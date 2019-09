BVB: Mats Hummels mit Comeback im DFB-Team? Joachim Löw äußert sich - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Nach dem schwachen Auftritt des DFB-Teams forderten viele Mats Hummels zurück. Joachim Löw scheint bei seiner Entscheidung zu bleiben. Alle BVB-News.

muss während der Länderspielpause auf viele Profis verzichten. Mats Hummels gehörte nicht zu den Reisenden, der Innenverteidiger wurde im vergangenen März gemeinsam mit seinen damaligen Teamkollegen Jerome Boateng und Thomas Müller vom FC Bayern darüber informiert, nicht mehr Teil der Nationalmannschaft zu sein. Eine unumstößliche Entscheidung, wie Bundestrainer Joachim Löw noch einmal subtil verdeutlichte - obwohl das DFB-Team gegen die enorme Defensivschwächen offenbarte.

Nico Schulz und Manuel Akanji kamen früher als geplant zurück nach Dortmund. Die beiden Abwehrmänner haben Blessuren von ihren Ausflügen mit der Nationalmannschaft davongetragen.

Gute Nachrichten gab es hingegen von der BVB-Zweitvertretung: Gegen Homberg setzte sich die Reserve in der Regionalliga West mit 3:0 durch.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Sonntag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Hummels-Comeback im DFB-Team? Joachim Löw äußert sich vielsagend

Die deutsche Nationalmannschaft gab beim 2:4 gegen die Niederlande vor allem in der Abwehr ein schwaches Bild ab. Grund genug für viele, Mats Hummels zurück zu fordern. Dass der Innenverteidiger nicht abgeneigt wäre, sollte Bundestrainer Joachim Löw ihn nominieren, machte der Ex-Münchner schon kurz nach seiner Ausbootung deutlich.

Nur scheint Löw tatsächlich nicht mehr mit Hummels zu planen. Auf die Aussage von Hans-Joachim Watzke angesprochen, der dem Abwehrmann zuletzt "eine große Chance" auf eine Rückkehr attestierte, reagierte Löw knapp, aber vielsagend: "Zu der Aussage von Herrn Watzke möchte ich mich nicht äußern. Dazu ist alles gesagt."

BVB: U23 setzt sich locker gegen Homberg durch

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat sich am siebten Spieltag der Regionalliga West vor heimischer Kulisse mit 3:0 gegen Homberg durchgesetzt.

Die Treffer erzielten Joseph Boyamba (1.), Chris Führich (71., Elfmeter) und Steffen Tigges (90.+3).

BVB-Verteidiger Nico Schulz fällt für Länderspiel gegen Nordirland aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss im richtungweisenden EM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) bei Tabellenführer Nordirland den nächsten personellen Rückschlag wegstecken. Linksverteidiger Nico Schulz fällt wegen eines Teilrisses eines Bandes in der linken Fußwurzel aus.

Nico #Schulz fällt aufgrund eines Teilrisses eines Bandes in der linken Fußwurzel für #NIRGER am Montag in Belfast aus. Der Außenverteidiger von Borussia Dortmund ist aus dem Mannschaftshotel in Hamburg abgereist.



BVB gibt sich bei Testspiel in Cottbus keine Blöße

Bundesligist Borussia Dortmund hat sich in einem Testspiel bei Energie Cottbus keine Blöße gegeben. Der deutsche Vizemeister kam beim Regionalligisten auch ohne zahlreiche Nationalspieler zu einem souveränen 5:0 (1:0)-Erfolg.

Die Nachwuchsspieler Reda Khadra (3.), Tobias Raschl (67.), Steffen Tigges (75.) und Chris Führich (78.) trafen für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre. Hinzu kam ein Eigentor von Ibrahim Hajtic (70.).

BVB-Verteidiger Manuel Akanji verletzt sich bei EM-Qualifikationsspiel

Manuel Akanji vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund fehlt der Schweizer Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Sion gegen Gibraltar. Der Innenverteidiger verletzte sich am Donnerstag in der Begegnung in Dublin gegen Irland (1:1) am linken Sprunggelenk . Das teilten der BVB und der Schweizer Verband am Freitag mit.

Akanji kehrte für weitere Untersuchungen bereits nach Dortmund zurück. Wie lange der 24-Jährige ausfällt, ist noch offen.