News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hadert mit Elfmeterentscheidung gegen den FC Bayern, ManUnited bietet wohl Alexis Sanchez für Jadon Sancho

Durch die knappe 0:1-Niederlage im Top-Spiel gegen den hat der BVB wohl die letzte Chance auf den Meistertitel verspielt. Der Abstand beträgt sechs Spieltage vor Schluss nun sieben Zähler. Nun geht es für die Borussia darum, das Minimalziel Champions-League-Rang zu erreichen. Die erste Möglichkeit dazu bietet sich am Sonntag in Paderborn (18 Uhr im LIVE-TICKER).

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hadert noch mit dem vermeintlichen Handspiel von Jerome Boateng und dem nicht gegebenen Elfmeter. Für ihn war das eine klare Fehlentscheidung.

Positive Nachrichten gibt es in Sachen Erling Haaland. Der Stürmer fällt nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung wohl lediglich für das Spiel in Paderborn aus.

Außerdem: buhlt weiter um Jadon Sancho - und bietet offenbar Alexis Sanchez als Tauschobjekt an.

BVB-Boss Watzke hadert: Boateng? "Man sieht die Absicht"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hadert auch noch wenige Tage nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (0:1) mit dem nicht gegebenen Elfmeter nach einem vermeintlichen Handspiel von Jerome Boateng. "Man sieht die Absicht bei Boateng", sagte Watzke gegenüber dem kicker . "Deshalb war das ein klarer Elfmeter."

Boateng hatte in der 58. Spielminute einen Schuss von Erling Haaland mit einer aktiven Bewegung des Arms zum Ball abgewehrt. Doch weder Schiedsrichter Tobias Stieler noch der Video-Assistent in Köln Sascha Stegemann griffen ein. Bereits kurz nach dem Spiel am Dienstag hatte BVB-Trainer Lucien Favre ein strafbares Handspiel gesehen, stellte jedoch auch fest, dass dies "schwer zu entscheiden" gewesen sei.

Als Ausrede für die Pleite wollten die Dortmunder den ausgebliebenen Pfiff jedoch nicht nutzen. "Leider hat der Schiri den Elfmeter nicht gegeben", sagte beispielsweise Emre Can: "Jetzt ist es vorbei, wir können es nicht ändern."

Nach der 0:1-Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister hat der BVB sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Sportdirektor Michael Zorc hakte in der Folge den Titel ab: "Für Platz 1 wird es jetzt nicht mehr reichen, darüber darf man sich auch zwei Tage ärgern." Der Fokus beim BVB liege nun darauf, zumindest die Qualifikation für die zu fixieren. "Fünf Teams kommen für vier Plätze infrage - da müssen wir schon noch ein paar Spiele gewinnen", sagte Zorc.

BVB: Alexis Sanchez als Tauschobjekt für Sancho zu Manchester United?

Manchester United spielt offenbar mit dem Gedanken, Alexis Sanchez als Tauschobjekt für Jadon Sancho von Borussia Dortmund anzubieten. Dies berichtet die spanische Mundo Deportivo.

Dass die Red Devils den 20-jährigen Flügelflitzer gerne nach zurückholen wollen, ist hinlänglich bekannt - Sancho soll unbedingt ins Old Trafford wechseln, aber nicht zu jedem Preis.

Der Marktwert von Sancho liegt bei über 100 Millionen Euro - eine Summe, die United angesichts der Corona-Krise offenbar zu viel ist. Deswegen könnte Sanchez den Preis etwas drücken.

Der 31-Jährige würde nicht nur einen Platz im Kader freimachen, sondern auch die Gehaltsliste merklich entlasten, zählt er mit einem kolportierten Wochengehalt von über 500.000 Euro doch zu den Großverdienern.

Aktuell ist Sanchez an ausgeliehen, sein Vertrag in Manchester läuft noch bis 2022. Eine Zukunft bei den Red Devils gilt aber als unwahrscheinlich.

BVB-Star Erling Haaland verpasst wohl nur Paderborn-Spiel

Erling Haaland wird aufgrund seiner im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München erlittenen Knieblessur wohl nur das Auswärtsspiel beim SC Paderborn am kommenden Sonntag verpassen. Wie der kicker am Donnerstag berichtet, soll der 19 Jahre alte Norweger den Dortmundern im Heimspiel gegen (6. Juni) bereits wieder zur Verfügung stehen.

Haaland hatte sich die leichte Innenbandverletzung offenbar bei einem Zusammenprall mit Schiedsrichter Tobias Stieler zugezogen und musste rund 20 Minuten vor dem Ende ausgewechselt werden. Für ihn kam Giovanni Reyna in die Partie.