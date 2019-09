BVB: Marco Reus mosert nach Pleite bei Union Berlin, Fans applaudieren Neven Subotic - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund kassiert in Berlin die erste Niederlage der Saison. Für die Fans gab es noch mehr Grund zum Unmut. Alle News zum BVB.

verliert nach einem überraschenden 1:3 am dritten Spieltag der bei Aufsteiger die Tabellenführung.

Kein Wunder, dass Kapitän Marco Reus anschließend bedient war und deutliche Wort für den Auftritt an der Alten Försterei fand.

BVB-Niederlage gegen Union: Marco Reus kritisiert die Mentalität

Kapitän Marco Reus war nach dem überraschenden 1:3 von Vizemeister Borussia Dortmund bei Aufsteiger Union Berlin bedient. Der Angreifer kritisierte bei Sky die Einstellung seiner Mannschaft: "Ich glaube, wir denken, dass wir mit der Qualität locker die Spiele gewinnen. Wir müssen aufhören, daran zu glauben, dass wir nur mit Qualität die Spiele gewinnen. Wir müssen einfach die Tugenden an den Tag legen, die wir auch in der letzten Saison gezeigt haben. Mit Willen und Leidenschaft."

Reus ergänzte: "Wir haben uns einfach im gesamten Spiel komplett dumm angestellt. Wir hatten zwischendurch ein paar gute Lösungen gehabt, aber im letzten Drittel nicht gut ausgespielt und wenn wir es gut ausgespielt haben, dann machen wir die Tore nicht. Nach dem 1:1 waren wir gut drin und haben das Tempo bestimmt. Es war insgesamt zu wenig."

BVB-Fans: Ärger mit Union-Anhängern, Applaus für Subotic

Für die BVB-Fans war Berlin auch neben der 1:3-Niederlage bei Union keine Reise wert. Die Auswärtspartie wurde von einer Auseinandersetzung zwischen BVB- und Union-Fans sowie der Polizei in der ersten Halbzeit überschattet. Die Polizei setzte laut Augenzeugen Pfefferspray ein, was Panik ausgelöst haben soll. Die "Fanhilfe Dortmund" sprach hinterher von "skandalösen Vorfällen". Auslöser der Tumulte sollen Union-Fans gewesen sein, die für eine Choreo vor dem Anpfiff aufs Stadiondach durften und von dort oben angeblich die Gäste-Fans provozierten.

Applaus von den BVB-Fans gab es nach dem Schlusspfiff vor allem für Neven Subotic. Der langjährige Dortmunder Profi bedankte sich artig und genoss den allerersten Bundesligasieg seines neuen Klubs Union im Stillen. "Aus Respekt habe ich mich beim Jubeln etwas zurückgehalten", sagte der Abwehrspieler.

Borussia Dortmund kassiert am dritten Spieltag bei Union Berlin eine überraschende 1:3-Niederlage. Viele namhafte Spieler der Gäste enttäuschen dabei, vor allem Manuel Akanji steht neben sich.

BVB: Neven Subotic kritisiert Ex-Fitnesstrainer Rainer Schrey

Neven Subotic hat gegenüber Le Parisien auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurückgeblickt und sich kritisch über den damaligen Fitnesstrainer Rainer Schrey geäußert, der jetzt in Thomas Tuchels Team bei arbeitet.

Schrey habe "bei einzelnen Spielern die Grenze überschritten", sagte Subotic, der in seiner Zeit beim BVB immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Als Beispiel nannte der Verteidiger Emre Mor: "Er ließ ihn in höllischen Einheiten auf allen Vieren über den Platz kriechen und das sehr lange. Es war schockierend."

Die Spieler hätten sich "wegen der Intensität im Training" beschwert, führte Subotic weiter aus: "Sie fühlten sich gegen Ende der Spiele oft müde."

Borussia Dortmund: Lothar Matthäus warnt den BVB vor Inter

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus hat den BVB vor seinem Champions-League-Gegner gewarnt. "Dortmund muss um den Einzug ins Achtelfinale fighten, hauptsächlich gegen Inter", meinte Matthäus, der von 1988 bis 1992 für die Nerazzurri spielte. Ebenfalls mit dem BVB in der Gruppe F befinden sich noch Favorit Barcelona und Außenseiter .

Neben den "absoluten Qualitätsspielern" Alexis Sanchez und Romelu Lukaku hat bei Inter in diesem Sommer auch Trainer Antonio Conte angeheuert. "Conte ist einer, der die Fußballsprache spricht und die Spieler versteht", meinte Matthäus.

Der BVB trifft am 23. Oktober in Mailand auf Inter. Am 5. November kommt es zum Rückspiel in Dortmund.