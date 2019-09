BVB: Brandt begründet Wechsel, Sensationsfund löst Rätsel - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Julian Brandt spricht über die Unterschiede zwischen Leverkusen und Dortmund. Außerdem kann ein Fund ein Rätsel lösen. Alle BVB-News am Montag.

muss während der Länderspielpause auf viele Profis verzichten. Dazu zählt auch Julian Brandt, der im Sommer von kam. Während er mit seinen Einsatzzeiten in der Nationalmannschaft unzufrieden ist, begründete er nun auch seinen Wechsel zum BVB.

Nico Schulz und Manuel Akanji kamen früher als geplant zurück nach Dortmund. Die beiden Abwehrmänner haben Blessuren von ihren Ausflügen mit der Nationalmannschaft davongetragen, mit dem Einsatz gegen die Werkself könnte es eng werden.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Montag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Julian Brandt über Druck und Niederlagen in Dortmund

Julian Brandt wechselte im Sommer von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund - und dort geht es anders zu als bei der Werkself. Ein Grund für den Wechsel sei die Drucksituation gewesen, wie er nun im kicker verriet.

Diese sei "beim BVB gegeben. Es geht eigentlich in jedes Spiel mit dem Wissen: Du musst gewinnen. Unsere Niederlage war tagelang ein großes Thema in der Öffentlichkeit. Natürlich war die Stimmung auch in Leverkusen nach verlorenen Spielen nicht gut, aber in Dortmund ist es extremer. Der Maßstab ist noch mal ein anderer", so Brandt.

Sensationsfund löst BVB-Farbrätsel

Also Borussia Dortmund im Jahr 1909 gegründet wurde, waren die Vereinsfarben noch Blau und Weiß - dazu trugen die Spieler eine rote Schärpe. Wann der Klub seine Farben in Schwarz-Gelb änderte, wusste eigentlich niemand genau.

Nun ist das Geheimnis wohl gelüftet, denn im Protokoll der Bezirksausschuss-Sitzung in Dortmund am 14. Februar 1913 steht: "Dem BB Borussia werden zitronengelbe Jerseys mit schwarzem ‚B‘ auf der linken Brustseite genehmigt."

Es gibt einen „Sensationsfund“ für historisch interessierte BVB-Nerds. Das Datum der offiziellen Schwarzgelb-Werdung ist der 14.02.1913 #BVB @FranzJacobi1909 pic.twitter.com/Bgd0ki0wA8 — Gregor Schnittker (@Greschnittker) August 24, 2019

BVB: Julian Brandt unzufrieden mit Rolle im DFB-Team

Julian Brandt hat sich unzufrieden über seine Joker-Rolle im DFB-Team geäußert. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund hofft auf mehr Einsatzzeit.

"Zehn Minuten zu spielen ist natürlich nicht mein Anspruch. Das ist klar", sagte Brandt, der beim 2:4 gegen die am Freitag in der 84. Minute für Matthias Ginter aufs Feld kam, bei Sport1.

BVB: Zorc hofft auf Einsatz von Schulz und Akanji gegen Leverkusen

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hofft, dass die bei Länderspieleinsätzen verletzten Nico Schulz und Manuel Akanji am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen wieder mitwirken können. "Ich glaube, dass die Verletzungen nicht so schwerwiegend sind", sagte Zorc am Sonntag dem kicker.

Bei Akanji wurde ein Bänderteilriss im linken Sprunggelenk, bei Schulz ein Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel diagnostiziert. Laut Zorc könnten beide Abwehrspieler bei gutem Heilungsverlauf schon im Laufe dieser Woche wieder "langsam einsteigen". Ein Mitwirken gegen Bayer sei nicht ganz auszuschließen, "aber es wird eng", so Zorc.

BVB: Hummels-Comeback im DFB-Team? Joachim Löw äußert sich vielsagend

Die deutsche Nationalmannschaft gab beim 2:4 gegen die Niederlande vor allem in der Abwehr ein schwaches Bild ab. Grund genug für viele, Mats Hummels zurück zu fordern. Dass der Innenverteidiger nicht abgeneigt wäre, sollte Bundestrainer Joachim Löw ihn nominieren, machte der Ex-Münchner schon kurz nach seiner Ausbootung deutlich.

Nur scheint Löw tatsächlich nicht mehr mit Hummels zu planen. Auf die Aussage von Hans-Joachim Watzke angesprochen, der dem Abwehrmann zuletzt "eine große Chance" auf eine Rückkehr attestierte, reagierte Löw knapp, aber vielsagend: "Zu der Aussage von Herrn Watzke möchte ich mich nicht äußern. Dazu ist alles gesagt."

BVB-Verteidiger Nico Schulz fällt für Länderspiel gegen Nordirland aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss im richtungweisenden EM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) bei Tabellenführer Nordirland den nächsten personellen Rückschlag wegstecken. Linksverteidiger Nico Schulz fällt wegen eines Teilrisses eines Bandes in der linken Fußwurzel aus.