem Loch und konnte in der Zeit nur einen Punkt holen. Statt also vor Weihnachten die Tabellenführung gegen den zu übernehmen, befinden sich Leon Bailey und Co. jetzt sieben Punkte hinter den Bayern.

Mehr Teams

Etwas besser, aber auch nicht perfekt, sieht die Lage beim BVB aus: Nach der Entlassung von Lucien Favre ist der BVB weiterhin nicht konstant genug: Im Dezember verloren die Schwarz-Gelben gegen , am Samstag holte man zuhause gegen den 1. FSV nur ein 1:1.

Es erwartet uns ein packendes Bundesligaspiel an diesem Dienstagabend: Wer zeigt / überträgt das Top-Spiel am Dienstagabend? Goal erklärt alles rund um die Übertragung der Bundesliga.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live? Die Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung Bayer 04 Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Dienstag | 19. Januar 2021 (heute) Wettbewerb Bundesliga | 17. Spieltag Anstoß 20.30 Uhr Ort BayArena | Leverkusen Geschätzter Marktwert Bayer: 348 Millionen Euro | BVB: 615 Millionen Euro

Quelle: Getty Images

Bayer Leverkusen gegen den BVB (Borussia Dortmund): Wer überträgt / zeigt die Bundesliga heute live im TV?

Dienstag, 20.30 Uhr, zwei Top-Mannschaften der Bundesliga treffen aufeinander: Das möchte sich kein Bundesligafan entgehen lassen. In der Bundesliga gibt es schließlich viele spannende Duelle, und dieses gehört zu den beliebtesten.

Dass in diesem Spiel immer etwas los ist, belegen die jüngeren Zahlen: In den letzten sieben Spielen der beiden Teams gegeneinander fielen 36 Tore - das sind mehr als fünf Tore pro Spiel. Wenig verwunderlich also, dass sich viele Fans das Spiel nicht entgehen lassen wollen.

Allerdings muss hier eine Frage gestellt werden, bei welcher viele Anhänger:innen Gänsehaut vor Schrecken bekommen - oft genug wurde man schließlich von der Antwort auf diese Frage enttäuscht. Wird die Bundesliga am Dienstag im TV übertragen?

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV: Sky zeigt die Bundesliga heute live

Die Antwort darauf ist eine Erleichterung für alle Fans: Ja, das Spiel der Bundesliga am Dienstag wird LIVE im TV übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte der Begegnung gesichert und wird diese daher ausstrahlen. Im Free-TV gibt es keine Übertragung des Spiels.

Die Sender, auf denen das Spiel übertragen wird, sind Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD. Kommentator ist Wolff Fuss, los geht die Übertragung um 20.20 Uhr, also zehn Minuten vor Anpfiff.

BVB bei Bayer Leverkusen heute live: Die Sky-Übertragung mit Wolff Fuss

Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.20 Uhr

20.20 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender : Sky Sport Bundesliga 2 Sky Sport Bundesliga 2 HD Sky Sport Bundesliga UHD

:

Bayer Leverkusen vs. BVB heute live auf Sky: So teuer / günstig ist die Bundesliga im Fernsehen

Da Sky zu den Fernsehsendern im Pay-TV gehört, muss man bezahlen, um das Programm sehen zu dürfen. Dafür hat sich Sky ein besonderes System ausgedacht: Der Fernsehsender bietet nämlich mehrere Pakete an, die man buchen kann.

Um die Bundesliga auf Sky zu sehen, benötigt man das "Bundesliga-Paket" - klingt logisch. Allerdings könnt ihr auch andere Pakete dazubuchen und spart so Geld. Alles weitere zu den Angeboten, Paketen und Preisen gibt es auf der Website von Sky.

B04 - BVB, HBSC - TSG, Mainz-Wolfsburg: Die Bundesliga-Konferenz heute live auf Sky

Sky bietet in dieser Saison nicht nur die meisten Einzelspiele der Bundesliga an, sondern hat auch eine fast schon legendäre Sendung im Programm: Die Sky-Konferenz.

Jedes Mal, wenn zwei oder mehr Spiele der Bundesliga zur gleichen Zeit stattfinden, überträgt Sky diese in der Konferenz. So auch am Dienstag, wenn gleich drei Spiele um 20.30 Uhr angepfiffen werden.

Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Moderation : Esther Sedlaczek

: Esther Sedlaczek Experte: Dietmar Hamann.

Dietmar Hamann. Sender : Sky Sport Bundesliga 1 Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Gezeigte Spiele: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund | - | 1. FSV Mainz 05 -

Quelle: Getty Images

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM?

Immer mehr Haushalte kommen ohne Fernseher aus - verständlich, schließlich findet der Großteil der Unterhaltung mittlerweile im Internet statt. Gerade während der Corona-Pandemie hat der Streamingmarkt in an Relevanz gewonnen.

Allerdings könnte das zum Problem werden: Wird das TV-Programm von Sky überhaupt im TV übertragen? Oder muss man als Anhänger:in am Dienstag ohne B04 vs. BVB auskommen?

Bayer 04 Leverkusen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live: Sky überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM

Keine Bange, auch Sky hat den Sprung in die digitale Moderne geschafft und überträgt sein Programm im LIVE-STREAM. Kostenlos und frei empfangbar ist das allerdings nicht.

Sky hat sich gleich zwei Möglichkeiten überlegt, mit denen der Sender das Programm im Internet überträgt. Dabei handelt es sich um das Sky Ticket und Sky Go. Wir erklären euch nun, was die Unterschiede der beiden sind und welche sich besser für euch eignet.

Up next: #B04BVB



🗓️ Tuesday 19 January

⏰ 2:30pm EST | 20:30 CET

🆚 Borussia Dortmund

⚔️ Bundesliga MD 17

📍 BayArena, Leverkusen pic.twitter.com/DHE09LXVHs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 18, 2021

Kein Sky-Abonnement? Mit dem Sky Ticket unverbindlich Leverkusen gegen Dortmund sehen

Das Sky Ticket ist für alle Fans, die noch kein Sky-Abonnement abgeschlossen haben und auch nicht vorhaben, langfristig ein Paket beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring zu buchen. Stattdessen solltet ihr euch das Sky Ticket genauer anschauen.

Mit diesem könnt ihr auf bestimmte Sky-Inhalte zugreifen, ohne ein Paket zu buchen, an welches ihr monate- oder jahrelang gebunden seid. Wenn ihr den LIVE-STREAM auf dem Handy oder Tablet sehen wollt, benötigt ihr die kostenlose SkyTicket-App (Play Store | App Store).

Für alle Sky-Abonnenten: Mit Sky Go Bayer Leverkusen vs. BVB mobil heute live streamen

Ihr habt bereits ein Sky-Abo abgeschlossen, könnt allerdings das Spiel nicht auf dem TV-Gerät verfolgen? Dann sollte euch Sky Go ansprechen, hier könnt ihr euch nämlich mit euren LogIn-Daten anmelden und alles streamen, was ihr auch auf dem Fernseher sehen würdet.

Auch hierfür benötigt ihr die kostenlose App aus dem Play Store oder App Store, wenn ihr das Spiel auf dem Handy oder Tablet verfolgen wollt. Herunterladen, anmelden und richtigen LIVE-STREAM auswählen!

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Bayer 04 Leverkusen heute live? Die Übertragungen im Überblick

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Bayer 04 Leverkusen heute live? Die Opta-Fakten

Borussia Dortmund gewann 5 der letzten 7 Bundesliga-Spiele gegen Bayer 04 Leverkusen (1 Remis, 1 Niederlage). Das letzte Duell verlor die Borussia jedoch mit 3-4 in Leverkusen, 2-mal hintereinander verloren der BVB zuletzt im Mai 2007 (damals 4 Niederlagen am Stück).

Nur gegen den FC Bayern München (83) bestritt Bayer 04 Leverkusen bisher mehr Bundesliga-Spiele als gegen Borussia Dortmund (82). Ebenfalls setzte es nur gegen die Münchner mehr Niederlagen (49) als gegen den BVB (32).

Borussia Dortmund traf in jedem der letzten 5 Bundesliga-Spielen gegen Bayer 04 Leverkusen mindestens 3-fach (18 insgesamt) – mehr BL-Spiele mit 3 oder mehr Toren in Serie schaffte der BVB bisher nur gegen Hannover (6 Spiele, 1986-02) und Schalke (7, 1964-67).

Bayer 04 Leverkusen ist seit 4 Bundesliga-Spielen sieglos (3 Niederlagen, 1 Remis) – die längste Leverkusener Durststrecke seit November 2019 (damals ebenfalls 4 Spiele). Länger blieb Bayer 04 zuletzt im Frühjahr 2017 ohne BL-Dreier, damals sogar 6 Spiele.

Kein Team holte in den letzten 4 Bundesliga-Spielen weniger Punkte als Bayer 04 Leverkusen (1, wie Mainz).

Bayer 04 Leverkusen erzielte bereits 9 Tore nach Eckbällen – Ligaspitze! Und nur Schalke kassierte nach Eckbällen mehr Gegentore (8) als Borussia Dortmund (4).

Borussia Dortmund fuhr in den ersten 8 Bundesliga-Auswärtsspielen der Saison 5 Siege ein, wie letztmals 2018/19. Mehr Auswärtssiege holte der BVB zum Vergleichszeitpunkt nur 2-mal: In den Meistersaisons 2010/11 (8) und 2001/02 (7).

Borussia Dortmund hat mit 29 Punkten nach 16 Spielen die schwächste Zwischenbilanz in der Bundesliga seit der Saison 2017/18, damals waren es sogar nur 25 Zähler.

Borussia Dortmunds Jadon Sancho war im Jahr 2021 an 4 der 6 Bundesligatoren des BVB direkt beteiligt (2 Tore, 2 Assists). Insgesamt sammelte er in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen bereits 9 Torbeteiligungen, mehr als gegen jedes andere Team.

Julian Brandt erzielte in 165 Bundesliga-Spielen für Leverkusen 34 Treffer, gegen seinen aktuellen Arbeitgeber Borussia Dortmund traf er in 9 Spielen jedoch nie (2 Assists). In den 2 Spielen mit dem BVB gegen die Werkself gelang ihm in der Vorsaison kein einziger Scorerpunkt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Bayer 04 Leverkusen heute live? Die Tabelle

Platzierung Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 16 48:25 36 2. 16 28:14 32 3. Bayer Leverkusen 16 30:16 29 4. BVB (Borussia Dortmund) 16 32:20 29 5. Union Berlin 16 32:20 28

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Bayer 04 Leverkusen heute live? Der Vorbericht zur Bundesliga

Bereits sieben Punkte beträgt der Rückstand von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund auf Hinrunden-Meister Bayern München - beide sind zum Siegen verpflichtet, um Anschluss im Titelrennen zu halten.

Leverkusen/Dortmund (SID) Im kleinen "Endspiel" um den Anschluss im Titelkampf greifen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund nach dem letzten Strohhalm: Sieben Punkte trennen beide Klubs bereits vom vorzeitigen Hinrunden-Meister Bayern München - nur ein Sieg hilft im Rennen um die Meisterschale weiter.

Bayer-Trainer Bosz gibt sich nach zuletzt drei Niederlagen in vier Ligaspielen jedenfalls betont kämpferisch und zuversichtlich. "Mit gutem Fußball, werden auch die Ergebnisse wieder kommen", sagte der Niederländer, der einst auch beim BVB unter Vertrag stand. Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht das Spiel gegen die Borussia als Gradmesser. "Dann wissen wir, wo wir stehen", sagte der 60-Jährige dem kicker.

Helfen könnte eine mögliche Rückkehr von Jungstar Florian Wirtz. Denn: Die Leverkusener Tormaschine ist ins Stocken geraten. Die Ideen und der Spielwitz des Mittelfeldspielers fehlten zuletzt merklich. Nur drei Treffer in den vergangenen vier Ligaspielen sind für die eigenen Ansprüche zu wenig. Der 17-Jährige war in den vergangenen drei Spielen wegen muskulären Problemen geschont worden - seine Rückkehr ließ Bosz am Montag jedoch noch offen.

Ebenfalls hilfreich ist, dass die Rassismus-Debatte nach dem Spiel am Freitag bei Union Berlin (0:1) zwischen Unions Florian Hübner und Leverkusens Nadiem Amiri "kein Störfaktor" mehr sei, wie Bosz betonte. "Meine grundsätzliche Einstellung ist: Was auf dem Platz gesagt wird, bleibt auch auf dem Platz. Wie für Nadiem war es auch für mich mit der Entschuldigung des Berliner Spielers erledigt", pflichtete Völler bei.

Der zuversichtlichen Werkself will sich der punktgleiche Vizemeister aus Dortmund entgegenstemmen. "Alle Ziele, die wir erreichen wollen, sind noch erreichbar", sagte BVB-Coach Edin Terzic nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05: "Und da gehört natürlich auch zu, Dienstag zu gewinnen."

Bei diesem Unterfangen muss Terzic auf Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou verzichten, der sich gegen Mainz einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen hatte. Zuversichtlich gab sich der Coach aber hinsichtlich einer Rückkehr des erkrankten Giovanni Reyna. "Wir hoffen, dass er Dienstag zum Anschwitzen vor dem Spiel wieder bei der Mannschaft sein kann und sehen dann, ob wir für das Spiel mit ihm planen können", sagte Terzic, der die formschwachen Leverkusener auf keinen Fall auf die leichte Schulter nimmt.

"Sie hatten keinen einfachen Start und haben vor der Saison ihre beiden Topscorer verloren, aber sie spielen eine sehr gute Runde. Es wird ein harter Brocken für uns, aber wir freuen uns", betonte der 38-Jährige. "In den vergangenen Duellen mit uns war der BVB immer etwas defensiver eingestellt als wir. Zuletzt haben sie aber wieder vermehrt nach vorne gespielt. Ich erwarte ein offeneres Spiel", entgegnete Bosz.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Bayer 04 Leverkusen heute live? Die Aufstellung

Aufstellung Bayer Leverkusen:

Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Wendell - Aranguiz - Bailey, Wirtz, Amiri, Diaby - Alario

Aufstellung BVB:

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Delaney - Sancho, Reus, Brandt - Haaland