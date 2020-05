BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Musaba sagt offenbar ab, weiter Interesse an Macias?

Bei zwei Offensivspielern, die beim BVB gehandelt werden, gibt es Neuigkeiten. Sancho will indes im Sommer weg. Alle News zu Borussia Dortmund.

will am Sonntag beim SC Paderbon (18 Uhr im LIVE-TICKER ) unbedingt gewinnen und die 0:1-Niederlage im Kracher gegen die Bayern unter der Woche vergessen machen.

Indes gibt es in Sachen Transfers viele Neuigkeiten: Während Jadon Sancho den BVB in diesem Sommer verlassen will, gibt es Wasserstandsmeldungen in puncto Dortmunder Interesse an Anthony Musaba und Jose Macias.

Außerdem: Für Mo Dahoud ist die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet, U19-Trainer Michael Skibbe und der BVB trennen sich.

Mehr Teams

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Sonntag auf einen Blick.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB hat wohl weiterhin Interesse an Jose Macias

Borussia Dortmund wirft offenbar weiterhin ein Auge auf Stürmer Jose Macias vom mexikanischen Topklub Deportivo Guadalajara. Das berichtet ESPN -Journalist Jorge Ramos.

Vom Interesse des BVB an dem 20-Jährigen war bereits im Herbst vergangenen Jahres berichtet worden. Macias, aktueller mexikanischer U23-Nationalspieler, hat in der laufenden Saison für Guadalajara bisher 13 Tore in 29 Pflichtspieleinsätzen erzielt.

BVB: Anthony Musaba sagt offenbar ab und will nach Monaco

Jüngst hatte Nijmegen-Talent Anthony Musaba noch Gespräche mit Borussia Dortmund bestätigt, nun hat sich der Rechtsaußen aber angeblich gegen einen Wechsel zum BVB entschieden.

Wie der französische Rundfunksender RMC berichtet, wechselt Musaba statt nach Dortmund wohl zur nach . Die Monegassen seien gegenüber dem BVB und weiteren Klubs, die um den 19-jährigen Niederländer buhlen, im Vorteil.

BVB in Paderborn: SCP vs. Borussia Dortmund heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

, 29. Spieltag. Am Sonntagabend gastiert Borussia Dortmund bei Aufsteiger . Ein Duell der Gegensätze. Anstoß ist um 18 Uhr in der Benteler-Arena zu Paderborn.

Alle Informationen zur Übertragung von Paderborn gegen BVB live im TV und im LIVE-STREAM erhaltet Ihr HIER!

BVB: Interne Diskussionen über Lucien Favre?

Bei Borussia Dortmund wird nach der erneuten Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München offenbar doch eine Grundsatzdiskussion über die Zukunft von Trainer Lucien Favre geführt . Das berichtet die WAZ am Samstag unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach sollen die Verantwortlichen des BVB derzeit die Stärken und Schwächen des Schweizers abwägen, um herauszufinden, ob Favre auch noch nach der laufenden Saison der richtige Mann für den Job des Trainers ist.

Borussia Dortmund: Jadon Sancho will BVB im Sommer verlassen

Nach Informationen von Goal und SPOX will Top-Scorer Jadon Sancho Borussia Dortmund bereits in diesem Sommer verlassen. Demnach ist eine Verlängerung seines bis 2022 datierten Vertrags für den 20-Jährigen keine Option.

Da in Sanchos Arbeitspapier allerdings keine Ausstiegsklausel fixiert ist, müsste der Tabellenzweite der Bundesliga einem möglichen Wechsel zustimmen. Der BVB wollte sich auf Nachfrage von Goal und SPOX nicht zu der Thematik äußern.

BVB: Borussia Dortmund trennt sich von U19-Trainer Michael Skibbe

Bundesligist Borussia Dortmund und der langjährige Bundesliga-Trainer Michael Skibbe gehen getrennte Wege. Das bestätigte Nachwuchskoordinator Lars Ricken den Ruhr Nachrichten.

"Es stimmt, dass wir uns mit Michael Skibbe darauf verständigt haben, die Zusammenarbeit zu beenden", sagte Ricken.

BVB: Saison für Dahoud vorzeitig beendet

Bundesligist Borussia Dortmund muss im Saisonendspurt auf Mahmoud Dahoud verzichten. Der Mittelfeldspieler steht Trainer Lucien Favre aufgrund einer Knieverletzung nicht mehr zur Verfügung. Das teilte der BVB am Freitag mit.

Bei Schlusslicht SC Paderborn am Sonntag (18.00 Uhr) fehlen zudem Torjäger Erling Haaland, Kapitän Marco Reus, Nico Schulz und Dan-Axel Zagadou. Dafür stellte Favre Jungstar Jadon Sancho und Nationalspieler Emre Can eine Rückkehr in die Startelf in Aussicht.

Berater über Achraf Hakimi: Beim BVB "zum Mann geworden"

Achraf Hakimis Berater Alejandro Camano hat die Beweggründe hinter dem Wechsel auf Leihbasis des Marokkaners von Real Madrid zu Borussia Dortmund erklärt und den BVB als "die ideale Lösung" für den Außenverteidiger bezeichnet.

"Engländer, Franzosen, Italiener, Deutsche ... halb Europa wollte ihn", stellte Camano im Gespräch mit dem Radiosender Onda Madrid fest. Die Wahl sei dann auf Dortmund gefallen, "weil die Stadt nicht besonders groß ist und der Verein eine große Tradition und Anhängerschaft hat. Alles ist perfekt gelaufen. Dortmund war die perfekte Universität und wir sind dem Verein sehr dankbar". Hakimi sei beim BVB "ein Mann geworden".