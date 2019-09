BVB: Bürki kritisiert Team nach Remis gegen Bremen - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB wartet weiter auf einen Sieg, gegen Bremen steht am Ende ein 2:2. Dementsprechend bedient waren die Akteure. Alle BVB-News am Sonntag.

Der 6. -Spieltag ist für wenig erfolgreich verlaufen. Gegen reichte es am Ende nur zu einem 2:2, wobei man in der Tabelle den Anschluss an den verpasst.

Dementsprechend angefressen waren die Spieler des BVB im Anschluss an die Partie, wobei sowohl Marco Reus als auch Roman Bürki und Axel Witsel Kritik übten.

Borussia Dortmund am Sonntag: In diesem Artikel findet Ihr sämtliche News und Transfergerüchte rund um den BVB.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Keeper Roman Bürki kritisiert nach 2:2 gegen Bremen: "Spielen nicht wie Männer"

Torhüter Roman Bürki ist mit seinen Vorderleuten nach dem Remis von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen (2:2) hart ins Gericht gegangen. Der BVB-Keeper attestierte der Mannschaft mangelnden "Killerinstinkt".

"Wir spielen nicht wie Männer, hab ich gerade das Gefühl", sagte Bürki bei Sky nach dem 2:2 gegen ersatzgeschwächte, aber gut organisierte Bremer . Der Fußball der Dortmunder sei zwar "schön anzuschauen, aber der Killerinstinkt vorne fehlt", erklärte Bürki seine Kritik.

Marco Reus im Interview: "Das darf uns so in keinster Weise mehr passieren"

Bei Borussia Dortmund ist momentan der Wurm drin. Das zeigte sich auch im Heimspiel gegen Werder Bremen. Für den selbsternannten Meisterschaftsaspiranten reichte es vor den eigenen Fans nur zu einem 2:2-Unentschieden. Nach der Partie äußerte sich Kapitän Marco Reus im Mixed-Zone-Interview zum Ergebnis, aber auch zur Spielweise der Mannschaft.

BVB-Shootingstar Jadon Sancho: "Ich schaue immer sofort auf mein Rating in FIFA"

Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat seine Kritik am Videospiel-Hersteller EA Sports unterstrichen. Nicht nur sein Passwert stört den 19-Jährigen, auch seine Frisur bei FIFA 20 gefällt dem Engländer nicht.

"Ich schaue immer sofort auf mein Rating in FIFA. Dieses Jahr hätte meine Wertung besser sein müssen - besonders mein Passwert", erneuerte Sancho im Interview mit kicker eSport seine Kritik an EA Sports. Sancho hatte sich bereits via Twitter beim Videospiel-Hersteller beschwert. Sein Wert sei ihm "natürlich (…) sehr wichtig".

BVB-Star Axel Witsel: "Mentalität ist nicht das Problem"

Axel Witsel war bedient: "Oh Mann, kommt mir nicht mit dieser Frage, Mentalität ist nicht das Problem", sagte der belgische Mittelfeldstar von Borussia Dortmund nach dem 2:2 (2:1) am 6. Spieltag der Bundesliga gegen Werder Bremen.

Jadon Sancho nennt schlechteste FIFA-Spieler bei BVB und

Jadon Sancho hat im Rahmen der Veröffentlichung von FIFA 20 die schlechtesten Konsolenzocker bei Borussia Dortmund und der englischen Nationalmannschaft genannt.

"Bei England würde ich zwei Spieler nennen: Raheem Sterling und Trent Alexander-Arnold, sie sind sehr schlechte Spieler", sagte der 19-Jährige gegenüber SPORTbible.

Beim BVB fordert Sancho seine Mitspieler ebenfalls regelmäßig für ein Spiel der Fußballsimulation heraus, auch dort sieht er zwei Spieler ganz hinten in der Rangliste. "Ich würde Achraf Hakimi und Paco Alcacer wählen. Ich bin natürlich der Beste."