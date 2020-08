BVB: Drei Spieler sollen verkauft werden

Die Personalplanungen bei den Schwarz-Gelben laufen weiter und ein Trio soll vor dem Start der neuen Spielzeit abgegeben werden.

-Vizemeister will sich vor der neuen Spielzeit noch von mindestens drei Spielern trennen. Wie die Bild berichtet, steht unter anderem der Name von Nationalspieler Nico Schulz auf der Abschussliste von Trainer Lucien Favre.

Schulz, der vor einem Jahr für 25,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum BVB gewechselt was, solle noch in dieser Transferperiode abgegeben werden. Ein Abnehmer sei allerdings noch nicht in Sicht.

BVB: Dahoud und Wolf sollen verkauft werden

Des Weiteren dürfen auch Mahmoud Dahoud (24) und der zuletzt an verliehene Marius Wolf (25) wechseln. Dahoud aber kündigte zuletzt mehrfach an, sich unter Favre durchsetzen zu wollen.

Wolf sollen diverse Angebote aus der Bundesliga vorliegen, außerdem gilt die mit Wolfs ehemaligem Trainer bei , Niko Kovac, als potenzieller Abnehmer.