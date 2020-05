News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Roman Bürki adelt Erling Haaland, umworbener Anthony Musaba bestätigt Kontakt zum BVB

Während Roman Bürki Erling Haaland eine Weltkarriere voraussagt, hat der umworbene Anthony Musaba den Kontakt zur Borussia bestätigt. Alles zum BVB.

Nach dem erfolgreichen Start mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien nach der Corona-Pause steht für das Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter auf dem Programm. Die Borussia muss gewinnen, um die Chancen auf den Titel zu wahren.

Dabei hofft man in Dortmund wieder auf die Tore von Shootingstar Erling Haaland. BVB-Keeper Roman Bürki prophezeit dem Youngster eine Weltkarriere und vergleicht ihn mit Bayerns Torjäger Robert Lewandowski.

Außerdem: Emre Can gibt eine klare Richtung vor und der angeblich von den Schwarz-Gelben umworbene Anthony Musaba bestätigt den Kontakt zum BVB.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Dienstag auf einen Blick.

BVB - Roman Bürki schwärmt von Erling Haaland: "Wird eine Weltkarriere machen"

Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund hat in höchsten Tönen von Mitspieler Erling Haaland (19) geschwärmt und ihn mit Bayerns Robert Lewandowski verglichen. Außerdem traut ihm der Schweizer Großes zu. "Lewandowski ist über Jahre sehr konstant und sehr gefährlich. Gerade gegen uns ist er immer in Top-Form und trifft", erklärte der 29-Jährige im Interview mit dem Blick: "Erling ist frisch, jung, hat einen super Lauf und ist vom Körperbau her mit Lewandowski vergleichbar. Ich bin mir sicher, dass er eine Weltkarriere machen wird."

Der Norweger sei als Mensch "sehr locker, macht auch mal ein Späßchen". Gleichzeitig sei Haaland aber "extrem fokussiert. Er hasst es zu verlieren, genau wie ich", ergänzte Bürki.

BVB - Nijmengen-Talent Anthony Musaba bestätigt Kontakt: "Gutes Gespräch"

Der zuletzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebrachte Offensivspieler Anthony Musaba (19) vom niederländischen Zweitligisten NEC Nijmengen hat bestätigt, dass seit längerer Zeit Kontakt zum BVB besteht. "Im vergangenen Jahr sind wir bei Borussia Dortmund gewesen. Wir hatten eine schöne Tour durch das Stadion", verriet der Youngster im Gespräch mit De Gelderlander.

Laut eigenen Aussagen wurde es dabei auch konkret. Die Borussia habe ihm "in einem guten Gespräch deutlich gemacht, was sie mit mir erreichen wollen. Das hat mich angesprochen."

Zuletzt wurde über eine Einigung zwischen den Schwarz-Gelben und Musaba berichtet. Allerdings hatte NEC-Geschäftsführer Wilco van Schaik diese umgehend dementiert.

BVB-Keeper Roman Bürki: "Gibt im Moment Wichtigeres, als den Meistertitel"

Roman Bürki hat die Bedeutung der Meisterschaft in diesem Jahr in einem Interview mit dem Schweizer Blick heruntergespielt. Der 29-jährige BVB-Keeper begründete dies mit dem weltweit grassierenden Covid-19.

"Es gibt im Moment mit dieser Pandemie Wichtigeres, als über den Meistertitel zu reden", sagte er. Dabei räumte er jedoch ein, dass dies weiterhin das Saisonziel des Vereins sei.

Im Falle des Titelgewinns würde zudem keine Feier stattfinden. "Wir haben versucht, den Derbysieg mit den Fans über Zoom zu feiern. Wir bekamen eine Nachricht von einem BVB-Mitarbeiter und schalteten uns um 20 Uhr zu. Aber es waren zu viele Leute, es war ein Chaos ... Aber vielleicht gehts mit einem Moderator nächstes Mal", sagte Bürki.

Zuvor steht am Dienstag (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) das direkte Duell gegen den FC Bayern an. Corona-bedingt ist der Heimvorteil mit den Fans im Rücken im Signal Iduna Park für den BVB dahin. "Zu Hause mit unseren Fans haben wir gegen die Bayern oft gut ausgesehen. Hoffentlich ist das auch ohne Fans so. Im Heimspiel gegen Schalke hatten wir die Situation gut im Griff. Aber es ist schwer zu sagen, was es für ein Spiel wird, weil du halt doch nicht so genau weißt, wie der andere dann drauf ist", sagte Bürki.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM?

Signal Iduna Park am Dienstagabend, normalerweise ist hier Champions-League-Luft angesagt. Doch an diesem 26. Mai 2020 ist alles anders, wenn um 18.30 Uhr der FC Bayern München beim BVB (Borussia Dortmund) zu Gast ist. Es geht um die Meisterschaft in der Bundesliga. Und diese Partie ist absolut richtungsweisend.

Borussia Dortmund - Emre Can vor Gipfeltreffen mit FC Bayern München: "Zum BVB gekommen, um Titel zu gewinnen"

Nationalspieler Emre Can vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat vor dem Gipfeltreffen mit Bayern München seine Meisterambitionen unterstrichen. "Ich bin zum BVB gekommen, um Titel zu gewinnen", sagte der 26-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Meisterschaft sei daher "auf jeden Fall" noch das Ziel: "Wir stehen vier Punkte hinter den Bayern, das wird daher ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen Gas geben und möchten punkten."

Die Dortmunder empfangen am Dienstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) im Rahmen des 28. Spieltags den Rekordmeister im Signal Iduna Park - wie alle restlichen Partien der Saison findet die Begegnung ohne Zuschauer statt. Das schmerze sehr, betonte Can, "aber sportlich hat sich nicht viel verändert".

BVB gegen FC Bayern München: Lothar Matthäus tippt auf Unentschieden im Top-Spiel - und auf Bayern als Meister

Das Gipfeltreffen in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München am Dienstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) wird laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Unentschieden enden und damit vorentscheidend für den Meisterschaftskampf werden. "Ich bleibe bei meinem 2:2-Tipp und denke, dass dieses Ergebnis den Bayern am Ende zur Meisterschaft reicht", prognostizierte der Sky-Experte auf der Webseite des Pay-TV-Senders.

Der Weltmeister von 1990 erwartet einen "Fußball-Leckerbissen auf allerhöchstem Niveau", da beide Teams in "bestechender Form" seien. Der BVB, der derzeit vier Punkte hinter dem Rekordmeister liegt, hat laut Matthäus definitiv noch eine Chance auf die Schale: "Dafür müssen sie aber unbedingt gewinnen. Es geht um alles - und jeder weiß das."