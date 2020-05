BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Orsolini Thema als möglicher Sancho-Ersatz, Delaney frotzelt über Haaland

Riccardo Orsolini ist der nächste Name, der beim BVB als möglicher Ersatz für Jadon Sancho gehandelt wird. Alle News zu Borussia Dortmund.

Nach dem 0:1 gegen den FC Bayern und dem Quasi-Knockout im Meisterschaftsrennen wird rund um mal wieder über Lucien Favre diskutiert. Trainiert der Schweizer den BVB auch in der nächsten Saison?

Ob Jadon Sancho dann noch für Dortmund aufläuft, ist ebenfalls ungewiss. Ein neuer Name auf der Liste der möglichen Nachfolger des jungen Engländers ist nun der Italiener Riccardo Orsolini.

Außerdem: Der hat angeblich BVB-Keeper Roman Bürki im Auge und Thomas Delaney witzelt über Kumpel Erling Haaland.

Mehr Teams

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Freitag auf einen Blick.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB: Riccardo Orsolini wohl als Sancho-Nachfolger im Visier von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat als potenziellen Nachfolger für den im Sommer möglicherweise abwandernden Jadon Sancho offenbar Riccardo Orsolini von Serie-A-Klub im Visier. Das berichtet die italienische Zeitung Corriere dello Sport.

Dem Blatt zufolge soll der BVB den 23-jährigen italienischen Offensivspieler in dieser Saison bereits mindestens dreimal vor Ort beobachtet haben. Zudem schreibt der Corriere dello Sport, dass Bologna bereit wäre, Orsolini für rund 40 Millionen Euro ziehen zu lassen - eine Summe, die Dortmund mit den Sancho-Millionen im Rücken sicherlich stemmen könnte.

Orsolini, der im November vergangenen Jahres für Italiens A-Nationalelf debütiert hatte, steht in der aktuell wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Serie-A-Saison bislang bei sieben Toren und fünf Vorlagen in 26 Einsätzen. Letzten Sommer hatte ihn Bologna für 15 Millionen Euro fest von verpflichtet, nachdem man ihn zuvor schon eineinhalb Jahre von den Bianconeri ausgeliehen hatte. Orsolinis Vertrag in Bologna läuft noch bis 2022.

BVB - Thomas Delaney über Erling Haaland: "Dieser Typ ist manchmal nervig"

Mittelfeldspieler Thomas Delaney (28) vom BVB (Borussia Dortmund) schwärmt von seinem Teamkollegen Erling Haaland (19), verrät aber auch, dass der junge Norweger mitunter anstrengend sein kann.

"Ich sehe einen jungen Mann, der alles dafür tut, um sich zu verbessern. Dieser Typ ist manchmal nervig, weil alles perfekt sein muss mit mehr Training und besserem Essen", so Delaney im Gespräch mit Gab&Juls Podcast von ESPN Radio.

Borussia Dortmund: Soll Lucien Favre BVB-Trainer bleiben?

Mit seinen kryptischen Aussagen nach der 0:1-Niederlage gegen den hat BVB-Trainer Lucien Favre eine erneute Diskussion um seine Zukunft bei Borussia Dortmund angestoßen. Soll der Schweizer auch in der kommenden Saison Coach bei den Westfalen bleiben?

Das Pro und Contra von unseren beiden Redakteuren Martin Volkmar und Jochen Tittmar lest Ihr HIER!

BVB: Hat Chelsea Interesse an Roman Bürki?

Premier-League-Klub FC Chelsea hat offenbar Interesse an Torhüter Roman Bürki (29) von Borussia Dortmund. Einen entsprechenden Bericht der Sun bestätigt Sportbild.

Demnach soll der Schweizer bei den Blues Kepa Arrizabalaga (25) ersetzen. Im Gespräch soll eine Ablöse von knapp 17 Millionen Euro sein.

BVB - FC Bayern 0:1 - die Highlights im VIDEO

BVB-Boss Watzke hadert: Boateng? "Man sieht die Absicht"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hadert auch noch wenige Tage nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (0:1) mit dem nicht gegebenen Elfmeter nach einem vermeintlichen Handspiel von Jerome Boateng. "Man sieht die Absicht bei Boateng", sagte Watzke gegenüber dem kicker . "Deshalb war das ein klarer Elfmeter."

Boateng hatte in der 58. Spielminute einen Schuss von Erling Haaland mit einer aktiven Bewegung des Arms zum Ball abgewehrt. Doch weder Schiedsrichter Tobias Stieler noch der Video-Assistent in Köln Sascha Stegemann griffen ein. Bereits kurz nach dem Spiel am Dienstag hatte BVB-Trainer Lucien Favre ein strafbares Handspiel gesehen, stellte jedoch auch fest, dass dies "schwer zu entscheiden" gewesen sei.

Als Ausrede für die Pleite wollten die Dortmunder den ausgebliebenen Pfiff jedoch nicht nutzen. "Leider hat der Schiri den Elfmeter nicht gegeben", sagte beispielsweise Emre Can: "Jetzt ist es vorbei, wir können es nicht ändern."

Nach der 0:1-Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister hat der BVB sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Sportdirektor Michael Zorc hakte in der Folge den Titel ab: "Für Platz 1 wird es jetzt nicht mehr reichen, darüber darf man sich auch zwei Tage ärgern." Der Fokus beim BVB liege nun darauf, zumindest die Qualifikation für die zu fixieren. "Fünf Teams kommen für vier Plätze infrage - da müssen wir schon noch ein paar Spiele gewinnen", sagte Zorc.